Malvinito, el personaje infantil que, con ayuda de la inteligencia artificial, relata historias de grandes héroes para los más chicos

Malvinito, el pequeño soldado que en uno de los videos explica las últimas horas de la Guerra de Malvinas

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Pablo Santiago Urtubi es un porteño de 54 años que ya desde chico, cuando en los actos escolares cantaba Aurora o el Himno, se emocionaba. Si hasta nació un 11 de mayo, día de nuestra canción patria.

Desde que tiene memoria vivió intensamente ese sentimiento patriótico que lo llevó de joven, por ejemplo, a comprar cintas de quince milímetros con los colores celeste y blanco que repartía en los viajes que hacía en el colectivo 148 de Florencio Varela a la Ciudad de Buenos Aires, o bien en el subte. “Me sentía recontento”, comentó a Infobae.

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En primer plano, Pablo Urtubi, el padre de la criatura. Fotografía tomada durante la última vigilia realizada en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Uno de sus sueños era el de tener un negocio propio. Le llevó años y esfuerzo tener dos mercerías pero, por las constantes crisis, debió desprenderse de una.

Cuando irrumpió la inteligencia artificial, su hija Mercedes, un poco en broma, lo representó con el uniforme de soldado, ya que siempre hablaba de Malvinas.

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Enseguida vio la posibilidad de recrear a un personaje que rescatase los valores de los soldados que pelearon en Malvinas, que contase las historias de aquellos héroes que dieron su vida por la patria. “Que difundiese, especialmente entre los más chicos, los valores tales como el compañerismo y el amor al país, respetando a una bandera que abraza a todos, sin distinción”, señaló.

El personaje protagoniza diversas situaciones que son excusas para que los chicos conozcan sobre los símbolos y valores del país

Así nació hace un año Malvinito, protagonista de videos pensados con sentido pedagógico, a fin de concientizar a los más chicos sobre aquellos valores como el apego por lo nuestro, el amor a la bandera, o sobre las vidas de José de San Martín o Manuel Belgrano. También habla sobre fenómenos como el terremoto registrado en Venezuela y explica que es importante destacar el papel que cumplieron en ese país las fuerzas armadas argentinas.

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Para los argumentos de los videos, todos ideas suyas, se nutre de libros y cuenta con la asistencia de los historiadores Sebastián Miranda y Jorge Flores.

Malvinito, cuyo creador remarcó que no tiene ideología política —“la causa Malvinas está por arriba de todo”— está acompañado por el perro Barón, inspirado en uno real que conoció en el campo.

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Encontró en este personaje infantil una manera más amable y simple de contar la guerra de 1982, sin el relato dramático y descarnado, presente en las charlas de los veteranos.

Creado por Pablo Santiago Urtubi, el personaje busca transmitir valores como el amor por la patria y contar, de modo amable y cercano, episodios clave de la historia nacional

Todo lo hace con la ayuda de su esposa Virginia y de sus hijas Mercedes y Milena. Además contrató a tres personas que lo asisten en las cuestiones de programación porque remarcó que la confección de cada video lleva, por lo menos, un día de trabajo.

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Urtubi suele ir a dar charlas a escuelas, acompañado por Néstor Luján, veterano de guerra. Él se mantiene en un segundo plano y se ocupa de proyectar los videos. En esos encuentros con alumnos, reparte cintas alusivas a Malvinas, que él y su familia confeccionan y regala un muñeco Malvinito, con la condición de que los chicos se alternen en su custodia.

Era un niño cuando ocurrió la guerra y solo recuerda que en la Escuela Martín Fierro la maestra los hacía colocar debajo de las mesas en los simulacros de bombardeos. Contó que viajar a las islas es un viejo sueño que cumplirá el próximo febrero e irá junto a veteranos. Tiene una cita de honor, la de ir al cementerio de Darwin. En una oportunidad una nadadora de Neuquén llevó un Malvinito y lo dejó en una tumba. Urtubi llevará otro para relevarlo. Y espera que en próximos viajes otros hagan lo mismo.

