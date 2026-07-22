Economía

Caputo envía un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso: “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

En conferencia de prensa, el ministro de Economía dio detalles sobre la nueva iniciativa que busca formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal

Guardar
Google icon
Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que va a enviar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.

Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro.

PUBLICIDAD

Caputo confía en que el Congreso vuelva aprobar el proyecto ya que sostiene que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y que el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros a poder bancarizarlos. Sin embargo, no hizo ninguna mencionan a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Banco Central estima que los argentinos tiene USD 170.000 millones abajo del colchón. (Foto crédito: Reuters)

La decisión de Caputo de enviar una nueva ley al Congreso surge tras las insistencias de los contadores, algunos de los cuales participaron de la ronda, quienes advirtieron que la legislación vigente expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027.

PUBLICIDAD

La versión de Inocencia Fiscal que aprobó el Congreso en diciembre presenta, según tributaristas, varios puntos débiles. Entre ellos, los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya que solo pueden hacerlo quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos.

El aspecto más relevante, señalan los especialistas, es la forma de calcular la discrepancia significativa. Estos puntos se buscarán corregir en la nueva versión, que además permitirá a los grandes contribuyentes adherirse, aunque sin la opción de exteriorizar dólares en efectivo.

Después de varios meses, Caputo reconoció que el proyecto no logró el nivel de adhesión esperado, algo que se evidencia en los depósitos en dólares del sector privado, que permanecen en torno a los USD 40.000 millones, con cambios mensuales mínimos.

El Gobierno apuesta a que Inocencia Fiscal funcione, ya que la considera clave para la remonetización de la economía. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos USD 170.000 millones, que pierden valor frente a la inflación. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Inocencia FiscalLuis CaputoCongresoRégimen Simplificado de GananciasDólares colchónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar volvió a subir y el blue alcanzó un precio récord

El mayorista subió a $1.483 con un descenso del volumen de operaciones. En el Banco Nación subió a $1.505 para la venta y en el segmento informal avanzó a $1.555

El dólar volvió a subir y el blue alcanzó un precio récord

La CAF aprobó una garantía por hasta USD 250 millones para la Argentina

Con esta decisión, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe busca ampliar el acceso argentino a nuevas fuentes de financiamiento externo

La CAF aprobó una garantía por hasta USD 250 millones para la Argentina

La actividad económica cayó 0,5% en mayo pero se mantuvo por encima del mismo mes del año pasado

Tras la caída de abril, el Indec dio a conocer que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una variación interanual positiva de 0,2% en el quinto mes del año

La actividad económica cayó 0,5% en mayo pero se mantuvo por encima del mismo mes del año pasado

La carne argentina abrió un nuevo mercado en Asia: a qué país podrá exportarse por primera vez

El gobierno habilitó las exportaciones de carne bovina y lácteos a Indonesia, un mercado de 280 millones de habitantes que el año pasado destinó casi USD 884 millones a la compra de carne vacuna en el exterior

La carne argentina abrió un nuevo mercado en Asia: a qué país podrá exportarse por primera vez

El presidente y CEO de YPF advirtió que no habrá una baja inmediata en el precio de la nafta: “No llegamos al equilibrio”

El máximo directivo de la empresa estatal analizó el impacto del conflicto internacional y dio detalles sobre la estrategia para amortiguar la volatilidad de los precios

El presidente y CEO de YPF advirtió que no habrá una baja inmediata en el precio de la nafta: “No llegamos al equilibrio”

DEPORTES

La furia de Ruggeri por las teorías conspirativas contra la Selección tras perder la final del Mundial: “No nos subestimen”

La furia de Ruggeri por las teorías conspirativas contra la Selección tras perder la final del Mundial: “No nos subestimen”

Con Messi y Lisandro Martínez, la FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026: las polémicas en puestos clave

Cuatro argentinos avanzaron a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril: triunfos de Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga

Conmoción en el deporte por la muerte de una leyenda del remo olímpico: “Es doloroso y desgarrador”

Inter Miami presentó a una ex estrella del Real Madrid como flamante refuerzo: llega tras jugar el Mundial con Brasil

TELESHOW

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

La felicidad de Verónica Llinás por el reencuentro con su perra Cacha: “Gracias a todos los santos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

Murió Plas Johnson, el saxofonista que convirtió el tema de ‘La Pantera Rosa’ en un clásico

Cómo George Harrison marcó el camino para grabar sin perder la esencia del grupo

Martín Caparrós cuestiona la idea del racismo en Argentina: “La diferencia no está en la piel sino en la caja fuerte”

Honduras y Canadá avanzan en proyecto para fortalecer y enfrentar efectos del cambio climático