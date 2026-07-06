Política

Diputados y senadores libertarios viajarán a Tucumán por el 9 de julio para reforzar la foto de unidad del Gobierno

Estarán presentes varios legisladores de LLA junto a todos los ministros nacionales. El oficialismo busca una postal que logre reforzar la idea de un relanzamiento de la administración de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni

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Pacto de mayo - Tucumán - Milei
(Nicolás Nuñez)

El mundo libertario nacional quiere relanzar su gestión y planea hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es una presencia fuerte en el próximo acto del 9 de Julio en la Ciudad de Tucumán. La misma a la que hace un año el Presidente de la Nación decidió no ir porque había neblina.

Según confiaron desde el Palacio Legislativo, el próximo miércoles a la noche llegará el Presidente Milei acompañado por gran parte de su Gabinete nacional, que se trasladará especialmente a San Miguel de Tucumán para participar de la celebración. A este grupo se le sumarán las autoridades parlamentarias y los legisladores libertarios del norte del país.

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“Va una delegación del bloque de Diputados. Los que van a estar seguro son los diputados de Tucumán -Mariano Campero—, Salta —Eliana Bruno y María Gabriela Flores—; Jujuy —Barbara Andreussi— y Catamarca —Adrián Brizuela—. A este grupo se le sumarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el del bloque en la Cámara Baja, el cordobés Gabriel Bornoroni.

Por el lado del Senado los libertarios también se movilizarán al acto por el 9 de Julio y, además de la titular del bloque Patricia Bullrich y del presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala; los organizadores esperan la presencia de los salteños Gonzalo Guzmán Coraita y María Emilia Orozco. El otro representante del norte de la Argentina en el recinto es el formoseño Francisco Paoltroni.

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La organización del evento está en cabeza de las autoridades provinciales, es decir, del gobernador Osvaldo Jaldo y buena parte de la ceremonia se desarrollará durante la noche del 8 de julio de cara a la “vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial.

En ese sentido, otra presencia de una autoridad nacional que llegará para la vigilia es la de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Al igual que en el acto del Día de la Bandera, la titular del Senado tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, por lo que se especula que la funcionaria vuelva a vivir una situación similar: que los libertarios la ignoren y que sea recibida por las autoridades locales.

Villarruel ya confirmó que viajará a Tucumán y lo hará luego de la invitación formal que recibió de parte de la administración de Jaldo.

En ese esquema, se espera que tenga un lugar protocolar y así lo hicieron saber fuentes del despacho de la Vice al señalar que participará de la ceremonia respetando el protocolo que establezcan los organizadores locales y haciendo uso de su cargo como presidenta del Senado.

Pacto de mayo - Tucumán - Milei
(Nicolás Nuñez)

“La idea es mostrar a todo el gabinete y a los diputados y senadores. No sólo a Santilli -Diego, nuevo Jefe de Gabinete- sino a todo el Gobierno en busca de mostrar esta especie de relanzamiento de la gestión que se terminará de hacer el 14 de julio cuando salga el dato de inflación que suponemos que quedará por debajo del 2%”, explicó a Infobae una fuente que suele frecuentar los despachos más importantes de Balcarce 50.

Un acto nocturno

Una de las particularidades que presentará el acto por los 210 años de la independencia de la Argentina es que se desarrolla entre la noche del 8 julio y la madrugada del 9 de julio. Todavía queda en la memoria la imagen del ex presidente Mauricio Macri a la espera y con frío en el acto del primer año de la gestión de Milei.

En este caso, según publicaron los medios provinciales, las actividades empezarán en la noche del 8 con la presentación de espectáculos artísticos y propuestas culturales abiertas al público en los alrededores de la Casa Histórica de la Independencia.

Pero el momento más importante será a la medianoche, con la llegada del 9 de julio el presidente Milei y el gobernador Jaldo tomarán un lugar del escenario central que se colocará en la puerta de la Casa Histórica de Tucumán y se haga la interpretación del Himno Nacional Argentino, dando comienzo a los 210 años de festejo de la Independencia del país.

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