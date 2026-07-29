La Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión llevó a cabo el evento “Unidos por la paz” en la Legislatura porteña

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, fue reconocido en el encuentro "Unidos por la Paz"

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La Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina llevó a cabo este miércoles el evento "Unidos por la Paz" en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia de representantes diplomáticos, religiosos y funcionarios para reafirmar el compromiso con el diálogo, la convivencia y el respeto entre las naciones.

El evento estuvo organizado por la legisladora porteña Silvia Imas, del bloque de La Libertad Avanza, en conjunto con la organización que encabeza Nava Rubenzadeh. La ceremonia incluyó discursos de varias autoridades y un llamado común por la paz en el mundo, como a la convivencia a pesar de las diferencias.

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Nava Rubenzadeh, presidenta de la Asociación Amigos de la Universidad Ben Gurión en Argentina

La diputada porteña fue la encargada de abrir el acto con un discurso en el que se refirió a las tensiones actuales que hay en diferentes partes del planeta. “Nos dimos cuenta de que la paz no está garantizada y no corresponde a una determinada región geográfica ni a una religión. El terrorismo ataca en el mundo”, afirmó la legisladora, que recordó el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA como dos puntos de inflexión en el país.

“Desde mi lugar, quiero trabajar para formar a los jóvenes, para que entiendan lo que es el terrorismo internacional, para que sepan que tenemos que luchar contra ese flagelo que atenta a todo el mundo, sin nación, sin religión, atenta contra la paz, atenta la democracia, atenta contra las libertades”, sumó.

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El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal

El segundo discurso estuvo a cargo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien señaló: “Decían que la existencia misma del Estado de derecho, como hoy lo conocemos, se asienta fundamentalmente sobre la concepción de un hombre como ser libre y dotado de todos los derechos. Esas son las ideologías del iluminismo y la filosofía de la ilustración. Pero como siempre sucede con los modelos teóricos, la teoría es un ideal que, como tal, no se presenta en la realidad, sino que se erige como una meta para alcanzarla”.

Mario Montoto y Diego Guelar

"La paz no aparece así como un simple estado de quietud o de ausencia de conflicto, sino como un objetivo que demanda innumerables cursos de acción para lograr, como dice nuestro preámbulo, afianzar la justicia", añadió.

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Posteriormente, hubo una presentación para los representantes de diferentes credos, tanto judíos, católicos y musulmanes, donde se bajó un mensaje de diálogo y respeto para lograr la paz. Justamente, el gran rabino sefardí Isaac Sacca hizo una analogía con el pasaje bíblico que cuenta la historia de la Torre de Babel y afirmó: "La paz no se construye cuando todos tenemos las mismas ideas. Eso es guerra. Querer imponer una idea para todos iguales, un solo idioma, una sola idea para todos, eso fomenta la guerra. Y Dios quería enseñarle a la humanidad. La paz tiene que ser cuando hay distintas ideas y convivimos juntos en paz".

El gran rabino sefardí Isaac Sacca junto a los representantes de diferentes credos en el acto

Como parte de la ceremonia, se realizó el encendido de ocho velas. La primera fue encendida por el gran rabino sefardí Isaac Sacca, junto a representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Evangélica y de la Comunidad Musulmana.

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Como parte del acto, se encendieron ocho velas por la paz

La segunda vela fue encendida por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, junto a Rubenzadeh. La tercera estuvo a cargo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de Julio Marcelo Conte-Grand, procurador general ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y Ariel Berliner. La cuarta fue encendida por los embajadores de Armenia, Austria, Eslovaquia, Israel, Panamá y Hungría.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, Julio Marcelo Conte-Grand, procurador general ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y Ariel Berliner

La quinta vela correspondió a Gabriel Salev, vicepresidente primero de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), junto a representantes de la AMIA y a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien tomó la palabra: “Es un honor haber participado de este encendido de velas. Sin dudas, la luz debe iluminarnos a todos por la paz social. Entiendo que la verdad es la llave y la justicia es el instrumento para construir esa paz”, afirmó. “Construir la esperanza sin discursos del odio, sin terrorismo”, concluyó.

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La jueza Sandra Arroyo Salgado

La sexta vela fue de representantes diplomáticos de Guatemala, Uruguay, Ecuador, Paraguay, México y Bulgaria. La séptima correspondió al Consejo Académico de la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión. La octava y última fue encendida por Mario Montoto, Silvia Imas y Nava Rubenzadeh.

Mario Montoto, Nava Rubersadeh y Silvia Imas

Como acto central de la jornada, se llevó a cabo un homenaje al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien dejará su cargo como representante diplomático del gobierno de Benjamin Netanyahu en el país. En ese sentido, le entregaron una placa conmemorativa a manos de Rubenzadeh y recordó la idea inicial de Ben Gurión, quien fue el primero en ocupar el cargo de Primer Ministro en la naciente nación hebrea: “Lamentablemente, no logró ver la paz. Los países vecinos que no aceptan la decisión de formar el Estado de Israel”.

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Silvia Imas junto al embajador israelí Eyal Sela

"Tenemos paz con países vecinos como Egipto y Jordania. Tenemos los acuerdos de Abraham y esperamos que esto siga con más países, a pesar del momento difícil que estamos. Vamos a seguir intentando tener la paz en Gaza. Otro ejemplo es Líbano, que a pesar del conflicto, hay negociación. Entre los pueblos, la mayoría quiere. Tenemos que estar unidos contra los grupos terroristas. La paz nos une y vamos a seguir hablando de la paz“, completó en su discurso.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina, Nava Rubenzadeh, asintió sobre el cierre del acto: "La construcción de la paz es una responsabilidad compartida. El futuro no se espera, el futuro se construye. Que Argentina siga siendo un lugar donde el diálogo prevalezca sobre el odio. Cuando el diálogo reemplaza a la indiferencia, la paz deja de ser un ideal para ser una realidad que construimos entre todos".

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Fotos: Adrián Escandar