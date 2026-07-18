Salta enfrenta más de 25 focos de incendio activos propagados por el viento Zonda

Unidades de Defensa Civil y Bomberos trabajan en simultáneo para controlar los más de 25 incendios (Fuente: Municipalidad Salta)

La ciudad de Salta y distintas localidades vecinas permanecen bajo alerta por la presencia del viento Zonda, que provocó más de 25 focos de incendio activos y complicó las tareas de los equipos de emergencia. Autoridades provinciales y municipales coordinan operativos para contener el avance de las llamas, mientras la población sigue atenta a la evolución de la situación.

La magnitud de los incendios quedó en evidencia mientras se disputaba el partido entre River Plate y Aldosivi en el Estadio Martearena de Salta, donde el fuego resultó visible desde el campo de juego. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo las llamas avanzaban a pocos metros del estadio, generando una postal impactante para jugadores, público y televidentes.

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(X: @RiverLPM)

Según informó El Tribuno, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios coordinan acciones con recursos limitados para atender las múltiples emergencias. El subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Gonzalo Rodríguez, explicó que cuentan con “dos cisternas, tres autobombas y tres camiones de reacción rápida” y que la colaboración entre todas las entidades es clave para intentar controlar una situación que se agrava por las condiciones meteorológicas.

Entre las áreas más afectadas, se encuentran: el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga, donde el fuego llegó a consumir varias viviendas. El aeropuerto de Salta registró 20 hectáreas quemadas y requirió intervención urgente para evitar complicaciones mayores. En barrio San Carlos se reportaron otras 7 hectáreas afectadas.

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Uno de los focos más alarmantes se produjo en el ingreso a Ampliación 14 de Mayo, donde el fuego avanzó sobre un terreno baldío rodeado de casas. Los vecinos relataron que el descampado suele estar cubierto de yuyos y vegetación seca, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Un residente de la zona manifestó: “Estamos cansados”. Además, responsabilizó al estado de abandono del terreno por el “riesgo permanente durante la temporada de incendios”. Tras el incendio, los habitantes se organizaron rápidamente para contener el fuego antes de la llegada de los bomberos. Usaron baldes y mangueras domésticas en un intento desesperado por proteger sus viviendas.

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Vecinos de Salta intentan contener las llamas con baldes y mangueras en medio del avance del fuego por el viento Zonda (Fuente: El Tribuno)

Una vecina de barrio Los Eucaliptos también describió la situación: “Exactamente a las 15 fue esto, muy rápido todo. Estaba almorzando y comencé a sentir olor a humo. Desperté a mi papá y salimos a ver. Era todo viento y humo negro”. Sacó su vehículo y alertó al resto del barrio tocando bocina, lo que permitió que más vecinos salieran a colaborar. “Por suerte pudimos controlarlo y después llegaron los bomberos”, afirmó.

Rodríguez detalló que “anoche se reavivó el foco, pero fue sofocado”. Por otro lado, en zonas rurales y de difícil acceso, como Iruya, las autoridades evalúan solicitar refuerzos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para contar con monitoreo aéreo, ya que la intensidad del viento impide el desplazamiento seguro de brigadas terrestres.

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El fenómeno del viento Zonda propició un escenario extremadamente peligroso: las ráfagas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca permitió que el fuego se propague en cuestión de minutos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta a naranja para la zona de Capital y el Valle de Lerma: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h”.

Además el SMN informó que hay “ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”. La persistencia del viento Zonda y la aparición constante de nuevos focos mantienen la incertidumbre entre los habitantes de Salta. Rodríguez subrayó que la situación “se terminará cuando el viento cese”, lo que deja a la ciudad.

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Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales. Se solicita evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillo en terrenos secos y avisar de inmediato al Sistema de Emergencias 911 ante la presencia de humo o fuego. Los medios locales remarcan la importancia de la colaboración ciudadana y sugieren utilizar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los incendios y las zonas comprometidas.