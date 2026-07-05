Guatemala

Guatemala: Aeronave accidentada no presentó plan de vuelo

Autoridades desconocen oficialmente cuántos tripulantes había en la avioneta accidentada en Chimaltenango. Aún no han podido realizar el rescate.

Guardar
Google icon
La DGAC de Guatemala confirmó el el hallazgo de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza con matrícula TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
La DGAC de Guatemala confirmó el el hallazgo de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza con matrícula TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala confirmó que la avioneta Beechcraft 35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango no presentó plan de vuelo, por lo que se desconoce cuántos tripulantes había en la aeronave y cuál fue el motivo del vuelo.

Según detallaron, la avioneta fue reportada como desaparecida el 3 de julio, luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia y fue localizada un día después en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, aproximadamente a 2,500 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con los registros de la DGAC, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora a las el viernes 3 de julio 8:54 horas para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca ubicada en Santa Bárbara, del departamento de Suchitepéquez.

PUBLICIDAD

El último registro del plan de vuelo de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza fue el viernes 3 de julio, cuando partió del Aeropuerto Internacional La Aurora.
El último registro del plan de vuelo de la avioneta fue el viernes 3 de julio, cuando partió del Aeropuerto Internacional La Aurora.

A eso de las 14:08 horas del mismo día se activó la alerta de su transmisor, sin embargo, en ningún momento hubo información oficial de un nuevo plan de vuelo, por lo que “aún no se cuenta con datos oficiales sobre el número de personas que iban a bordo de la aeronave”, detalló la DGAC.

No obstante, detallaron que “el plan de vuelo es requerido para despegar de un aeropuerto internacional o aeródromo controlado. Cuando no es controlado, no se presenta plan de vuelo, pero se comunican en el aire con los servicios de tránsito aéreo en cuanto tienen contacto. En ese momento se identifica a los tripulantes, se proporcionan datos esenciales como cantidad de combustible y tiempo de ruta”.

PUBLICIDAD

Por ahora, se cree que la avioneta salió de la finca, pero “eso es parte de lo que se determinará en la investigación posterior del accidente, en donde se investigará si hubo algún desperfecto que impidiera brindar información del vuelo y la causa del incidente aéreo”.

Tripulantes

Gremiales, organizaciones y familiares han identificado a los tripulantes de la aeronave como los capitanes Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado, así como a Juan José Barrera Álvarez.

Samayoa Delgado era socio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) y propietario de la finca Moca Grande. Era hermano de Luis Fernando Samayoa Delgado, presidente del Consejo de Administración de un banco privado. Mientras que Barrera Álvarez, laboraba como administrador de la Finca Mi Tierra.

Retoman búsqueda y rescate

El equipo de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA) de la DGAC, en coordinación con el Ejército de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) retomaron la labor de búsqueda y rescate este domingo, luego de que se suspendieran por las condiciones climáticas.

Bomberos Voluntarios de Guatemala informaron sobre la extracción de uno de los dos miembros de la Brigada de Rescate, quienes pernoctaron en el lugar del impacto, al no poder ser evacuados por la lluvia y la densa neblina. El segundo permanece desaparecido, por lo que las operaciones de localización continúan de forma ininterrumpida.

Hasta ahora se sabe que los cuerpos de las víctimas están atrapadas entre los escombros de la estructura metálica de la avioneta. No obstante, ya se logró la extracción de dos de los tres cuerpos de las víctimas, una de ellas identificada como Javier Luengo Delgado.

De acuerdo con reportes de la DGAC, en Guatemala se muestra una tendencia promedio de entre 10 y 14 accidentes aéreos por año. Sólo en lo que va de este 2026 se han registrado, por lo menos, seis incidentes que han involucrado avionetas privadas. La mayoría con saldos mortales.

Los departamentos con mayor incidencia de accidentes graves fuera de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de Guatemala son: Escuintla, debido a la alta actividad de aviación agrícola y pistas privadas; las zonas montañosas del occidente y la cadena volcánica que incluye los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, donde las condiciones del relieve incrementan el riesgo.

Temas Relacionados

guatemalaaccidente aéreoavioneta accidentadachimaltenango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

El salvadoreño fue designado por la FIFA como juez principal para el duelo eliminatorio del martes 7 de julio en el Estadio BC Vancouver, a las 2:00 pm hora local, y será su tercera aparición en el torneo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

Abrieron una carretera tras más de 70 años de espera en la frontera de República Dominicana

La vía Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate conecta comunidades con Dajabón y Santiago Rodríguez y fue inaugurada por el presidente Luis Abinader

Abrieron una carretera tras más de 70 años de espera en la frontera de República Dominicana

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España

Para cientos de nicaragüenses, el sueño de ejercer su profesión en España comienza con trabajos provisionales y trámites interminables. Entre papeles apostillados y esperas que se extienden por años, migrantes relatan cómo consiguieron recuperar su carrera.

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España

El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio

El espacio coordinó a entidades públicas y privadas y definió una agenda para la evaluación crediticia, con el propósito de sostener una comunicación con la agencia y fortalecer el perfil soberano del país

El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Un informe de Pridena y de Ineina advierte que en Puntarenas, Corredores y Garabito los centros de enseñanza son usados para reclutar víctimas, mediante estudiantes vinculados a grupos delictivos

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

MUNDO

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”