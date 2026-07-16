Un camión derramó casi mil litros de ácido nítrico en Córdoba y se activó un operativo de emergencia

Personal con trajes especiales trabaja en la contención de un derrame de ácido nítrico de un camión en una calle de Villa María, Córdoba (La Voz)

Un intenso operativo se desplegó este miércoles en el barrio Las Playas de Villa María, provincia de Córdoba, tras el derrame de aproximadamente 1.000 litros de ácido nítrico en la intersección de calle Paraguay y la colectora de avenida Perón.

Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de la Municipalidad encabezaron la intervención, que logró evitar consecuencias mayores y mantuvo el control de la situación desde los primeros minutos de la emergencia.

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La alarma se activó cuando un camión que transportaba ácido nítrico sufrió el colapso de uno de los bidones plásticos utilizados para contener la sustancia, provocando el derrame sobre la calzada. La rápida detección del incidente permitió que los servicios de emergencia acudieran de inmediato al lugar, donde evaluaron los riesgos y coordinaron las primeras acciones de seguridad para los vecinos y el personal.

Durante los primeros momentos tras el derrame, se consideró la posibilidad de evacuar a los residentes cercanos, mientras se activaban los protocolos correspondientes junto a las instituciones intervinientes. Sin embargo, tras una evaluación inicial, se determinó que la evacuación no era necesaria, según informó Miguel Toselli, director de Defensa Civil.

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El funcionario, según informó el portal del diario La Voz, precisó que la cantidad derramada ascendía a cerca de 1.000 litros, lo que representaba un riesgo considerable pero manejable bajo los procedimientos de emergencia establecidos.

Una de las primeras medidas fue el cierre perimetral de la zona afectada, con la restricción del tránsito y el acceso al área inmediata del derrame. Paralelamente, se realizaron recorridas informativas por las calles aledañas, donde se solicitó a los vecinos mantener cerradas puertas y ventanas como medida preventiva para evitar la inhalación de vapores y minimizar cualquier potencial exposición a la sustancia.

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La neutralización del ácido nítrico fue realizada con el apoyo de operarios del Corralón Municipal, quienes suministraron arena y tierra para acelerar el proceso y facilitar el retiro seguro del material. El camión involucrado, que aún contenía restos de la sustancia, fue trasladado a un sector donde no representa inconvenientes, siguiendo los procedimientos de seguridad para el manejo de residuos químicos.

El operativo incluyó la limpieza exhaustiva de la zona y la recolección de los residuos generados, asegurando que no queden rastros que puedan representar un peligro a futuro para la población o el ambiente. Las tareas continuaron bajo la supervisión de las autoridades locales, que coordinaron cada paso en contacto permanente con los equipos especializados.

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La rápida respuesta de las autoridades fue clave para contener la situación

A mediados del mes de noviembre pasado, se produjo el desprendimiento de un contenedor de aceite luego del vuelco de un camión sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Combate de los Pozos. Lo ocurrido generó la interrupción de la circulación y movilizó a los equipos de emergencia de la Ciudad.

Las autoridades confirmaron que la maniobra defectuosa del conductor causó el incidente, que dejó como saldo a una persona trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

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El episodio comenzó tras un llamado al 911 que informó sobre un contenedor caído en la calzada. Personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar para verificar el estado del conductor y la situación en el área, mientras el conductor resultaba herido y recibía asistencia médica.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al sitio para el traslado del chofer al centro de salud, con diagnóstico de “politraumatismos sin riesgo de vida”.

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La circulación en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringida durante horas por tareas de limpieza y remoción del aceite

En la autopista, equipos de los Bomberos de la Ciudad y de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) intervinieron para remover el aceite derramado. Se utilizaron materiales absorbentes y se informó que la sustancia no sería tóxica.

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Las tareas se extendieron durante algunas horas para limpiar la calzada y garantizar la seguridad en los carriles afectados.