Volcó un autobús tras explotar un neumático y dejó más de 15 heridos en Guatemala

Un autobús del transporte colectivo volcó en el kilómetro 126 de la ruta CA-2 Occidente, en Río Bravo, Suchitepéquez, Guatemala, y dejó más de quince personas heridas. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Una mañana de domingo que pretendía ser tranquila se transformó en un escenario de caos y desesperación en la ruta al Pacífico, cuando un autobús del transporte colectivo dejando como saldo escenas de pánico y más de quince personas heridas, cinco de ellas fueron llevadas de emergencia hacia un centro asistencial.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo 19 de julio en volcó en el kilómetro 126 de la ruta CA-2 Occidente, en la jurisdicción del municipio de Río Bravo, del departamento de Suchitepéquez, en Guatemala. Lugar conocido como “La Lavadora”, debido a la cantidad de hechos de tránsito que ocurren en el área.

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De acuerdo con las declaraciones de testigos y los informes iniciales de las autoridades, el autobús de rutas locales circulaba a excesiva velocidad cuando sufrió la explosión de uno de sus neumáticos traseros. El desperfecto mecánico provocó que el conductor perdiera por completo el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica y terminando volcado a un costado de la carretera.

Tras el fuerte impacto, la estructura metálica del bus quedó parcialmente destruida, dejando a varios usuarios atrapados entre los asientos y equipajes.

Elementos de los Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales se desplazaron rápidamente al lugar del percance para rescatar a las víctimas utilizando equipo de primeros auxilios. Los socorristas brindaron asistencia médica en el lugar a, por lo menos, 15 pasajeros.

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La estructura del bus quedó parcialmente destruida tras el vuelco y varios pasajeros quedaron atrapados entre los asientos y equipajes. (Provial)

Víctor Gómez, portavoz de los socorristas, detalló que cinco víctimas del accidente sufrieron lesiones graves y posibles fracturas, por lo que fueron trasladas de emergencia hacia el Hospital Nacional de Tiquisate, en Escuintla, siendo identificadas como:

Marcy Inés Nájera , de 35 años;

Gerson Nájera , 17;

Judith Bran , 35;

José Alexander Bran ; 15 años; y,

Un niño de 1 año de edad.

Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) acudieron para regular el tránsito, dado que el carril derecho en sentido norte quedó completamente obstruido por el automotor siniestrado, provocando filas de vehículos en esta crucial arteria del suroccidente del país.

Carreteras en crisis: una tendencia alarmante

Este nuevo percance en Suchitepéquez se suma a la preocupante ola de siniestralidad vial que atraviesa Guatemala. De acuerdo con las últimas estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) y reportes de Provial, las colisiones y vuelcos han experimentado un alarmante incremento superior al 21% en comparación con los registros del año anterior.

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El accidente en la ruta al Pacífico ocurrió en el sector conocido como La Lavadora, una zona de la CA-2 Occidente asociada a frecuentes hechos de tránsito. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Las cifras oficiales revelan una realidad cruda: un promedio diario de 7 personas pierden la vida en las carreteras del país a causa de hechos de tránsito. Además, las autoridades de tránsito destacan que el transporte colectivo y los camiones de carga pesada continúan liderando las estadísticas de vehículos involucrados en siniestros en los corredores estratégicos del país.

Recomendaciones básicas de seguridad

Para prevenir este tipo de emergencias y salvaguardar la vida propia y de terceros, las autoridades de tránsito insisten a la población y a los transportistas en acatar las siguientes medidas fundamentales:

Inspección mecánica estricta: Verificar diariamente el estado de los frenos, la dirección y la presión de los neumáticos antes de salir a la carretera para evitar percances por fallas mecánicas.

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Un autobús del transporte colectivo volcó en el kilómetro 126 de la ruta CA-2 Occidente, en Río Bravo, Suchitepéquez, Guatemala, y dejó más de quince personas heridas. Testigos y autoridades indicaron que el autobús circulaba a excesiva velocidad cuando explotó uno de sus neumáticos traseros y el conductor perdió el control. (Facebook)

Moderar la velocidad: Respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente en las zonas de curvas pronunciadas y rutas de alta carga vehicular.

Evitar distracciones: No utilizar teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos al conducir, y evitar manejar bajo estados de fatiga o efectos del alcohol.