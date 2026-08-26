Crimen y Justicia

Detuvieron a dos jóvenes por asaltar y amenazar a un hombre con un arma blanca en Río Negro

El hecho ocurrió en la zona de Avellaneda y Ceferino Namuncurá de la localidad de Choele Choel. La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos robados y secuestrar el arma utilizada en el asalto

Vista urbana de una intersección de calles de tierra con casas, árboles y una persona en motocicleta
La esquina de las calles Avellaneda y Ceferino Namuncurá en Choele Choel fue el escenario del robo a un hombre por el que detuvieron a dos personas (Google Maps)
Guardar

Dos jóvenes, de 24 y 18 años, fueron detenidos en Choele Choel, provincia de Río Negro, acusados de amenazar con un cuchillo a un hombre de 25 años para robarle su teléfono celular y otros objetos personales.

El operativo policial permitió recuperar la mochila sustraída y los elementos robados, según informó la comisaría local.

El ataque se produjo en la intersección de Avenida Avellaneda y Ceferino Namuncurá, en un horario en el que la circulación peatonal suele ser baja. Según el relato de la víctima, caminaba hacia su domicilio cuando fue sorprendido por dos personas encapuchadas. Los agresores intentaron arrebatarle la mochila y, ante la resistencia, uno de ellos extrajo un cuchillo y le exigió que entregara el celular.

PUBLICIDAD

La intervención policial fue inmediata. Efectivos de la comisaría 8 acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre el robo. La víctima, visiblemente alterada, aportó una descripción de los atacantes que permitió a los agentes organizar un operativo de búsqueda por distintos sectores de la ciudad.

Durante el patrullaje, y según informó el medio local Diario de Río Negro, la Policía recorrió zonas cercanas hasta llegar a inmediaciones del barrio Mansilla. Allí, el joven asaltado identificó a quienes minutos antes había señalado como los autores del robo. Según la reconstrucción policial, los efectivos interceptaron a los sospechosos cerca de la Entrada 16, procediendo de inmediato a su detención.

PUBLICIDAD

En ese momento, los agentes secuestraron un cuchillo utilizado durante el asalto, así como la mochila de la víctima. El bolso contenía distintos elementos personales que el damnificado reconoció como propios. Además, fue hallado el teléfono celular que había sido denunciado como robado.

Ambos detenidos, de 24 y 18 años, fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente. Se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, según se informó desde la comisaría.

De acuerdo con la información oficial, se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, una figura que contempla penas más severas en función de la peligrosidad demostrada durante el hecho.

La Policia Rio Negro recuperó los objetos robados (VisualesIA)
La Policia Rio Negro recuperó los objetos robados (VisualesIA)

Un joven fue detenido luego de atacar a dos policías con un cuchillo

Veinte días atrás, un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal.

La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.

Temas Relacionados

jóvenesdetenidosrobohombrecuchilloChoele ChoelRío Negro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Geriátrico clandestino en Santa Fe: investigan una posible apropiación de viviendas

El caso salió a la luz tras un incendio intencional que expuso la situación de vulnerabilidad de siete adultos mayores en barrio Nuevo Horizonte. Ahora, la querella pidió analizar posibles maniobras patrimoniales

Geriátrico clandestino en Santa Fe: investigan una posible apropiación de viviendas

Amenazas desde la cárcel de Coronda y un crimen narco: imputaron a dos personas por el homicidio de un joven

Valentín Ezequiel Díaz fue asesinado a disparos el 17 de agosto, a metros de una cárcel de Rosario. Hay dos detenidos y un prófugo

Amenazas desde la cárcel de Coronda y un crimen narco: imputaron a dos personas por el homicidio de un joven

Le tiraron un piedrazo y murió por un traumatismo de cráneo: ahora irán a juicio los dos jóvenes acusados

La víctima, un chico de 18 años, recibió un golpe en la sien lo que le provocó la muerte a los pocos días. Por el hecho están imputados un joven de 21 años y un adolescente de 17. Los dos acusados seguirán detenidos en Villa Dolores hasta el debate oral

Le tiraron un piedrazo y murió por un traumatismo de cráneo: ahora irán a juicio los dos jóvenes acusados

Juicio por la desaparición de Loan: quiénes son los cuatro testigos convocados para declarar este miércoles

La Justicia citó a la periodista Paula Bernini, un agente de la Prefectura Naval y dos hermanos vinculados a presuntos episodios junto a uno de los detenidos, Nicolás “El Americano” Soria

Juicio por la desaparición de Loan: quiénes son los cuatro testigos convocados para declarar este miércoles

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por abuso sexual de una niña de su entorno familiar en Neuquén

El tribunal unificó la pena por los hechos ocurridos en 2024 en San Martín de los Andes, con una condena previa de 2021. Los delitos se cometieron entre marzo y diciembre de 2024

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por abuso sexual de una niña de su entorno familiar en Neuquén

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

TELESHOW

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

Yanina Latorre contra las panelistas de LAM: a quién “le falta para ser ‘angelita’” y la que “todos me hablan mal de ella”

Eva Bargiela sorprendió al revelar los llamativos pasos de un famoso ritual de seducción

INFOBAE AMÉRICA

Oficialismo en Costa Rica impulsa regreso al texto original de jornadas 4x3 y elimina consulta a trabajadores

Oficialismo en Costa Rica impulsa regreso al texto original de jornadas 4x3 y elimina consulta a trabajadores

Costa Rica aislará a los llamados “jachudos” de las cárceles y enviará al CACCO a quienes estén ligados al crimen organizado

Desmantelan banda criminal en Guatemala con municiones exclusivas del Ejército y droga

Entran en vigor las multas por infracción de datos en El Salvador, calculadas según la gravedad y capacidad económica

Ni una onda tropical basta: ¿por qué Tegucigalpa sigue viviendo al límite con sus reservas de agua?