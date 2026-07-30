¿La mora frente a un punto de inflexión?: la proyección del sector bancario para lo que resta del 2026 y la postura oficial

La mora bancaria alcanzó un pico en más de 20 años en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mora volvió a crecer: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, 5,1 puntos porcentuales (p.p.) más en comparación interanual, y a 12,8% para el financiamiento de las familias, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para los bancos, esta situación habría tocado un techo y, en el segundo semestre, debería empezar a ceder. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma que se trata de un asunto “entre privados”, necesita que la tendencia se revierta para impulsar el crédito y la recuperación de la actividad.

Las fuentes del sistema financiero en dialogo con Infobae aseguraron en que el deterioro de la cartera de créditos ya habría alcanzado su punto máximo. Una importante voz sectorial afirmó en off the record: “Los bancos vienen trabajando en la cuestión y ofrecen distintas alternativas a los clientes y sus situaciones particulares. La mora habría llegado a su techo y a partir de ahora debería bajar en este segundo semestre”.

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El último Informe de Bancos del BCRA mostró que el incremento de la morosidad tuvo como principal motor el deterioro en los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para ese segmento llegó en mayo a 12,8%, 0,7 p.p. más que el mes anterior y 8,3 p.p. por encima del mismo período de 2025. Dentro de la cartera para hogares, los créditos personales encabezan el ranking de mora con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%), los hipotecarios (1,6%) y otros (39,3%).

En mayo, la irregularidad para del crédito de las familias llegó en mayo a 12,8%, 8,3 p.p. que en 2025. (Foto crédito: Reuters).

Otro de los factores que preocupa es la carga mensual asociada al pago de deuda de los hogares. Según el BCRA, en abril llegó al 24,1% de la masa salarial formal cuando dos años atrás era menor al 9 por ciento. El salto en la proporción de ingresos destinados a deudas está directamente vinculado a la menor capacidad de pago de los hogares y a la inflación acumulada.

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Para el Gobierno es clave que comience a revertirse esta situación para que se reactive el crédito y con ello, repunte la actividad económica. Esto quedó de manifiesto en al conferencia de prensa del lunes por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien marcó la reducción de la mora como una de las medidas a las que debe apuntar el Gobierno en esta etapa. “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya”, sostuvo.

El organismo multilateral habla de que existe una voluntad de revertir esta situación y en los bancos lo dan a entender también. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes. El que mencionas es uno”, marcó una fuente del sector privado.

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Pese a la postura inicial del equipo económico, en los últimos meses, los bancos -en especial, los públicos- lanzaron lineas de refinanciamiento. Uno de ellos fue el Banco Nación Argentina (BNA) que ofreció un kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras. Tanto para consolidación de deudas con una línea a tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Como para refinanciación de tarjeta de crédito para clientes del banco que registran hasta 90 días de atraso en el pago con la posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el aumento de la mora es producto de que los bancos volvieron a actuar de bancos. (Foto crédito: Reuters).

La postura oficial

La postura del ministro Caputo es que el crecimiento de la mora es producto de que “los bancos volvieron a actuar de bancos”: dejaron de prestarle al Tesoro o al BCRA y ahora redirigen el financiamiento a sus clientes. No obstante, reconoció que, durante ese proceso, otorgaron créditos de baja calidad y ahora muestran mayor cautela a la hora de conceder nuevos préstamos.

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“Algunos bancos tienen la teoría de que para recobrar esos malos créditos cobran una tasa alta. Eso fue típicamente lo que pasó en Argentina; ellos dicen que con que uno me pague una tasa del 120% o del 140% ya me compensó esos tres; después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y, mal que mal, salgo bien. Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘No funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no no van a poder’”, sostuvo el funcionario nacional en una entrevista con Economía de quincho.

Sin embargo, los primeros bancos que tomaron el consejo del ministro Caputo fueron los públicos como el BNA y los provinciales, luego de varios meses de cobrar tasas altas a sus clientes por incumplimientos de pago. “Afortunadamente los bancos tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ sin afectar su funcionamiento“, destacó una fuente del sector a este medio.

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En los seis meses que resta del año, en los bancos esperan que la mora comience a bajar. El FMI ya habló de un compromiso en la conferencia de prensa de este lunes, siendo esta una de las condiciones necesarias para que se produzca la reactivación de los sectores rezagados -junto con el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de infraestructura-. Caputo también sabe que necesita que se revierta más allá de que se trata de una “situación entre privados”.