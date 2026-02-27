Teleshow

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

La recordada familia oriunda de Jujuy protagoniza una novedosa ficción que se puede ver desde hoy en Flow. Con sus voces originales e invitados famosos, busca construir un puente entre la nostalgia y las nuevas generaciones

Vuelve La llama que llama, histórica publicidad de los 90 en un nuevo formato (Gentileza Prensa)

El sonido inconfundible de un charango, un teléfono que hoy parece pieza de museo y los títeres más divertidos que marcaron una época allá por el no tan lejano 1998. “La llama que llama”, la histórica campaña publicitaria argentina, retorna como miniserie de microepisodios, en el reencuentro de una familia de personajes que se quedó para siempre en el recuerdo popular. El estreno es este viernes 27 de febrero en la plataforma Flow, con la publicación de los primeros cuatro episodios y una entrega escalonada hasta completar los ocho capítulos.

El regreso de “La llama que llama” se materializa en un formato breve y adaptado a las tendencias actuales de consumo audiovisual. Cada episodio tiene entre cuatro y seis minutos y la distribución contempla la publicación inicial de cuatro capítulos, seguida de dos entregas adicionales el 5 y el 12 de marzo. La producción estuvo a cargo de Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, con la dirección de Francisco Colombatti y la participación de la productora Landia.

Los protagonistas mantienen las voces y características originales que los convirtieron en fenómenos populares, así como los títeres y pate de la utilería, dando vida a aquellos personajes que lograron trascender a su tiempo. La llama que llama representa al padre de familia, conocido por realizar llamadas telefónicas sin afrontar los costos; Llamona es la madre, cuyo pasado incluye trabajos en documentales; Llamiro, el hijo adolescente; el Viejo, abuelo paterno, y Bebé, la integrante más joven, conforman el núcleo familiar.

La serie inspirada en La llama que llama se verá en Flow a partir de este viernes 27 de febrero (Video: Gentileza Prensa)

En esta nueva etapa, los personajes interactúan con celebridades que serán reveladas en los diferentes episodios, lo que introduce un elemento novedoso sin alterar la esencia del relato. Los nombres todavía permanecen en secreto, aunque la producción ya adelantó a Benjamín Vicuña como una de las figuras.

La campaña original nació en 1998 como una estrategia de Telecom para difundir los planes de llamadas de larga distancia en telefonía fija. El recurso humorístico y las referencias culturales relacionadas principalmente con la provincia de Jujuy, generaron una rápida identificación con el público argentino. A lo largo de tres años, se emitieron 26 comerciales que instalaron frases, situaciones y personajes en la memoria colectiva, trascendiendo el marco publicitario. La repercusión de la familia de llamas superó la frontera de la televisión y se mantuvo vigente en comunidades digitales, redes sociales y sitios web que mantuvieron vivo el recuerdo y el contenido asociado.

Con un moderno smartphone en vez del arqueológico teléfono fijo del recordado espiral y la idea reivindicatoria de “Resucitamos”, las redes mostraron a la familia recorriendo diferentes puntos del país, desde Alta Gracia, provincia de Córdoba, a Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, con el típico megáfono chatarrero comunicando la buena nueva.

La decisión de relanzar la serie en 2026 responde tanto al interés de los seguidores históricos como a la intención de captar nuevas audiencias a través de plataformas digitales. El formato de microcontenido, ágil y flexible, busca adaptarse a los hábitos actuales, caracterizados por la preferencia por videos breves y accesibles desde múltiples dispositivos. La producción conserva el tono original, con situaciones cotidianas y diálogos ágiles, e incorpora referencias contemporáneas mediante la participación de figuras públicas.

"Resucitamos": Así se presentó la serie sobre La llama que llama

La relevancia de este regreso se ve reforzada por el reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, que declaró de interés cultural a la miniserie. Según la resolución, la producción aporta al patrimonio simbólico y a la identidad audiovisual nacional. El documento establece que la distinción no implica erogaciones presupuestarias, pero sí la entrega de una copia a los responsables del proyecto.

“La llama que llama” se consolidó como un símbolo de la creatividad publicitaria argentina y su retorno en formato digital apunta tanto a los espectadores que vivieron la campaña original como a quienes acceden por primera vez al universo de estos personajes. El estreno en Flow constituye una apuesta por el microcontenido como respuesta a la transformación de los consumos culturales, manteniendo el atractivo de una propuesta que marcó una época. Y que, como todo clásico, sabe que tiene en la reinvención una estrategia siempre a mano.

Benjamín Vicuña es una de
Benjamín Vicuña es una de las figuras invitadas en la serie inspirada en La llama que llama

