Detuvieron a dos jóvenes por asaltar y amenazar a un hombre con un arma blanca en Río Negro

La esquina de las calles Avellaneda y Ceferino Namuncurá en Choele Choel fue el escenario del robo a un hombre por el que detuvieron a dos personas (Google Maps)

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Dos jóvenes, de 24 y 18 años, fueron detenidos en Choele Choel, provincia de Río Negro, acusados de amenazar con un cuchillo a un hombre de 25 años para robarle su teléfono celular y otros objetos personales.

El operativo policial permitió recuperar la mochila sustraída y los elementos robados, según informó la comisaría local.

El ataque se produjo en la intersección de Avenida Avellaneda y Ceferino Namuncurá, en un horario en el que la circulación peatonal suele ser baja. Según el relato de la víctima, caminaba hacia su domicilio cuando fue sorprendido por dos personas encapuchadas. Los agresores intentaron arrebatarle la mochila y, ante la resistencia, uno de ellos extrajo un cuchillo y le exigió que entregara el celular.

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La intervención policial fue inmediata. Efectivos de la comisaría 8 acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre el robo. La víctima, visiblemente alterada, aportó una descripción de los atacantes que permitió a los agentes organizar un operativo de búsqueda por distintos sectores de la ciudad.

Durante el patrullaje, y según informó el medio local Diario de Río Negro, la Policía recorrió zonas cercanas hasta llegar a inmediaciones del barrio Mansilla. Allí, el joven asaltado identificó a quienes minutos antes había señalado como los autores del robo. Según la reconstrucción policial, los efectivos interceptaron a los sospechosos cerca de la Entrada 16, procediendo de inmediato a su detención.

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En ese momento, los agentes secuestraron un cuchillo utilizado durante el asalto, así como la mochila de la víctima. El bolso contenía distintos elementos personales que el damnificado reconoció como propios. Además, fue hallado el teléfono celular que había sido denunciado como robado.

Ambos detenidos, de 24 y 18 años, fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente. Se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, según se informó desde la comisaría.

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De acuerdo con la información oficial, se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, una figura que contempla penas más severas en función de la peligrosidad demostrada durante el hecho.

La Policia Rio Negro recuperó los objetos robados (VisualesIA)

Un joven fue detenido luego de atacar a dos policías con un cuchillo

Veinte días atrás, un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

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Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

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Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal.

La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

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No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.