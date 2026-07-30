La Guardia Revolucionaria iraní informó que tres de sus soldados murieron en el último ataque de Estados Unidos (Europa Press)

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La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves la muerte de tres de sus soldados durante un ataque estadounidense en una provincia del noroeste de Irán.

“En el brutal ataque perpetrado por el régimen terrorista de los Estados Unidos criminal, el (jueves) 30 de julio de 2026, tres valientes y abnegados miembros (...) de los Guardianes de la Revolución de la provincia de Zanjan se convirtieron en mártires”, afirmó la rama regional del ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, citado por la agencia Tasnim.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron esta madrugada una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

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De acuerdo con el mando militar, la operación comenzó a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y fue ordenada como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

“Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques contra Irán a las 8:00 p.m., hora del Este”, señaló el CENTCOM en su comunicado. El organismo añadió que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región. ”Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente”, indicó el comando militar.

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Estados Unidos completó el bombardeo contra posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

Horas más tarde, el CENTCOM señaló que concluyó “con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán” y remarcó que la ofensiva tenía como objetivo “reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”.

“Los recursos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas. Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados.”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

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La nueva acción militar se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump prometiera responder con firmeza a los ataques lanzados por Irán contra posiciones estadounidenses en Jordania.

“Los vamos a golpear duro”, afirmó Trump en declaraciones a Fox News. ”Van a recibir una paliza”, añadió el mandatario al referirse a la respuesta que preparaba Washington.

Las autoridades estadounidenses informaron previamente que las fuerzas desplegadas en Jordania interceptaron varios misiles lanzados desde territorio iraní contra instalaciones militares de Estados Unidos. El Ejército jordano también confirmó que logró destruir cinco proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

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