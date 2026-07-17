Sociedad

Buscan intensamente a una mujer que desapareció hace días en Mar del Plata

Florencia Arroyo fue vista por última vez el pasado martes a las 20 en avenida Libertad y Marconi, cerca de la plaza Revolución de Mayo

Guardar
Google icon
Mujer joven con cabello oscuro, flor rosa en el cabello, collar plateado, camiseta negra, pulsera y tatuaje en el brazo, haciendo una seña con la mano
Florencia Arroyo, cuya desaparición se investiga en Mar del Plata (0223)

La búsqueda de Florencia Arroyo, una joven de 31 años, mantiene en vilo a la comunidad del barrio Villa Primera en la ciudad de Mar del Plata desde hace dos días.

La incertidumbre crece entre familiares y vecinos de la zona tras la desaparición ocurrida el martes último por la noche, cuando fue vista por última vez en la intersección de avenida Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo.

PUBLICIDAD

Desde ese instante, no se registró ningún tipo de contacto telefónico ni virtual con la joven, lo que incrementó la alarma en el entorno cercano y motivó la intervención policial.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada por su familia apenas notaron la falta de comunicación.

Según la información a la que pudo acceder el medio local 0223, la última vez que fue vista, Florencia vestía una camiseta azul de la selección argentina de 1986, una campera de cuero, pantalón marrón y borcegos negros.

PUBLICIDAD

Además, pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos fehacientes acerca de su paradero se comunique al 911 o al número 2235449890, habilitado especialmente para recibir información.

Intersección de calles de asfalto con aceras, árboles, césped, un cartel de obra vial, un semáforo y una valla azul borrosa en primer plano
La intersección de las calles Libertad y Marconi en Mar del Plata donde la joven desaparecida fue vista por última vez (Google Maps)

Encontraron a la adolescente que había desapareció cuando iba al colegio

Hace poco más de una semana, encontraron ilesa a J.B.B., una chica de 18 años, en el barrio porteño de Caballito, tras varios días de búsqueda que se habían desatado luego de que la joven desapareciera el martes7 de julio sin dar señales de vida, cuando había salido de su casa para ir al colegio, en Belgrano. La Policía de la Cuidad logró dar con el paradero de la joven durante la tarde de este pasado viernes, poco antes de las 19.

El hallazgo llegó como resultado de las tareas de investigación llevadas adelante por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del fiscal Alberto Vasser y con la secretaria única Viviana Gómez.

Según se determinó, J.B.B. se dirigía a la casa de una amiga en el barrio de Caballito cuando los investigadores lograron dar con su ubicación.

Todo había comenzado cuando la joven salió de su domicilio en el barrio de Belgrano con destino al Colegio N° 8 “Julio A. Roca Belgrano” y nunca regresó. Cerca de las 18.30 de ese mismo día, al no tener noticias de ella ni lograr contactarla, su madre radicó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

La última comunicación entre madre e hija había sido a las 18.26, según precisó la propia familia en un flyer que comenzó a circular por redes sociales en las horas posteriores.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 dispuso una serie de medidas para localizar a la joven y encomendó el trabajo a la División Búsqueda de Personas, cuyos investigadores se abocaron a reconstruir los últimos movimientos de J.B.B. desde que salió de su vivienda.

En paralelo, familiares y allegados habían difundido el flyer con su imagen y datos de contacto. Las autoridades, por su parte, pidieron que los datos también se canalizaran al 911 o a la dependencia policial más cercana. La búsqueda terminó luego de tres días de despliegue, cuando fue hallada sana y salva.

Temas Relacionados

desesperadabúsquedajovenMar del Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraparon a un hombre que pedía dinero para iniciativas solidarias y todo era una estafa

Dentro de las pertenencias del sospechoso, las autoridades encontraron una placa de bomberos y un carnet de afiliación a una ONG

Atraparon a un hombre que pedía dinero para iniciativas solidarias y todo era una estafa

Rescataron a tres turistas que quedaron varados en la alta montaña de Mendoza tras el temporal de nieve

La intensa tormenta obligó a equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería a intervenir con maquinaria especial y a cerrar el paso internacional a Chile por acumulación récord de nieve

Rescataron a tres turistas que quedaron varados en la alta montaña de Mendoza tras el temporal de nieve

Fue víctima de un secuestro extorsivo, lo torturaron con una plancha y años después la Justicia ordenó indemnizarlo

El hecho ocurrió hace cuatro años en la localidad tucumana de Lules. Un hombre y su mujer sufrieron daños psicológicos y morales por parte de los acusados, pero les negaron el derecho a una reparación

Fue víctima de un secuestro extorsivo, lo torturaron con una plancha y años después la Justicia ordenó indemnizarlo

Regulan el uso de celulares en las escuelas secundarias municipales de Mar del Plata

Una nueva regulación impedirá el uso libre de móviles durante la jornada y solo permitirá su empleo bajo supervisión docente, mientras se implementan capacitaciones y sistemas de relevamiento para toda la comunidad educativa

Regulan el uso de celulares en las escuelas secundarias municipales de Mar del Plata

Un jubilado se bajó del auto para saludar a su hijo y dos delincuentes le robaron a mano armada en Mar del Plata

El hecho ocurrió en la esquina de Italia e Ituzaingó. Los delincuentes escaparon en el vehículo del hombre y la camioneta en la que se trasladaban. Dispararon al aire para intimidar a la víctima

Un jubilado se bajó del auto para saludar a su hijo y dos delincuentes le robaron a mano armada en Mar del Plata

DEPORTES

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

7 frases de Arruabarrena tras el triunfo ante Sarmiento: elogios para Aranda y Flores, el mercado de pases y el gesto de Paredes

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos