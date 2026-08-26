Sociedad

Alerta amarilla en 10 regiones por ráfagas intensas, viento zonda y nevadas: qué zonas se verán afectadas

El SMN emitió distintos avisos para provincias del oeste y sur. Mendoza y Neuquén se encuentran bajo alerta naranja y en el AMBA se esperan lluvias

Una persona vestida con abrigo negro y capucha cruza una calle entre hojas secas flotando por el viento y árboles al fondo.
El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante el miércoles, gran parte del oeste y sur del país con advertencias por viento Zonda, ráfagas intensas y nevadas persistentes en distintas provincias. Mientras tanto, en el AMBA, las lluvias llegarían el jueves según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda que alcanza sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, donde el organismo advirtió que el área será afectada “con velocidades entre 40 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h”.

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El viento Zonda es un fenómeno regional caracterizado por aire cálido, seco y descenso de montaña, con impacto en la visibilidad y la temperatura. Este fenómeno puede causar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

A la vez, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por vientos para Tafí del Valle, en Tucumán; San Carlos, en Salta; la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, la totalidad de Neuquén; además de la provincia de San Luis, Río Negro y Chubut. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, informó el SMN.

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El SMN emitió alertas por viento Zonda, ráfagas intensas, nevadas y lluvias para distintas regiones del país
El SMN emitió alertas por viento Zonda, ráfagas intensas, nevadas y lluvias para distintas regiones del país

En las áreas cordilleranas, el parte del Servicio Meteorológico Nacional eleva incluso la intensidad esperada: “Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h”.

Además, el documento distingue cómo se comporta el viento en determinadas regiones: “Vientos provenientes del sector norte, cuyas velocidades oscilarán entre 30 y 50 km/h y con ráfagas superiores a los 70 km/h, impactarán en el área de Chepes y en las zonas incluidas en San Luis”.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de San Juan, Neuquén, Río Negro y Chubut: “El área será afectada por nevadas persistentes” y la nieve acumulada “puede alcanzar valores entre 30 y 60 centímetros”. A eso se sumará la presencia de viento fuerte, con posibilidad de reducción de visibilidad por nieve en suspensión.

En el caso de Mendoza, la situación presenta un nivel más severo con una alerta naranja. El organismo meteorológico advirtió que “el área será afectada por fuertes nevadas persistentes” y estimó que la acumulación podría ubicarse entre 60 y 150 centímetros durante todo el período del alerta.

Tres automóviles blancos circulan por una carretera cubierta de nieve. Montañas con nieve y vegetación escasa se observan bajo un cielo gris
Las nevadas afectarán sectores de la cordillera, con acumulaciones previstas de entre 30 y 60 centímetros en varias provincias

A ese panorama se suman alertas por lluvias persistentes en el sur de Mendoza, en sectores cordilleranos de Río Negro, Chubut y en Neuquén donde rige un aviso amarillo y naranja con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70, con posibilidad de valores superiores en forma localizada. El SMN señaló además que en las zonas más elevadas no se descarta que parte de esas precipitaciones caigan en forma de nieve.

El clima en el AMBA

Para este miércoles 26 de agosto, el pronóstico anticipa una jornada sin lluvias en Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo variable, una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C. Los vientos se mantendrán moderados, sin ráfagas significativas previstas para la región.

El AMBA espera un jueves con más nubosidad y chances de precipitaciones
El AMBA espera un jueves con más nubosidad y chances de precipitaciones

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cambio de tiempo aparecería el jueves 27 cuando aumentará la inestabilidad durante distintos momentos del día, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. En ese escenario, podrían registrarse lluvias con acumulados de entre 10 y 15 milímetros, con marcas térmicas de entre 14°C y 18°C.

Ese cambio de tiempo vuelve a instalar la referencia a la llamada tormenta de Santa Rosa, una denominación popular asociada a lluvias o tormentas hacia fines de agosto. Este tipo de episodio responde al choque entre aire cálido y húmedo del norte y el avance de aire frío del sur, una dinámica frecuente en la transición hacia la primavera.

Para el viernes, el panorama tendería a mejorar, con una baja de la inestabilidad y el regreso de condiciones más estables. El pronóstico extendido para el fin de semana muestra, por ahora, jornadas sin lluvias y temperaturas máximas en torno de los 17°C y 18°C.

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