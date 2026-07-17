Buscan intensamente a una mujer que desapareció hace días en Mar del Plata

Florencia Arroyo, cuya desaparición se investiga en Mar del Plata (0223)

La búsqueda de Florencia Arroyo, una joven de 31 años, mantiene en vilo a la comunidad del barrio Villa Primera en la ciudad de Mar del Plata desde hace dos días.

La incertidumbre crece entre familiares y vecinos de la zona tras la desaparición ocurrida el martes último por la noche, cuando fue vista por última vez en la intersección de avenida Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo.

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Desde ese instante, no se registró ningún tipo de contacto telefónico ni virtual con la joven, lo que incrementó la alarma en el entorno cercano y motivó la intervención policial.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada por su familia apenas notaron la falta de comunicación.

Según la información a la que pudo acceder el medio local 0223, la última vez que fue vista, Florencia vestía una camiseta azul de la selección argentina de 1986, una campera de cuero, pantalón marrón y borcegos negros.

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Además, pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos fehacientes acerca de su paradero se comunique al 911 o al número 2235449890, habilitado especialmente para recibir información.

La intersección de las calles Libertad y Marconi en Mar del Plata donde la joven desaparecida fue vista por última vez (Google Maps)

Encontraron a la adolescente que había desapareció cuando iba al colegio

Hace poco más de una semana, encontraron ilesa a J.B.B., una chica de 18 años, en el barrio porteño de Caballito, tras varios días de búsqueda que se habían desatado luego de que la joven desapareciera el martes7 de julio sin dar señales de vida, cuando había salido de su casa para ir al colegio, en Belgrano. La Policía de la Cuidad logró dar con el paradero de la joven durante la tarde de este pasado viernes, poco antes de las 19.

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El hallazgo llegó como resultado de las tareas de investigación llevadas adelante por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del fiscal Alberto Vasser y con la secretaria única Viviana Gómez.

Según se determinó, J.B.B. se dirigía a la casa de una amiga en el barrio de Caballito cuando los investigadores lograron dar con su ubicación.

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Todo había comenzado cuando la joven salió de su domicilio en el barrio de Belgrano con destino al Colegio N° 8 “Julio A. Roca Belgrano” y nunca regresó. Cerca de las 18.30 de ese mismo día, al no tener noticias de ella ni lograr contactarla, su madre radicó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

La última comunicación entre madre e hija había sido a las 18.26, según precisó la propia familia en un flyer que comenzó a circular por redes sociales en las horas posteriores.

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A partir de esa denuncia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 dispuso una serie de medidas para localizar a la joven y encomendó el trabajo a la División Búsqueda de Personas, cuyos investigadores se abocaron a reconstruir los últimos movimientos de J.B.B. desde que salió de su vivienda.

En paralelo, familiares y allegados habían difundido el flyer con su imagen y datos de contacto. Las autoridades, por su parte, pidieron que los datos también se canalizaran al 911 o a la dependencia policial más cercana. La búsqueda terminó luego de tres días de despliegue, cuando fue hallada sana y salva.

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