Egipto atribuyó a drones el incendio de dos buques cisterna estadounidenses en el puerto de Damietta

Egipto atribuye a drones el incendio de dos buques cisterna en el puerto de Damietta

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Las autoridades de Egipto han atribuido este jueves a drones el incendio provocado en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, en Egipto, sin que por el momento haya responsabilizado a ningún actor del ataque.

“Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damietta el 29 de julio de 2026, y a raíz de las investigaciones preliminares sobre el incidente llevadas a cabo por las autoridades competentes, se ha revelado que fue provocado por un dron, y ninguna parte ha reivindicado la autoría del incidente”, ha indicado el gabinete del Gobierno egipcio en un mensaje en redes sociales.

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En este sentidol, ha indicado que las autoridades competentes continúan con las investigaciones “para determinar las circunstancias del incidente” y, en este caso, adoptará “las medidas necesarias para proteger los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

La Autoridad Portuaria de Damietta ha confirmado que el puerto sigue operando con plena normalidad y todas las terminales y amarres gestionan las llegadas y salidas de buques según lo previsto, informa el diario ‘Ahram’.

La voz de alarma la dio el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, que en un comunicado precisó que las embarcaciones afectadas son “un buque de gasificación y un buque de almacenamiento atracados en el puerto de Damietta”.

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Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el ataque “es más de lo mismo”, en relación con los presuntos indicios que relacionan el suceso con la guerra en curso en Irán. “Nos toca a nosotros golpearles. Saben que va a pasar. Nos están pidiendo que no lo hagamos”, aseguró antes de que Washington volviera a atacar a Irán en medio del repunte de las tensiones por la crisis regional y la situación en el paso de Ormuz.

Vista del puerto de Damietta en Egipto, donde un ataque con drones provocó un incendio en dos barcos, en este video de redes sociales sin fecha obtenido por Reuters el 30 de julio de 2026. AUTORIDAD PORTUARIA DE DAMIETTA/Distribución vía REUTERS

El puerto ya opera con normalidad

Las autoridades egipcias confirmaron este jueves que el incendio que afectó la víspera a dos buques en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, fue provocado por un dron, sin determinar su procedencia.

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Aclaró que “nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

De confirmarse que la procedencia sea de Irán o de algunos de sus aliados, sería la primera vez que Egipto se ve involucrado en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Ayer mismo, Arabia Saudí atacó por primera vez, en coordinación con Washington, a las milicias proiraníes en Irak, después de que estas tuvieran como objetivo en los últimos días la infraestructura energética en el reino árabe.

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Una fuente de seguridad egipcia dijo este pasado miércoles a EFE, bajo condición de anonimato, que el incendio fue provocado “por un dron de origen y afiliación desconocido” que tuvo como objetivo “un tanque de almacenamiento estadounidense en el puerto de Damieta”.

Asimismo, descartó que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes del Yemen, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey dijo en su página web que “un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron”, mientras que “una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall” también sufrió el impacto en el puerto de Damieta.

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Trump, vinculó con Irán y que amenazó con derivar en una respuesta militar directa.

Trump afirmó desde el Despacho Oval que había sido informado sobre la explosión en el puerto mediterráneo y adelantó que Washington golpearía a Irán “muy fuerte, porque es nuestro turno de hacerlo”. “Ellos saben que viene”, agregó.

En referencia al ataque de Irán contra una base militar estadounidense en Jordania, Trump detalló: “Intentaron atacarnos ayer por la noche y derribamos todos los misiles. Es nuestro turno, veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero es nuestro turno de atacarlos”.

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(Con información de Europa Press y EFE)