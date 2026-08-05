El Gobierno celebró la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina: “Enorme alegría”

El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de año

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El Gobierno celebró con “enorme alegría” la confirmación del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El canciller Pablo Quirno fue el primero en expresar la posición oficial a través de sus redes, donde recordó que meses atrás había entregado en mano al Pontífice la invitación formal del presidente Javier Milei para visitar el país.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, señaló Quirno tras el anuncio de la Santa Sede.

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Minutos después, la Oficina del Presidente difundió un comunicado firmado por el propio Milei, en donde afirmó que la visita de León XIV “constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”.

“El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”, agregó, y amplió: “La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

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La confirmación llegó a través de la Nunciatura Apostólica, que comunicó que León XIV recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre en su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado. En territorio argentino, el Papa visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El anuncio puso fin a semanas de gestiones reservadas entre el Vaticano, la Casa Rosada y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Quirno, a quien Milei encomendó la tarea de recomponer los vínculos con el mundo eclesiástico, viajó en febrero del año pasado a Roma para entregar la carta de invitación presidencial. La gira diplomática incluyó también la reciente recepción de las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en una secuencia que aceleró la coordinación final con el Vaticano.

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A partir del anuncio oficial, y como adelantó este medio, el Gobierno conformará en los próximos días un comité interministerial bajo la supervisión directa del presidente Milei para coordinar la visita. La mesa de trabajo integrará la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de las áreas de protocolo, logística, transporte y salud. El esquema contempla también la coordinación con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La Iglesia Católica, por su parte, lleva varias semanas de trabajo previo. Tres comisiones específicas ya operan en paralelo: una dedicada a la organización litúrgica de las celebraciones, otra a la coordinación pastoral con las distintas diócesis, y una tercera a la logística y el ceremonial general del viaje.

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León XIV llegará a la Argentina 39 años después de la última visita papal al país, protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987. Entre aquel antecedente y el viaje de noviembre transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino de la historia, quien nunca regresó al país tras su elección en 2013.

Aunque el programa detallado aún no fue difundido, fuentes eclesiásticas y gubernamentales anticipan misas multitudinarias en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, frente a la Basílica de Luján y en Córdoba, además de una audiencia oficial entre el Pontífice y el presidente Milei en la Casa Rosada.

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