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Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala en la madrugada de este jueves

El movimiento se registró a las 00:58 con epicentro en Escuintla, cercano a Mazatenango, y fue sentido en casi todo el país, sin informes inmediatos de lesionados ni afectaciones materiales

Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala a las 00:58 del jueves 30 de julio con epicentro en Escuintla. (Imagen de cortesía)
Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala a las 00:58 del jueves 30 de julio con epicentro en Escuintla. (Imagen de cortesía)
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Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala a las 00:58 de este jueves 30 de julio, con epicentro en Escuintla, en medio de una cadena sísmica que afecta al país desde hace varios días y sin reportes inmediatos de daños ni de personas heridas.

En lo que va de 2026, el país ya supera los 4,600 sismos registrados, de acuerdo con la información incluida en medios nacionales sobre la actividad reciente. En las últimas 24 horas también se procesaron decenas de microsismos y temblores menores de magnitud entre tres y cinco, en su mayoría no sensibles para la población.

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Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el movimiento fue reportado a las 0:58 horas y tuvo su epicentro en el departamento de Escuintla, aunque fue más cercano a Mazatenango. El temblor fue sensible en casi todo el territorio nacional y despertó a gran parte de la población durante la madrugada.

Pintura en acuarela de una plaza en Guatemala con personas, edificios coloniales, un volcán al fondo y aves volando; se aprecian ondas en el suelo y edificios.
Una ilustración en acuarela muestra a personas en una plaza colonial de Guatemala con un volcán al fondo, mientras el suelo y los edificios reflejan leves efectos de un movimiento telúrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento fue percibido en nueve departamentos

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el sismo fue sensible en Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán y Sacatepéquez. Las autoridades mantienen el monitoreo a nivel nacional para determinar si el evento causó afectaciones.

La respuesta directa al hecho central es esta: el temblor ocurrió en la madrugada del jueves 30 de julio, alcanzó una magnitud de 5.9, tuvo su epicentro en Escuintla y, hasta ahora, no ha dejado daños reportados ni personas lesionadas.

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El episodio se suma a la secuencia de alta actividad sísmica que atraviesa el país. El informe presentado por las autoridades correspondientes, ubica dentro de esa serie otro sismo de magnitud 6.2 ocurrido la noche del lunes 27 de julio en las costas del océano Pacífico, a las 23:35 horas, que provocó múltiples réplicas en los días posteriores.

Insivumeh informó que el sismo de Escuintla fue más cercano a Mazatenango y se sintió en casi todo el país. (Imagen de cortesía)
Insivumeh informó que el sismo de Escuintla fue más cercano a Mazatenango y se sintió en casi todo el país. (Imagen de cortesía)

Insivumeh y CONRED mantienen vigilancia por la cadena sísmica

Tanto Insivumeh como Conred sostienen un monitoreo constante por los eventos recientes. La cadena sísmica fue mencionada como el contexto inmediato del temblor de esta madrugada, cuyas alertas se activaron en distintas zonas del país.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades figuran mantener la calma y evitar salir corriendo durante el movimiento telúrico, preparar la Mochila de las 72 Horas con alimentos, agua, botiquín y documentos importantes, identificar rutas de evacuación seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo, y reportar emergencias a la línea 119 de la CONRED.

Durante un sismo, la entidad indicó mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si se requiere evacuar, señaló que debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar.

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