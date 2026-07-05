Guatemala: Aeronave accidentada no presentó plan de vuelo

La DGAC de Guatemala confirmó el el hallazgo de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza con matrícula TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala confirmó que la avioneta Beechcraft 35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango no presentó plan de vuelo, por lo que se desconoce cuántos tripulantes había en la aeronave y cuál fue el motivo del vuelo.

Según detallaron, la avioneta fue reportada como desaparecida el 3 de julio, luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia y fue localizada un día después en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, aproximadamente a 2,500 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con los registros de la DGAC, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora a las el viernes 3 de julio 8:54 horas para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca ubicada en Santa Bárbara, del departamento de Suchitepéquez.

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El último registro del plan de vuelo de la avioneta fue el viernes 3 de julio, cuando partió del Aeropuerto Internacional La Aurora.

A eso de las 14:08 horas del mismo día se activó la alerta de su transmisor, sin embargo, en ningún momento hubo información oficial de un nuevo plan de vuelo, por lo que “aún no se cuenta con datos oficiales sobre el número de personas que iban a bordo de la aeronave”, detalló la DGAC.

No obstante, detallaron que “el plan de vuelo es requerido para despegar de un aeropuerto internacional o aeródromo controlado. Cuando no es controlado, no se presenta plan de vuelo, pero se comunican en el aire con los servicios de tránsito aéreo en cuanto tienen contacto. En ese momento se identifica a los tripulantes, se proporcionan datos esenciales como cantidad de combustible y tiempo de ruta”.

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Por ahora, se cree que la avioneta salió de la finca, pero “eso es parte de lo que se determinará en la investigación posterior del accidente, en donde se investigará si hubo algún desperfecto que impidiera brindar información del vuelo y la causa del incidente aéreo”.

Tripulantes

Gremiales, organizaciones y familiares han identificado a los tripulantes de la aeronave como los capitanes Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado, así como a Juan José Barrera Álvarez.

Samayoa Delgado era socio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) y propietario de la finca Moca Grande. Era hermano de Luis Fernando Samayoa Delgado, presidente del Consejo de Administración de un banco privado. Mientras que Barrera Álvarez, laboraba como administrador de la Finca Mi Tierra.

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Retoman búsqueda y rescate

El equipo de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA) de la DGAC, en coordinación con el Ejército de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) retomaron la labor de búsqueda y rescate este domingo, luego de que se suspendieran por las condiciones climáticas.

Bomberos Voluntarios de Guatemala informaron sobre la extracción de uno de los dos miembros de la Brigada de Rescate, quienes pernoctaron en el lugar del impacto, al no poder ser evacuados por la lluvia y la densa neblina. El segundo permanece desaparecido, por lo que las operaciones de localización continúan de forma ininterrumpida.

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Hasta ahora se sabe que los cuerpos de las víctimas están atrapadas entre los escombros de la estructura metálica de la avioneta. No obstante, ya se logró la extracción de dos de los tres cuerpos de las víctimas, una de ellas identificada como Javier Luengo Delgado.

De acuerdo con reportes de la DGAC, en Guatemala se muestra una tendencia promedio de entre 10 y 14 accidentes aéreos por año. Sólo en lo que va de este 2026 se han registrado, por lo menos, seis incidentes que han involucrado avionetas privadas. La mayoría con saldos mortales.

Los departamentos con mayor incidencia de accidentes graves fuera de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de Guatemala son: Escuintla, debido a la alta actividad de aviación agrícola y pistas privadas; las zonas montañosas del occidente y la cadena volcánica que incluye los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, donde las condiciones del relieve incrementan el riesgo.

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