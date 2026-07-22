Impactante rescate de una perra y sus ocho cachorros: una bombera tuvo que meterse en una cañería para salvarlos

La cañería de diámetro reducido complicó el rescate porque los animales estaban a unos siete metros de los extremos del conducto

Nueve efectivos, dos móviles, lazos, cuerdas y una bombera dentro de una cañería: así fue el operativo de rescate que se desarrolló en Los Talas, localidad de Berisso, donde una perra y sus ocho cachorros recién nacidos quedaron atrapados en el interior de una cañería de desagüe. El procedimiento, que se extendió por casi dos horas, tuvo lugar en la zona de Ruta 15 y calle 67.

La alerta llegó de parte de un grupo de proteccionistas que advirtió la situación y avisó a las autoridades. De inmediato, los Bomberos Voluntarios del Cuartel Villa Zula y personal de Defensa Civil de Berisso se movilizaron con dos vehículos hacia el lugar.

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Al llegar, el panorama resultó más complejo de lo previsto: la cañería tenía un diámetro reducido y los animales se encontraban en el centro del conducto, a unos siete metros de cualquiera de sus extremos, lo que hizo imposible un rescate directo.

La perra y sus ocho cachorros recibieron atención de proteccionistas y veterinarios al terminar las casi dos horas de trabajo en Berisso

Según informó a 0221, el titular de los Bomberos Voluntarios de Berisso y jefe de Defensa Civil de esa ciudad, Roberto Scafati, los rescatistas lograron extraer a la madre y a siete de los cachorros mediante el uso de lazos, cuerdas y otros equipos específicos.

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El octavo integrante de la camada, el más pequeño, resistió todos esos intentos: su tamaño y su posición dentro del conducto lo dejaron fuera del alcance de los elementos disponibles.

Ante esa situación, una bombera tomó la decisión de ingresar al interior de la cañería, según indicó El Día, otro medio local. Tras varios minutos de maniobras, la rescatista logró llegar hasta el animal y extraerlo con vida. El momento quedó registrado por los testigos presentes.

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Una vez concluido el operativo, la perra y sus ocho cachorros fueron atendidos por los proteccionistas y un grupo de veterinarios que aguardaba en el lugar para revisar el estado de salud de los animales y brindarles los cuidados necesarios. El rescate demandó la participación de nueve efectivos en total y se extendió por cerca de dos horas de trabajo.

Los Bomberos Voluntarios de Villa Zula y Defensa Civil de Berisso llegaron al lugar tras la alerta de un grupo de proteccionistas

Abandonó a un perro en la calle y todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Una cámara de seguridad registró el abandono de un cachorro en la esquina de República del Líbano y Blas Parera, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Las imágenes muestran a un conductor que detuvo su vehículo, hizo bajar al animal y, minutos después, se alejó del lugar dejando al perro solo en la vereda.

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Fue Patricia, vecina de la zona, quien detectó lo sucedido. Desde su casa escuchó al perro ladrar con insistencia, lo que la llevó a revisar las cámaras de su domicilio.

Patricia difundió las imágenes del abandono animal en Quilmes y busca identificar la patente del auto para presentar una denuncia formal

Allí comprobó que el hombre no solo había dejado al animal: también colocó en la vereda una bolsa de comida y dos abrigos antes de subirse al auto y partir. “Tardó un par de minutos y luego se subió al auto y se marchó”, relató Patricia en diálogo con Infobae.

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El cachorro, de tamaño mediano, quedó visiblemente desorientado en la esquina mientras el vehículo se perdía de vista. Patricia lo tomó bajo su cuidado de forma provisional y, según su testimonio, el animal goza de buena salud, hace sus necesidades al aire libre y se lleva bien con otros animales —la propia Patricia tiene dos perras de edad avanzada—. “Es un cachorro de tamaño mediano y muy juguetón”, describió la vecina.

La mujer difundió las imágenes para visibilizar el problema del abandono animal. “El abandono es violencia”, afirmó Patricia, quien señaló además que rescatistas y refugios de la zona están saturados. “Lamentablemente, las rescatistas y refugios están llenos de animales olvidados”, agregó. También le contó a este medio que trabaja para identificar la patente del auto y así poder presentar una denuncia formal por el abandono.

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