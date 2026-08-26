Arrestan en Virginia a salvadoreño por presunto vínculo con sobredosis escolares

Isaac C., un inmigrante salvadoreño indocumentado, fue arrestado en Virginia acusado de tráfico de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un inmigrante salvadoreño indocumentado, identificado como Isaac C., fue arrestado en el estado de Virginia acusado de tráfico de fentanilo y vinculado a sobredosis entre estudiantes de secundaria, tras haber sido liberado anteriormente en la frontera con Texas. El caso, reportado este 23 de agosto por el medio Fox News, ha generado preocupación en autoridades locales y federales por las circunstancias que rodearon el acceso y permanencia del acusado en Estados Unidos.

Según detalló el citado medio, Isaac C., de 31 años, fue detenido el pasado 20 de agosto en el condado de Loudoun, Virginia, y enfrenta cargos por distribuir fentanilo en proximidad de una institución educativa. La detención ocurrió tras una investigación que lo relacionó con varios incidentes de sobredosis registrados en la escuela secundaria Park View en mayo de este mismo año.

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Mientras que, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó a Fox News que el salvadoreño tenía tenía una orden final de deportación desde el 18 de julio de 2024. Sin embargo, permanecía en el país luego de ser interceptado en 2016 en la frontera de Texas, donde fue liberado bajo fianza por la Patrulla Fronteriza tras ingresar ilegalmente por el Río Grande.

El acusado enfrenta cargos por distribuir fentanilo en proximidad de una institución educativa en Virginia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades reforzaron investigación por sobredosis en estudiantes

La investigación se intensificó a raíz de las sobredosis ocurridas en la secundaria Park View, donde dos estudiantes resultaron afectados durante la jornada escolar y otros más fueron evaluados en un hospital por síntomas similares. Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun confirmaron que los casos no fueron mortales, aunque no precisaron si todos los incidentes estaban relacionados con el mismo tipo de sustancia incautada.

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A su vez, en el operativo realizado en el domicilio de Isaac C., los agentes incautaron aproximadamente 100 pastillas de fentanilo y USD 1,000 en efectivo, según lo reportado por Fox News, citando a la oficina del sheriff local. El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Loudoun, mientras las autoridades consideran la posibilidad de efectuar más arrestos vinculados a la investigación.

Por su parte, el sheriff Mike Chapman, citado por Fox News, expresó su inquietud por la presencia de drogas ilícitas en entornos escolares: “Está aquí ilegalmente. Creo que llegó hace unos 10 años. No debería estar aquí y tal vez si no estuviera aquí esto no habría sucedido, así que nos lo tomamos muy en serio”, declaró Chapman. Añadió que existe una orden de detención de ICE, por lo que será transferido a las autoridades federales de inmigración una vez que concluyan los procedimientos penales locales.

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Los agentes incautaron unas 100 pastillas de fentanilo y USD 1,000 en efectivo en el domicilio de Isaac C. (Foto AP/Mark Schiefelbein, Archivo)

Al mismo tiempo, las autoridades federales continúan investigando si existen otros implicados en la distribución de fentanilo en la zona y no se descartan nuevas detenciones. El caso ha reavivado el llamado de organismos de seguridad al endurecimiento de las medidas de control migratorio y a la cooperación entre agencias locales y federales para prevenir incidentes de sobredosis relacionados con sustancias ilícitas en los centros educativos, según informó Fox News.