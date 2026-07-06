Expertos salvadoreños impulsan ambicioso plan para instalar sismógrafos en la costa de Acajutla

El comportamiento del suelo ante eventos sísmicos define la seguridad de las construcciones en El Salvador y en otros países con alta actividad telúrica. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

Comprender el comportamiento del suelo ante eventos sísmicos se ha convertido en un pilar fundamental para la seguridad de las nuevas construcciones, especialmente en países con alta actividad telúrica, como El Salvador.

La reciente experiencia de Venezuela con el doble sismo ocurrido en su territorio ha puesto en evidencia la relevancia de contar con estudios geológicos precisos y normas constructivas estrictas para minimizar los daños ante un terremoto. La manera en que el suelo responde a una sacudida puede marcar la diferencia entre un edificio que resiste y uno que colapsa.

Durante una entrevista transmitida por Radio 105.3 FM, Miguel Hernández, geólogo de la Universidad de El Salvador (UES), explicó que los eventos sísmicos recientes en Venezuela constituyen un caso atípico por la ocurrencia de dos sismos de gran magnitud en un mismo sector y en un intervalo corto.

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“Ese doblete sísmico viene a llamar la atención de toda la comunidad científica geológica mundial”, señaló Hernández.

El especialista detalló que la liberación de energía en el límite entre la placa suramericana y la placa del Caribe generó una situación compleja en el terreno, donde los efectos sobre las edificaciones fueron devastadores.

Miguel Hernández, geólogo de la UES, afirmó que el doble sismo de Venezuela fue un caso atípico por dos terremotos de gran magnitud en un mismo sector y en poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país mantiene una vigilancia constante sobre posibles zonas de riesgo sísmico y se apoya en tecnología avanzada para la detección temprana de movimientos telúricos. “Tenemos un estudio cuya área piloto está aquí por el lado de la costa de Acajutla y el proyecto es muy ambicioso. Pretende instalar sismómetros allá en el fondo del mar. Esa es una tecnología única que vamos a instalar en El Salvador y en la región centroamericana", describió Miguel Hernández.

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El ingeniero Hernández subrayó la importancia de analizar estos sucesos para aprender de ellos. “En ese lugar se conoce que es un sitio donde ha habido una acumulación de sedimentos de varios cientos y miles de años donde se construyó la ciudad.

Estamos hablando de un suelo que cuyo comportamiento frente a un evento sísmico de gran magnitud, cualquier edificio construido, sea con buen código sísmico o con un código sísmico deficiente, cualquiera iba a ser comprometido“, afirmó el geólogo de la UES. La experiencia venezolana, según Hernández, resulta valiosa para El Salvador, donde las condiciones geológicas presentan diferencias pero también retos comparables.

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El análisis comparativo realizado por Hernández revela que, aunque El Salvador y Venezuela se ubican en contextos tectónicos distintos, ambos países comparten la exposición a sismos de gran impacto. “En El Salvador, en la ciudad de San Salvador, también estamos utilizando suelos que se conforman de una deposición, pero de cenizas volcánicas. Aunque no son muy estables frente a los eventos sísmicos o hidrológicos, la respuesta de estos suelos tampoco es tan benevolente como para pensar que no vamos a tener similares consecuencias“, explicó.

Hernández recalcó que, tras los terremotos de 1986 y 2001, el país ha avanzado en la actualización de códigos sísmicos y en la aplicación de normativas más rigurosas para nuevas construcciones.

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La liberación de energía entre la placa suramericana y la placa del Caribe agravó los efectos del doble sismo de Venezuela sobre las edificaciones. (Foto cortesía en la red social X de Ministerio de Turismo)

El Salvador será el escenario del congreso que impulsa la arquitectura y la ingeniería

El contexto actual de la construcción en El Salvador se encuentra marcado por la preparación constante ante riesgos sísmicos y la búsqueda de innovación en los procesos de edificación.

El próximo congreso CONCIARA 2026 reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar temas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial y el fortalecimiento de los códigos de construcción.

“El lema de este importante congreso en donde vamos a hablar, además de geología, de otros temas, es ‘Diseñando y construyendo para un futuro sostenible’. La sostenibilidad y la inteligencia artificial como innovaciones en las diferentes áreas del conocimiento, principalmente en las ingenierías y las arquitecturas, va a ser un eje transversal en los paneles que se van a desarrollar”, explicó Miguel Rodríguez, presidente de la Federación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (FESIARA).

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El evento contará con la participación de especialistas procedentes de distintos países y busca establecer redes de cooperación entre universidades, gremios profesionales también autoridades nacionales.

Según Rodríguez, la federación ha priorizado la inclusión de todos los actores involucrados en el sector de la construcción, desde profesionales hasta estudiantes.

“Tenemos panelistas y conferencistas de talla nacional e internacional. Día y medio de espacio de reflexión, networking y la posibilidad de establecer vínculos interinstitucionales de nivel local e internacional”, destacó el presidente de FESIARA.

El Salvador impulsa un estudio piloto en la costa de Acajutla para instalar sismómetros en el fondo del mar y fortalecer la detección de movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de experiencias internacionales como la de Venezuela permite a los expertos salvadoreños perfeccionar sus metodologías de estudio y sus normativas. “A partir de la universidad se creó la carrera de Geología para acompañar esos estudios que antes no se profundizaban. Y ahora con el enfoque de las ciencias de la Tierra, para nosotros es un elemento importante, porque a partir de ahí nosotros podemos proyectar cómo se va a mover o cómo va a responder una edificación frente a un terremoto", subrayó Miguel Hernández.

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La normativa salvadoreña exige estudios rigurosos sobre el tipo de suelo antes de autorizar una obra, especialmente en proyectos de gran altura. “Para poder diseñar una obra hay que hacer estudios geológicos, hidráulicos, estudios de los sistemas eléctricos, hay que hacer estudios por ley de diagnóstico, evaluación ambiental y de planes de compensación ambiental en caso de que haya algún posible impacto negativo con el diseño de la obra”, detalló Miguel Rodríguez.

La inversión en infraestructura inmobiliaria en el área metropolitana de San Salvador supera los $5 mil, representando cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de FESIARA.

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Las edificaciones de más de treinta y cinco pisos ya aplican normativas nacionales y regionales centroamericanas, los profesionales involucrados deben cumplir un proceso estricto de acreditación y certificación, avalado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DOT).

Las lecciones aprendidas de eventos como el doble sismo de Venezuela refuerzan la importancia de la investigación y la actualización permanente de los códigos de construcción en El Salvador, así como la necesidad de mantener una cultura de prevención basada en el conocimiento científico y la experiencia acumulada.