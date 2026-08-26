Costa Rica

Ivanka Trump volvió a Costa Rica: el destino que convirtió en uno de sus refugios favoritos para surfear y vacacionar

La hija del presidente de Estados Unidos fue fotografiada nuevamente sobre una tabla de surf durante una escapada familiar. Desde 2022, sus viajes al país se han vuelto recurrentes y han incluido estadías en Santa Teresa, Playa Hermosa y Nosara.

Ivanka Trump fue fotografiada nuevamente surfeando en Costa Rica durante una escapada familiar realizada en agosto de 2026. Crédito: TMZ
Ivanka Trump fue fotografiada nuevamente surfeando en Costa Rica durante una escapada familiar realizada en agosto de 2026. Crédito: TMZ
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Ivanka Trump volvió a elegir Costa Rica para una de sus escapadas familiares y, una vez más, el surf estuvo entre las principales actividades de su estadía. La empresaria y exasesora de la Casa Blanca fue fotografiada el domingo 23 de agosto de 2026 mientras practicaba este deporte en una playa costarricense, confirmando una relación con el país que se ha repetido durante los últimos años.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el medio estadounidense TMZ, que describió el viaje como una “escapada familiar”. En las fotografías, Trump aparece con una camiseta blanca de manga larga y una prenda negra de baño mientras intenta dominar las olas sobre una tabla. En varias ocasiones consiguió mantenerse de pie e incluso hizo el tradicional gesto “shaka” asociado con la cultura del surf, aunque también terminó en el agua durante algunos intentos.

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La revista internacional ¡HOLA! USA también reseñó la visita y señaló que Trump, de 44 años, utilizó una tabla larga durante la sesión. Según el medio, las fotografías muestran una evolución en sus habilidades: consiguió levantarse, mantener el equilibrio y continuar intentando surfear después de varias caídas.

No se trata, sin embargo, de una afición reciente ni de una visita aislada.

Costa Rica se ha convertido desde hace varios años en uno de los destinos recurrentes de Ivanka Trump y su familia, especialmente por las playas de la península de Nicoya y las posibilidades que ofrecen para el surf, la naturaleza y actividades al aire libre.

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La empresaria ha convertido las playas del Pacífico costarricense en uno de sus destinos habituales para vacacionar junto con Jared Kushner y sus hijos. Crédito: TMZ
La empresaria ha convertido las playas del Pacífico costarricense en uno de sus destinos habituales para vacacionar junto con Jared Kushner y sus hijos. Crédito: TMZ

Una relación con Costa Rica que comenzó años atrás

Los registros migratorios documentan al menos ingresos de Trump en febrero de 2022, febrero de 2023, marzo-abril de 2024 y abril de 2025, antes de su nueva aparición en agosto de 2026.

En 2023 Ivanka Trump llegó junto con su esposo, Jared Kushner, el 16 de febrero y ambos abandonaron Costa Rica el 20 de febrero, según información de la Dirección General de Migración y Extranjería. Durante aquella estadía fueron vistos cenando en un restaurante de Santa Teresa, en Puntarenas.

Un año después regresó. Los registros migratorios indican que ingresó el 31 de marzo de 2024 y salió el 8 de abril. Durante aquel viaje hubo referencias a su presencia nuevamente en la península de Nicoya y, de acuerdo con información brindada posteriormente por el propietario de una escuela de surf a La Nación, también practicó surf en Nosara, Guanacaste.

En noviembre de ese mismo año, Trump recordó parte de aquella visita en Instagram al compartir una publicación relacionada con Horizonte Horse Experience, un negocio de experiencias con caballos ubicado en Santa Teresa.

La hija del presidente Donald Trump visita regularmente Costa Rica desde 2022 y ha sido vista en destinos como Santa Teresa, Playa Hermosa y Nosara. REUTERS/Kevin Lamarque
La hija del presidente Donald Trump visita regularmente Costa Rica desde 2022 y ha sido vista en destinos como Santa Teresa, Playa Hermosa y Nosara. REUTERS/Kevin Lamarque

El viaje de 2025 que confirmó su afición por el país

Una de sus estadías más documentadas ocurrió en abril de 2025, cuando ingresó a Costa Rica el día 11.

Durante esa visita tomó clases privadas de surf en Playa Hermosa de Cóbano, cerca de Santa Teresa, junto con familiares y amigos. Jesús Zabala, propietario de Take Off Surf School, explicó entonces que el grupo llevaba más de tres años tomando clases con la academia.

Zabala calificó a Trump como una surfista con buenas condiciones y destacó su actitud frente al deporte. Durante parte de aquella estadía, sin embargo, el fuerte oleaje le impidió entrar al mar, aunque otros integrantes del grupo sí participaron en las sesiones.

Costa Rica, nuevamente en el radar internacional

La nueva aparición en agosto de 2026 refuerza una tendencia que ya había llamado la atención del sector turístico costarricense.

En 2025, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incluyó a Ivanka Trump entre más de 40 personalidades internacionales que habían visitado Costa Rica entre 2024 y los primeros meses de 2025. Entre los destinos favoritos de ese grupo figuraron Tamarindo, Nosara y Papagayo, en Guanacaste; Santa Teresa, en Puntarenas; La Fortuna, en Alajuela; y Puerto Viejo, en Limón.

La institución destacó entonces que las publicaciones de celebridades y su posterior reproducción en medios internacionales amplifican la exposición del país como un destino asociado con naturaleza, privacidad, bienestar y actividades al aire libre.

En el caso de Ivanka Trump, esa exposición ha sido especialmente recurrente.

Alejada de un cargo formal en la Casa Blanca después de haber sido asesora de su padre entre 2017 y 2021, la estadounidense ha mantenido durante los últimos años un perfil relativamente más reservado y centrado en su familia. Costa Rica, mientras tanto, aparece una y otra vez entre sus destinos de descanso.

Ahora, cuatro años después de que comenzaran a documentarse regularmente sus viajes al país, Ivanka Trump volvió al mismo escenario que ha protagonizado buena parte de sus vacaciones costarricenses: el océano, una tabla de surf y las playas del Pacífico.

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