Crimen y Justicia

Hallaron en Posadas a la madre que huyó con su bebé de 7 meses tras un diagnóstico de intoxicación por cocaína

La menor de siete meses fue llevada al hospital con vómitos, y tras detectarse cocaína en su organismo, la madre abandonó el centro de salud sin permiso hasta ser localizada por la policía

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Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas donde fue internada la bebé
Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas donde fue internada la bebé

Una bebé de siete meses fue ingresada al Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas tras detectarse intoxicación con cocaína. El hecho activó la intervención de las autoridades policiales y judiciales locales, y se suma a una serie de episodios similares en distintas provincias, lo que alerta a especialistas y funcionarios.

De acuerdo con El Territorio, la menor llegó al hospital con vómitos persistentes. Los estudios médicos confirmaron la presencia de cocaína en sangre, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales. Los estudios médicos confirmaron la presencia de droga, llevó a que el área de Trabajo Social dispusiera que la menor permaneciera internada junto a su madre, mientras se daba intervención a los organismos judiciales correspondientes.

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Tras ser notificada del diagnóstico, la madre de la bebé se retiró del hospital alrededor de las 17.30, antes de que concluyera la asistencia sanitaria. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní y de la Comisaría de Villa Cabello desplegaron un operativo para localizar a la mujer y a su hija.

Luego de varias horas, ambas fueron localizadas y trasladadas nuevamente al hospital para la continuidad de los estudios clínicos y la evaluación del estado de salud de la menor. La madre declaró ante las autoridades que había consumido cocaína durante el período de lactancia, lo que habría derivado en la intoxicación de la bebé.

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Las fuentes judiciales señalaron que, hasta el momento, no se adoptaron medidas procesales contra los progenitores. Las autoridades aguardan los resultados de los exámenes clínicos para decidir los pasos a seguir respecto a la situación legal de la madre y la protección de la bebé y las eventuales consecuencias legales.

Un bebé fue intoxicado con cocaína en Puerto Madryn

El hecho de Posadas no constituye un episodio aislado. En los últimos meses se registraron otros casos de intoxicación con cocaína en bebés y niños pequeños en distintas regiones del país. Uno de los más recientes ocurrió en Puerto Madryn, donde un bebé de cuatro meses y su hermana de tres años fueron internados en el Hospital Andrés Isola por síntomas compatibles con intoxicación.

El bebé de 4 meses y su hermana de 4 años fueron internados en la guardia del Hospital Isola
El bebé de 4 meses y su hermana de 4 años fueron internados en la guardia del Hospital Isola

Las autoridades judiciales investigan si la droga fue suministrada intencionalmente a través de una mamadera, y ambos progenitores permanecen detenidos mientras avanza la investigación. Las reiteraciones de este tipo de episodios preocupan a los equipos médicos y de protección de la infancia.

Hubo un episodio similar que ocurrió en Bahía Blanca el mes pasado, cuando un bebé de tres meses fue hospitalizado en dos ocasiones por cuadros compatibles con intoxicación por cocaína. En ese caso la intoxicación también podría haberse producido a través de la leche materna, aunque la madre negó el consumo de drogas. El área de Servicio Social activó los protocolos de protección infantil y la Justicia intervino para garantizar la seguridad del menor antes de otorgar el alta médica.

Sofía Testino, médica pediatra del Hospital de Trelew, declaró: “Esto viene pasando frecuentemente. Tenemos muchísima cantidad de adolescentes intoxicados con cocaína. Te diría que es cosa de casi todos los días”. La profesional detalló: “Tenemos mucha más consulta e internaciones por intoxicaciones, intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas que por bronquiolitis, neumonía o cuadros respiratorios”.

Testino advirtió sobre los riesgos graves que implica la exposición de los menores a la cocaína, como taquicardia, arritmias severas, paro cardíaco y daños neurológicos o cardiovasculares. Algunos bebés presentan síntomas de abstinencia, como temblores, alteraciones en el sueño y del ritmo cardíaco.

La pediatra insistió en que es fundamental considerar el entorno social y familiar en estos casos, ya que “la persona que consume tiene una enfermedad, pero esos chicos quedan al cuidado de alguien que no está en plenas facultades para hacerlo”.

El cambio en los patrones de atención médica también fue destacado por la profesional: “Antes, cuando un chico llegaba con alteraciones neurológicas, pensábamos en una encefalitis o en un tumor. Hoy, lo primero que pensamos es que puede estar intoxicado con alguna droga”.

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