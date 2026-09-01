Honduras

Educación en Honduras permitirá una sola recuperación al cierre del año escolar

La Secretaría de Educación de Honduras confirmó que los alumnos que no logren aprobar sus asignaturas dispondrán de una única oportunidad de recuperación

El plan educativo incorpora acciones para mejorar matemáticas y prevé un alza de 8% a 10%.
El plan educativo incorpora acciones para mejorar matemáticas y prevé un alza de 8% a 10%.
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La Secretaría de Educación modificará este año el esquema de recuperación para los estudiantes de los centros educativos de Honduras. De acuerdo con lo informado por el viceministro de Educación, Dennis Cáceres, los alumnos tendrán una sola oportunidad para recuperar las asignaturas que no hayan logrado aprobar al finalizar el año escolar.

El funcionario pidió a los estudiantes no confiar en una eventual segunda convocatoria y, en cambio, mantener el esfuerzo académico durante todo el ciclo. La advertencia también fue dirigida a los docentes y padres de familia, para que las dificultades de aprendizaje sean detectadas y atendidas antes de llegar a la etapa final del año.

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Antes de llegar a esa instancia, los estudiantes son evaluados mediante distintos mecanismos, entre ellos el trabajo acumulativo, las actividades desarrolladas en el aula, las exposiciones y los exámenes aplicados durante el año.

El viceministro señaló que durante la administración anterior se permitían dos oportunidades de recuperación, una modalidad que, según explicó, puede tener sentido cuando existe un número elevado de estudiantes que no consiguió aprobar.

La lógica de ese sistema consistía en realizar una primera recuperación y, posteriormente, evaluar cuántos estudiantes habían logrado superar las materias pendientes.

Sin embargo, la Secretaría de Educación decidió modificar ese mecanismo para el actual ciclo escolar. Cáceres confirmó que durante la gestión de la ministra Arely Argueta se contemplará una única oportunidad de recuperación al finalizar el año.

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“En el gobierno anterior se le daban dos oportunidades”, explicó el funcionario, al señalar que esa alternativa estaba relacionada con la cantidad de estudiantes que quedaban reprobados al concluir el período académico.

Mejora educativa

La decisión fue comunicada con anticipación para que tanto alumnos como maestros conozcan las condiciones bajo las cuales finalizará el año escolar y puedan tomar las medidas necesarias durante el desarrollo de las clases.

Más de 1.2 millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras, según datos de la ASJ.(Cortesía: Secretaría de Educación de Honduras)
Más de 1.2 millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras, según datos de la ASJ.(Cortesía: Secretaría de Educación de Honduras)

Más allá de reducir de dos a una las oportunidades de recuperación, la Secretaría de Educación sostiene que su objetivo es que los estudiantes que enfrentan dificultades puedan recibir apoyo antes de llegar a esa instancia.

Cáceres explicó que habilitar una o dos recuperaciones está directamente relacionado con la cantidad de estudiantes que terminan el año sin aprobar. Por esa razón, la dependencia busca intervenir durante el ciclo educativo para evitar que las dificultades académicas se acumulen hasta los últimos meses.

“Nosotros estamos trabajando para que no ocurra que al final del año haya un montón de reprobados”, afirmó. De esta manera, los docentes pueden implementar acciones de refuerzo y ofrecer alternativas para que los alumnos mejoren su desempeño antes de llegar al cierre del período.

Cuando un estudiante presenta dificultades de manera persistente, la intención es que los padres sean informados oportunamente y puedan acompañar el proceso de recuperación académica.

La Secretaría pretende así cambiar el enfoque de una intervención concentrada al final del año por un seguimiento permanente del rendimiento de los alumnos.

Pila de libros de colores sobre un escritorio de madera en un salón de clases. Al fondo, una bandera de Honduras, un mapa mundial y un pizarrón.
Matemáticas figura entre los principales desafíos del sistema educativo hondureño, con un plan que incorpora materiales de apoyo desde primero hasta noveno grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales desafíos

Uno de los problemas señalados por Cáceres está relacionado con el desempeño de los estudiantes en matemáticas, particularmente entre primero y noveno grado.

El funcionario reconoció que esta asignatura representa uno de los principales retos dentro del sistema educativo hondureño y destacó que las autoridades están incorporando acciones específicas para mejorar los resultados.

La Secretaría de Educación presentó un plan educativo institucional que incluye medidas dirigidas a fortalecer la enseñanza de matemáticas y mejorar el aprendizaje de los estudiantes desde los primeros grados.

Para los estudiantes, el mensaje de las autoridades es evitar esperar hasta las últimas semanas para intentar corregir una situación académica que pudo ser atendida con anterioridad.

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