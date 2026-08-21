Ola polar matinal y un poco de sol: cómo estára el tiempo el fin de semana en AMBA

Para este fin de semana se esperan registros de entre 3°C y 6°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un fin de semana mayormente soleado este fin de semana pero con el ingreso de aire polar que llevará las mínimas por debajo de los 3°C en CABA y a valores bajo cero en sectores del conurbano, después de varios días de nubosidad, nieblas y un repunte transitorio de temperatura.

El tramo más frío llegará entre sábado y domingo, cuando los amaneceres serán los más gélidos del período. En la Capital Federal se esperan registros de entre 3°C y 6°C, mientras que en zonas más expuestas del Gran Buenos Aires podrían darse marcas de 2 o 3 grados bajo cero.

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El Observatorio Central Buenos Aires informa una temperatura de 6.3 °C y una sensación térmica de 4.7 °C al comienzo de la mañana. (Observatorio Central del SMN)

El cambio climático comenzó a insinuarse este jueves con el regreso de nubes cerradas y densas nieblas en Buenos Aires, luego de un jueves gris. La visibilidad se redujo al mínimo en distintos puntos del área metropolitana, aunque no se registraron precipitaciones.

El tiempo para hoy

Este viernes marcará el avance más firme del aire frío sobre el área metropolitana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mínima prevista para la Ciudad de Buenos Aires es de 6°C, pero el mayor impacto estará por la tarde: la máxima no superaría los 12 °C.

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El viento proveniente del sur (con orientación leve hacia el este y oeste) seguirá activo y con ráfagas al menos hasta el mediodía o el inicio de la tarde. Hacia el final de la jornada perderá intensidad. Ese cambio de circulación también tendrá efecto sobre el Río de la Plata.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé temperaturas de entre 3 y 20 grados durante siete días. (Servicio Meteorológico Nacional)

Según explicó Meteored, se espera una leve crecida, con pleamares que podrían superar los 2,50 metros cerca del mediodía en los puertos del área metropolitana.

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El cielo del viernes mostrará mejores condiciones que las del jueves, con un firmamento parcialmente nublado. La causa de ese giro, de acuerdo con Meteored, fue el retorno de aire húmedo y más templado, y su influencia alcanzó de forma marginal al área metropolitana.

Sábado y domingo con mañanas gélidas y tardes más templadas

El sábado marcará el regreso más claro del sol tras el avance del frente frío. La mañana será la franja más despejada, mientras que por la tarde volverán algunas nubes y el cielo quedará parcialmente nublado.

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En la Ciudad, la mínima rondará los 3°C por la mañana (con una madrugada en 5°C) mientras que el viento del sudoeste reforzará la sensación de frío en las primeras horas. Por la tarde, la temperatura trepará hasta los 14°C, con un contraste marcado respecto del amanecer y una noche en la que el registro térmico descenderá a los 9°C.

Por otro lado, el domingo repetirá un esquema parecido al del día anterio en CABA: mínimas de 4°C y cielo parcialmente nublado. A lo largo de esa jornada, el viento del sur irá rotando de manera paulatina hacia el cuadrante este.

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Ya para el lunes la mínima será de 4°C y la máxima a 13°C mientras que para el martes se espera un valor base de 6°C con el mismo tope de temperatura que la jornada anterior.

El tiempo en el resto del país

Con respecto a las alertas meteorológicas en el país, solo se esperan fuertes vientos para este sábado en el sureste costero de la provincia de Buenos Aires, específicamente en la franja de General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado.

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Solo el suroeste de la provincia de Buenos Aires, en su franja costera, aguarda por alerta amarilla por fuertes vientos (Servicio Meteorológico Nacional)

Por otro lado rigen alertas amarillas por nevadas en la zona de Tierra del Fuego.

Por su parte, la localidad de Maquinchao, en la provincia de Río Negro, suele liderar los rankings del Servicio Meteorológico Nacional como el punto más frío de la Argentina durante las olas polares.

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Una tabla oficial de alertas meteorológicas en Argentina detalla los avisos por provincia y señala un aviso de nivel amarillo por viento en Tierra del Fuego. (Servicio Meteorológico Nacional)

Y hoy no fue la excepción: lidera la tabla con -4,6°C, seguida por la Quiaca, en la puna jujeña con -3,8°C. y luego Puerto Madryn, en Santa Cruz, con -3,7°C.

Una tabla detalla las temperaturas bajo cero y la humedad en diversas localidades de provincias argentinas como Río Negro, Chubut y Jujuy. (Servicio Meteorológico Nacional)