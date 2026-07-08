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Un camión que transportaba autos 0 km chocó contra otro en la Ruta 2 y terminó en la banquina

Ninguno de los dos choferes resultó lesionado, solamente se provocaron daños materiales. Ocurrió cerca de la localidad de Vivoratá

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A pesar de la violencia del accidente, los conductores no sufrieron heridas

Dos camiones chocaron en el kilómetro 370 de la Ruta Nacional 2, a la altura de Vivoratá, en jurisdicción de Coronel Vidal. El siniestro vial, que ocurrió en sentido a Mar del Plata, dejó a ambos vehículos fuera de la calzada y provocó importantes daños materiales de consideración, aunque sin heridos.

El hecho fue alrededor de las 17 horas del martes, en una coincidencia temporal que no pasó desapercibida: pocas horas después del festejo popular por la victoria de la selección argentina ante Egipto por 3 a 2, que sentenció la clasificación a los cuartos de final del Mundial.

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Uno de los rodados involucrados era un camión portacontenedores que transportaba autos cero kilómetro con destino a distintas concesionarias. El otro era un camión que circulaba sin carga. Por causas que aún se investigan, ambas unidades colisionaron mientras transitaban por la autovía.

Dos camiones chocaron en Ruta 2, sentido a Mar del Plata
Uno de los camiones transportaba autos 0 km hacia concesionarias y el otro circulaba sin carga por la ruta

Tras el impacto, los conductores perdieron el control de los vehículos, que terminaron sobre la banquina, fuera de la cinta asfáltica. La imagen que dejó el accidente fue llamativa: los autos cero kilómetro del portacontenedores de mayor porte quedaron volcados sobre la autovía.

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Un conductor que circulaba en sentido contrario registró la escena en video, que es el que encabeza la nota. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y fueron replicadas por medios locales.

Pese a la violencia del choque, ninguno de los dos choferes requirió asistencia médica. Fuentes vinculadas al operativo indicaron, según consignó Ahora Mar del Plata, que ambos conductores resultaron ilesos. Los daños generados solamente fueron materiales.

Personal de Aubasa, bomberos y la Policía se hicieron presentes en el lugar, según indicó otro medio local, 0223. Dado que los rodados habían quedado fuera de la calzada, la circulación sobre la ruta 2 pudo restablecerse en un tiempo relativamente breve.

Personal de seguridad vial trabajó para ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias destinadas a establecer la mecánica del siniestro, cuya investigación continúa abierta.

Un camión desbarrancó, el conductor se tiró antes y se salvó de milagro

Personal de la Comisaría 53° y de Gendarmería Nacional Argentina desplegó un operativo en la Curva de Guido, sobre el tramo internacional de la Ruta Nacional 7 a la altura de Potrerillos, en la provincia de Mendoza, tras un accidente protagonizado el pasado 15 de abril por un camión de carga. El siniestro interrumpió la jornada habitual de quienes se dirigen al paso fronterizo con Chile.

Un camión con paneles solares desbarrancó en la Curva de Guido, sobre la Ruta 7 en Mendoza, y el chofer saltó antes de la caída

El hecho tuvo lugar cerca del kilómetro 1114, en el sector sur de la curva, un punto con historial de incidentes. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de un camión con paneles solares a bordo, lo que activó la respuesta de los servicios de emergencia. El chofer, único ocupante del vehículo, saltó del rodado antes de que este se despeñara, una decisión que le salvó la vida.

Al quedar en la banquina, el hombre presentaba politraumatismos. Los efectivos que llegaron primero a la escena ordenaron su traslado inmediato a un centro médico.

El camión quedó destrozado al pie del barranco tras el vuelco y la caída. El estado de los restos no dejó lugar a dudas sobre la violencia del impacto.

Según informó El Sol, las fuerzas de seguridad también se encargaron del ordenamiento vehicular y recomendaron a los conductores extremar los recaudos en ese tramo, sin llegar a establecer un corte total. Fuentes policiales detallaron que el operativo incluyó tanto la atención al conductor como la evaluación de los riesgos para el resto del tránsito.

Las causas del accidente aún no fueron determinadas. Los voceros consultados no descartaron ninguna hipótesis y confirmaron que la pesquisa continuará en las próximas horas.

Los paneles solares quedaron desparramados en la zona del barranco. El paso internacional a Chile no tuvo interrupciones, aunque las autoridades insistieron en la necesidad de transitar con atención máxima en la Curva de Guido, un sector que acumula temporada a temporada incidentes y complicaciones para quienes cruzan la cordillera.

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