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Este personaje, posee sitio propio malvinito.com.ar y está presente en redes sociales. como “soymalvinito”. En la web tiene juegos interactivos en los que se suma puntos si se atrapan símbolos patrios, otro donde la misión es recoletar escarapelas y uno dedicado a Bart, el perro de la Armada que participó de la búsqueda de sobrevivientes en el terremoto de Venezuela.

Malvinito tiene vida y mundo propio. Muñecos, stickers, parches, gorras

También hay videos en donde Malvinito interactúa con próceres y con acontecimientos históricos, como batallas o la declaración de la independencia; además de hechos clave de la guerra, como cuando explica: “La noche del 11 de junio de 1982 fue el inicio de la batalla más decisiva de la Guerra de Malvinas. En Monte Longdon, Monte Harriet y Monte Dos Hermanas, soldados argentinos sostuvieron la última gran defensa. En la oscuridad y el frío demostraron resistencia física, fortaleza moral y sentido del deber. Hubo quienes no volvieron, quedaron de guardia eterna en el suelo que defendieron con valor y dignidad. Malvinito los honra hoy y siempre. Honor eterno a los caídos. Respeto eterno a los veteranos que regresaron. Las Malvinas son argentinas”.

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Asimismo incluye pequeños libros gratuitos para bajar e imprimir, que son para colorear, donde los protagonistas son Julio Rubén Cao, el maestro que fue voluntario a la guerra y que cayó en el combate de Monte Longdon; Liliana Colino, la única enfermera argentina que pudo pisar las islas Malvinas o Pablo Carballo, aviador protagonista de diversos ataques a la flota británica, entre otros.

Y como Urtubi todo lo hace a pulmón y con dinero de su bolsillo, la web incluye una tienda donde por precios módicos vende libros de lectura y para colorear, con temática de Malvinas.

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Un infaltable en el relato histórico: la figura de Manuel Belgrano y la creación de la bandera

Urtubi adelantó que la familia Malvinito se agrandará. Porque además del perro, irán apareciendo otros amigos, como Perla (en referencia a las islas que se las identifica como la Perla Austral), Liliana (por Colino, la enfermera), Sebastián, Jorgito y otros más. “El mundo Malvinito es infinito”, sostuvo.

Se ríe con ganas cuando se le preguntó por una película. “No me dan los recursos y encima mi familia me insiste que no saque más dinero del negocio”. Atiende una mercería en la calle Lavalle, en Once, y dijo que le va “mal, horriblemente mal”, y que se sobrevive gracias al auge del comercio electrónico.

Tiene la satisfacción de haber recibido felicitaciones por su trabajo del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, de la vicepresidente Victoria Villarruel y de varios legisladores nacionales, en los que se encontró en ferias donde le dieron un lugar, como ocurre con la asociación de veteranos “Malvinas, Educación y Valores”, donde tiene muchos amigos. Lo cuenta con alegría, porque sostuvo que “esta es una causa noble, para incentivar lo nuestro”.

El protagonista también destaca el rol que cumplen las fuerzas armadas brindando ayuda en catástrofes naturales y crisis humanitarias en otros países

Urtubi contó que “Malvinito es un abrazo de memoria y esperanza y cada vez que un niño canta con él o escucha sus historias, estamos sembrando futuro. Recordar a nuestros héroes de Malvinas no es mirar atrás sino caminar hacia adelante con más amor, respeto y nobleza. Con que haya un niño o dos que se emocione como yo lo hacía a su edad, considero que la misión está cumplida”, reflexionó.

“Malvinito nos recuerda que la patria se defiende con amor, respeto y esperanza; por los que lucharon, por los que sueñan, por los que quedaron en Malvinas. Su mensaje vive en cada niño que aprende a decir con orgullo que las Malvinas son argentinas”.