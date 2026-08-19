Volcó un camión con gas licuado sobre la Ruta Nacional 205 y hay corte total en ambas manos

El vuelco del camión sobre la Ruta Nacional 205

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La Ruta Nacional 205, a la altura de la localidad bonaerense de Roque Pérez, fue escenario este miércoles del vuelco de un camión de la empresa YPF, el cual transportaba gas licuado y cuya cabina quedó cruzada sobre la calzada luego del accidente. En consecuencia, y ante la posibilidad de una explosión, los bomberos locales montaron un perímetro alrededor del vehículo a la espera de la llegada de representantes de la petrolera.

Ante la consulta de Infobae, desde la compañía aseguraron que no hubo fuga del producto y, por ende, se descartó el riesgo de una detonación.

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Según pudo confirmar este medio, el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 133 de la RN 205. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el camión cisterna de YPF, que había salido desde la refinería de La Plata, volcó en plena ruta y el acoplado con gas butano propano en su interior quedó dentro del cantero divisor.

La cabina del camión quedó sobre la calzada. (Gentileza Alvear YA)

De inmediato, intervino personal de seguridad y de Bomberos de Roque Pérez, que cortaron la ruta para garantizar la seguridad.

“La ruta va a permanecer cortada por completo por seguridad. Las dos manos. Estamos a la espera de la empresa así podemos verificar que no haya fuga y que se pueda proceder para remover el camión”, explicó Alejandro Luna, jefe de Bomberos de Roque Pérez, en diálogo con el canal de noticias TN.

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No hubo fuga de gas y un equipo de YPF se ocupará del trasvase del producto a otro camión. (Gentileza Alvear YA)

En cuanto al operativo, Luna detalló que el armado de la zona perimetral de seguridad alrededor del vehículo responde al protocolo que existe para este tipo de incidentes, que involucran gases peligrosos. “Si no hay pérdida, tenemos que hacer un corte total de entre 50 y 100 metros a la redonda por seguridad ante una posible explosión. Si no hay fuga, podríamos llegar a habilitar una mano de la ruta”, adelantó.

Desde la empresa confirmaron a este medio que no hubo heridos ni pérdida de producto. Así, un equipo de YPF y una nueva unidad de transporte están en camino a la zona del siniestro para analizar la situación y comenzar con el trasvase del producto.

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Recomendaciones para evitar la zona

Tras confirmar el corte total de la RN 205 a la altura de Roque Pérez, Luna, el jefe de Bomberos local, brindó sugerencias para que los automovilistas y transportistas puedan evitar la zona afectada.

“La gente que venga de Lobos va a tener que desviar por la ruta 41 y tiene que ir a Monte (San Miguel del Monte) o para el lado de Navarro, porque otra ruta no hay. Recomendamos que no vengan por la 205 hacia Roque Pérez porque va a estar cortada durante varias horas”, subrayó.

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