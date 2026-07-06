La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El momento de la roja de claus al delantero Balogun (REUTERS/Phil Noble)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) salió a respaldar públicamente al árbitro Raphael Claus este lunes tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de “sospechoso” el historial del juez brasileño en medio de la polémica desatada por la decisión de la FIFA de suspender la sanción al futbolista Folarin Balogun en el Mundial 2026. El delantero había sido expulsado por el juez, a instancias del VAR, en el choque frente a Bosnia, por los 16avos de final.

La entidad emitió un comunicado en el que afirma que Claus “es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en actividad” y rechaza de forma categórica cualquier cuestionamiento a su integridad. El texto señala que “no hay, en todo su historial, ningún elemento que lo desabone o que sustente ningún tipo de sospecha” y que su carrera está “ampliamente respaldada por evaluaciones técnicas, desempeño consistente y confianza de las principales competiciones nacionales e internacionales”.

PUBLICIDAD

En la misma línea, la Federación Paulista de Fútbol también publicó un pronunciamiento de apoyo al árbitro, con énfasis en su trayectoria internacional. El texto destaca que Claus fue convocado para dos ediciones de la Copa del Mundo y designado para dirigir la final de la Copa América 2024, además de haber arbitrado siete finales del Paulistão.

“La Federación Paulista de Fútbol manifiesta su irrestricto apoyo al árbitro paulista Raphael Claus ante las lamentables insinuaciones que intentan, sin ningún fundamento, poner en duda su integridad y su trayectoria profesional. Claus posee una reputación intachable y una carrera construida con ética, seriedad, dedicación y excelencia técnica, sin ningún episodio que ponga en duda su integridad profesional. Su currículum demuestra la confianza conquistada dentro y fuera del país. Claus fue seleccionado para dos ediciones de la Copa del Mundo y elegido para dirigir la final de la Copa América 2024, además de innumerables designaciones para partidos de máxima relevancia, incluyendo siete finales del Paulistão y varios premios individuales. La Federación Paulista de Fútbol reafirma su confianza y orgullo en contar con Raphael Claus en su cuadro de árbitros y seguirá defendiendo a sus profesionales ante cualquier intento de descalificación injusta u ofensiva”, rubricó.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

La controversia tiene su origen en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina durante la fase de grupos del Mundial. Claus expulsó a Balogun en el segundo tiempo tras revisión del VAR, luego de que el delantero del Mónaco pisara el tobillo del jugador bosnio Tarik Muharemović. La comisión de arbitraje de la FIFA, encabezada por el italiano Pierluigi Collina, evaluó la decisión como correcta.

Pese a ese respaldo técnico, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió suspender la aplicación de la sanción por un período de prueba de un año, con base en el Artículo 27 de su reglamento disciplinario. La medida dejó a Balogun habilitado para el partido de octavos de final ante Bélgica, programado para este martes. El atacante es el máximo goleador de su selección en el torneo, con tres tantos.

PUBLICIDAD

Trump celebró el fallo en sus redes sociales con el mensaje “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!” y, en una conferencia de prensa, confirmó que habló directamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el caso. Fue en ese contexto que el mandatario describió a Claus como un árbitro de historial “sospechoso”.

Infantino respondió con un comunicado en el que subrayó la independencia de los órganos judiciales de la entidad. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, afirmó el dirigente. Infantino reconoció haber recibido el llamado de Trump, pero aclaró que le explicó al presidente estadounidense que había “un proceso legal en curso” y que el caso sería resuelto por los órganos competentes.

PUBLICIDAD

La decisión del Comité Disciplinario también generó reacciones fuera del continente americano. La UEFA publicó este lunes un comunicado en el que sostiene que la resolución “cruzó una línea roja”, al interrumpir la aplicación de una suspensión automática que, según el organismo europeo, no admite interpretación ni excepción, menos aún durante una Copa del Mundo. La federación de Bélgica, rival de Estados Unidos en octavos, formalizó además una protesta formal ante la FIFA e intenta recurrir la decisión antes del encuentro.

El comunicado completo de la CBF

Raphael Claus integra el cuadro de árbitros profesionales de la CBF, es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en actividad y posee una trayectoria marcada por la excelencia técnica, conducta ética y absoluto respeto al fútbol. No hay, en todo su historial, ningún elemento que lo desabone o que sustente ningún tipo de sospecha. La CBF refuta cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus. Se trata de un profesional ejemplar, cuya carrera está ampliamente respaldada por evaluaciones técnicas, desempeño consistente y confianza de las principales competiciones nacionales e internacionales. La CBF reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa intransigente de sus profesionales.

PUBLICIDAD