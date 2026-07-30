Economía
Agregar Infobae enGoogle

¿La mora frente a un punto de inflexión?: la proyección del sector bancario para lo que resta del 2026 y la postura oficial

Fuentes del ámbito bancario estiman que en los últimos seis meses del año la irregularidad del crédito se reduciría. La posición del ministro de Economía, Luis Caputo, y la mención de la problemática que hizo la titular del FMI

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mora bancaria alcanzó un pico en más de 20 años en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La mora volvió a crecer: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, 5,1 puntos porcentuales (p.p.) más en comparación interanual, y a 12,8% para el financiamiento de las familias, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para los bancos, esta situación habría tocado un techo y, en el segundo semestre, debería empezar a ceder. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma que se trata de un asunto “entre privados”, necesita que la tendencia se revierta para impulsar el crédito y la recuperación de la actividad.

Las fuentes del sistema financiero en dialogo con Infobae aseguraron en que el deterioro de la cartera de créditos ya habría alcanzado su punto máximo. Una importante voz sectorial afirmó en off the record: “Los bancos vienen trabajando en la cuestión y ofrecen distintas alternativas a los clientes y sus situaciones particulares. La mora habría llegado a su techo y a partir de ahora debería bajar en este segundo semestre”.

PUBLICIDAD

El último Informe de Bancos del BCRA mostró que el incremento de la morosidad tuvo como principal motor el deterioro en los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para ese segmento llegó en mayo a 12,8%, 0,7 p.p. más que el mes anterior y 8,3 p.p. por encima del mismo período de 2025. Dentro de la cartera para hogares, los créditos personales encabezan el ranking de mora con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%), los hipotecarios (1,6%) y otros (39,3%).

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito y billetes de dólar, con recibos y una calculadora sobre una mesa, bajo luz lateral.
En mayo, la irregularidad para del crédito de las familias llegó en mayo a 12,8%, 8,3 p.p. que en 2025. (Foto crédito: Reuters).

Otro de los factores que preocupa es la carga mensual asociada al pago de deuda de los hogares. Según el BCRA, en abril llegó al 24,1% de la masa salarial formal cuando dos años atrás era menor al 9 por ciento. El salto en la proporción de ingresos destinados a deudas está directamente vinculado a la menor capacidad de pago de los hogares y a la inflación acumulada.

PUBLICIDAD

Para el Gobierno es clave que comience a revertirse esta situación para que se reactive el crédito y con ello, repunte la actividad económica. Esto quedó de manifiesto en al conferencia de prensa del lunes por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien marcó la reducción de la mora como una de las medidas a las que debe apuntar el Gobierno en esta etapa. “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya”, sostuvo.

El organismo multilateral habla de que existe una voluntad de revertir esta situación y en los bancos lo dan a entender también. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes. El que mencionas es uno”, marcó una fuente del sector privado.

Pese a la postura inicial del equipo económico, en los últimos meses, los bancos -en especial, los públicos- lanzaron lineas de refinanciamiento. Uno de ellos fue el Banco Nación Argentina (BNA) que ofreció un kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras. Tanto para consolidación de deudas con una línea a tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Como para refinanciación de tarjeta de crédito para clientes del banco que registran hasta 90 días de atraso en el pago con la posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el aumento de la mora es producto de que los bancos volvieron a actuar de bancos. (Foto crédito: Reuters).

La postura oficial

La postura del ministro Caputo es que el crecimiento de la mora es producto de que “los bancos volvieron a actuar de bancos”: dejaron de prestarle al Tesoro o al BCRA y ahora redirigen el financiamiento a sus clientes. No obstante, reconoció que, durante ese proceso, otorgaron créditos de baja calidad y ahora muestran mayor cautela a la hora de conceder nuevos préstamos.

“Algunos bancos tienen la teoría de que para recobrar esos malos créditos cobran una tasa alta. Eso fue típicamente lo que pasó en Argentina; ellos dicen que con que uno me pague una tasa del 120% o del 140% ya me compensó esos tres; después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y, mal que mal, salgo bien. Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘No funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no no van a poder’”, sostuvo el funcionario nacional en una entrevista con Economía de quincho.

Sin embargo, los primeros bancos que tomaron el consejo del ministro Caputo fueron los públicos como el BNA y los provinciales, luego de varios meses de cobrar tasas altas a sus clientes por incumplimientos de pago. “Afortunadamente los bancos tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ sin afectar su funcionamiento“, destacó una fuente del sector a este medio.

En los seis meses que resta del año, en los bancos esperan que la mora comience a bajar. El FMI ya habló de un compromiso en la conferencia de prensa de este lunes, siendo esta una de las condiciones necesarias para que se produzca la reactivación de los sectores rezagados -junto con el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de infraestructura-. Caputo también sabe que necesita que se revierta más allá de que se trata de una “situación entre privados”.

Temas Relacionados

BancosMoraIrregularidadLuis CaputoFMIÚltimas noticiasMorosidadDeudaEndeudamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El salario pretendido por los argentinos roza los $1,9 millones: cómo varía según el cargo y el rubro laboral

El mercado laboral argentino refleja una desaceleración en las pretensiones de sueldo, en un escenario donde recuperar el poder adquisitivo ya no es la única prioridad para quienes buscan empleo

El salario pretendido por los argentinos roza los $1,9 millones: cómo varía según el cargo y el rubro laboral

Pagos de Anses: cuánto van a cobrar jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otros planes sociales en agosto 2026

Montos actualizados por la movilidad y el bono extraordinario impactan en millones de personas en todo el país

Pagos de Anses: cuánto van a cobrar jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otros planes sociales en agosto 2026

Pese al efecto del RIGI, la inversión bruta interna cayó más de 7% en el primer semestre del año

No hay señales claras de recuperación, aún con la leve mejora de la construcción y los anuncios de grandes proyectos, según la consultora de Orlando Ferreres

Pese al efecto del RIGI, la inversión bruta interna cayó más de 7% en el primer semestre del año

Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora de limpieza en agosto de 2026

Los montos surgen de la última actualización dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que ya integró a la retribución la totalidad de la suma no remunerativa acordada en marzo

Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora de limpieza en agosto de 2026

Prohibieron el Squeezy Dumpling en la Argentina: qué hacer con el juguete que presenta un “grave riesgo químico”

El retiro del juguete responde a la detección de niveles peligrosos de benceno e incumplimientos de normas de seguridad. Qué aconsejó la Subsecretaría de Defensa del Consumidor

Prohibieron el Squeezy Dumpling en la Argentina: qué hacer con el juguete que presenta un “grave riesgo químico”

DEPORTES

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Escándalo en el tenis: una jugadora rusa fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán de un equipo de Copa Davis

Las vacaciones de una figura de Francia tras el Mundial 2026: fiesta, mujeres y alcohol en alta mar

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

TELESHOW

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay: asesinaron a un joven en la entrada de un centro de reclusión de menores y hablan de una “masacre”

Uruguay: asesinaron a un joven en la entrada de un centro de reclusión de menores y hablan de una “masacre”

Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea desembolsó 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado