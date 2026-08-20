Preocupación por las inundaciones en Santa Fe: los productores rurales pierden animales y temen por el “Súper Niño”

Guardar

El norte de la provincia de Santa Fe está atravesando un momento crítico debido a las fuertes inundaciones que hay en los campos de diferentes localidades. Los productores rurales mueven a sus animales con el agua al cuello y temen por la llegada del “Súper Niño”, el fenómeno climático que traerá un importante aumento en las precipitaciones.

En las últimas horas, circularon imágenes del drama que se vive en los campos del departamento de Vera, al norte de la provincia. Allí, los productores de la localidad de La Gallareta intentan, a caballo, mover a las vacas que están atrapadas por el agua a zonas más secas y altas, donde puedan alimentarse. Sin embargo, ante la cantidad de kilómetros cuadrados afectados, algunos optan por vender cabezas de ganado para no tener pérdidas.

PUBLICIDAD

El desborde del arroyo Golondrina fue uno de los factores que desencadenó los movimientos de hacienda de urgencia en la zona. El presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola, advirtió sobre la gravedad del escenario y confirmó que la comuna solicitó al Ministerio de la Producción y al Gobierno provincial que declaren la emergencia para el distrito. Uno de los sectores más comprometidos se ubica en inmediaciones del kilómetro 35, sobre el arroyo Golondrina, que desemboca en la Laguna de los Palmares. “Hace más de tres meses que los productores están sacando animales debido a que ingresó mucha agua”, explicó el mandatario comunal en diálogo con El Litoral.

Las imágenes registradas por los propios productores grafican la crudeza del escenario: decenas de vacas son arreadas a caballo en medio del agua, mientras otros se desplazan en lanchas para guiar al ganado hasta el puente más cercano. La logística de rescate opera contrarreloj: en algunos casos, los animales son llevados a sectores más elevados dentro del mismo campo; en otros, deben ser trasladados varios kilómetros hasta otro establecimiento, con costos crecientes y riesgos permanentes.

PUBLICIDAD

Los productores rurales mueven a las vacas de sus campos y alertan por la llegada del "Súper Niño"

Además, hay familias rurales aisladas, establecimientos a los que los camiones no pueden ingresar y algunos productores ya comenzaron a encontrar animales muertos en los lotes más comprometidos.

Los números confirman la dimensión del problema. Según informó la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe, el norte provincial suele registrar durante todo el año cerca de 900 milímetros de lluvia, pero en lo que va de 2026 las localidades de Vera y La Gallareta ya acumulan más de 1.100 milímetros, superando ampliamente el promedio anual.

PUBLICIDAD

Ese exceso hídrico dejó a la región sin margen de absorción: los suelos están saturados y cualquier nuevo frente de tormenta podría profundizar el anegamiento, con impacto directo sobre la ganadería y los tambos de uno de los nodos productivos más importantes del país.

Otra de las zonas más comprometidas son los campos cercanos a la laguna El Palmar, donde el agua avanzó hasta cubrir prácticamente la totalidad de la superficie productiva. “Se inunda todo y las casas quedan aisladas. Solo queda la altura donde está la casa, que parece una isla”, describió un productor ganadero de la zona.

PUBLICIDAD

La preocupación se intensifica frente a las perspectivas climáticas para los próximos meses. Nicola precisó que el período potencialmente más complicado por el fenómeno de El Niño aún no llegó: “La parte más fuerte se entiende que debería ser en octubre, noviembre y diciembre. Falta. Imaginate cómo no preocuparnos ante esta situación”, expresó.

Más de 150 kilómetros al norte, sobre la línea de la Ruta 3, la localidad de Cañada Ombú también registra una fuerte intranquilidad. El titular comunal Franco Huber aseguró que la situación hídrica del distrito todavía se mantiene controlada, pero advirtió que la cantidad de agua acumulada en la región y las obras pendientes generan alarma.

PUBLICIDAD

Las inundaciones en la provincia de Santa Fe comprometen el ganado (Sociedad Rural de Vera)

Entre las principales necesidades, Huber mencionó una defensa más adecuada para proteger el casco urbano, la incorporación de una bomba para evacuar agua ante una emergencia y, especialmente, la limpieza del Canal del Inglés, una obra que considera determinante para facilitar el escurrimiento de una amplia zona productiva. “Por el momento todavía estamos bien, pero la verdad es que estamos muy preocupados, tanto por el sector productivo como por nuestra localidad, porque faltaron obras, faltan obras por hacer y ya tenemos el fenómeno de El Niño muy encima”, señaló el funcionario.

La llegada del “Súper Niño”

Las proyecciones climáticas para el último trimestre de 2026 agravan el panorama que ya enfrentan los productores del norte santafesino. El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a partir de los registros de las estaciones de la red GEA-BCR, proyectó el régimen de precipitaciones probable para la zona núcleo pampeana entre octubre y diciembre. El modelo indica que la región recibirá en octubre casi un 30% más de lluvias respecto del promedio histórico del último medio siglo, mientras que en noviembre y diciembre esa proporción treparía al 70% y 90% respectivamente.

PUBLICIDAD

El consultor de GEA-BCR Alfredo Elorriaga advirtió que la intensidad fuerte a muy fuerte del evento ENSO “El Niño”, si bien permite esperar un escenario de alta producción, puede generar graves complicaciones operativas. “Hay que entender que, por la particular dinámica que se prevé para este ‘Niño’, la recurrencia de las precipitaciones puede ser muy alta. Entonces, habrá poco tiempo justo cuando más trabajo se concentra: la siembra de soja de primera a partir de octubre. Luego, a fin de noviembre, la cosecha del trigo, la siembra de la soja de segunda y del maíz tardío”, alertó. Las olas de calor, añadió, también podrían complicar a los cultivos de verano.