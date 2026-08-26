Sociedad

Vaca Muerta: quiénes eran los dos operarios que murieron tras un accidente en la planta neuquina

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre fallecieron ayer en el yacimiento Rincón del Mangrullo, perteneciente a la planta de gas, por el desprendimiento de una pieza metálica en una trampa receptora. La dolorosa despedida de sus compañeros

Vista aérea satelital de una planta industrial con tuberías y estructuras, ubicada en un terreno árido con caminos y un marcador rojo
La USP 2, en el Rincón del Mangrullo, en donde se originó la falla que desencadenó en dos fallecimientos (Vacamuerta.ar)
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La muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre en un accidente ocurrido ayer en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, abrió una investigación sobre las causas del hecho y desató una cadena de mensajes de despedida de compañeros, allegados y organizaciones de la comarca petrolera.

Los dos operarios fallecieron tras una falla en un caño de 12 pulgadas, que habría reventado al ingresar a una trampa receptora. El desprendimiento de una pieza metálica alcanzó primero a Meliqueo, que sufrió heridas mortales, y dejó a Latorre herido de gravedad.

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Latorre fue trasladado de urgencia, vía aérea, hacia una clínica de la zona y, en un primer momento, la empresa informó que se encontraba estable. Horas más tarde, YPF confirmó su fallecimiento, lo que elevó a dos el número de víctimas fatales del accidente. El hecho luego fue controlado por equipos de emergencia que intervinieron en el lugar.

Tanto Jonathan como Cristian eran empleados de la empresa AESA-La Ribera. Si bien las primeras versiones los posicionaban como supervisores de YPF, voceros del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que los operarios no eran trabajadores de convenio.

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Placa con fotos de dos hombres, un lazo negro, velas encendidas, flores blancas y un texto de condolencias de la empresa AESA La Ribera
La empresa en donde trabajaban los operarios dejaron sus condolencias por el fallecimiento de sus colaboradores Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo (Vacamuerta.ar)

En cuanto a Cristian, su familia estaba relacionada con el Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura de la ciudad neuquina Plaza Huincul. La institución canceló sus actividades durante la jornada de este miércoles.

AESA-La Ribera, es un grupo de facebook de trabajadores que expresaron sus condolencias. En un mensaje difundido tras el hecho, señalaron: “Despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad”.

En el mismo texto, la empresa añadió: “En este difícil momento, queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno a sus familiares, seres queridos y allegados, acompañándolos con profundo respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida”.

El comunicado cerró con otra definición sobre el vínculo que mantenían con las víctimas: “Cristian y Jonathan serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos. Su compañerismo, sus momentos compartidos y sus recuerdos permanecerán vivos entre nosotros. Hasta siempre, compañeros y amigos. Que descansen en paz”.

La despedida también fue replicada en una publicación de Instagram que retomó ese homenaje y destacó que entre colegas se recordó “el compañerismo, la amistad y la dedicación” de los dos trabajadores fallecidos.

Afiche en blanco y negro con el logo de la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur, dos lazos negros de luto y un mensaje de condolencias
El mensaje de luto hacia la familia de Cristian Latorre, uno de los fallecidos en el yacimiento neuquino (Vacamuerta.ar)

En paralelo, la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Co-Plaza Huincul publicó un mensaje dirigido a la familia de Cristian Ariel Latorre. Allí señaló: “Acompañamos con inmenso dolor a nuestro querido compañero Lisandro Latorre y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo, Cristian Ariel Latorre”.

La entidad agregó: “No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan dolorosa”. Luego envió un mensaje a familiares y amigos de Cristian: “En este momento tan difícil queremos hacerles llegar nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras más sinceras condolencias”.

El texto concluyó con otra referencia al duelo compartido: “El amor de quienes lo conocieron, los recuerdos compartidos y el acompañamiento de familiares y amigos puedan brindarles fortaleza para atravesar este profundo dolor”. Y cerró: “Hoy toda la familia del fútbol veterano se une en un abrazo enorme para Lisandro y sus seres queridos”.

El planteo del sindicato y las características de dónde ocurrió la tragedia

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las víctimas “no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio” y añadieron que ambos “habrían intentado realizar una operación que no les correspondía”. El gremio informó además que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir ante la emergencia.

Rincón del Mangrullo es operado en sociedad con una participación del 50% junto a Pampa Energía y, en los últimos meses, se convirtió en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la compañía en Vaca Muerta.

Tras confirmar la segunda muerte, la petrolera sostuvo que el incidente estaba controlado y que actualizaría la información a medida que dispusiera de nuevos datos. Por ahora, se investiga cómo ocurrió el accidente y en qué circunstancias murieron los dos operarios.

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