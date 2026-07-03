Canal de Panamá anuncia dos nuevos ajustes al calado de los Neopanamax para proteger sus reservas de agua

La reducción del calado no disminuye el número de tránsitos, pero obliga a algunas embarcaciones de mayor tamaño a cruzar con menos carga para garantizar una navegación segura. (Foto: Shutterstock)

El Canal de Panamá decidió endurecer las restricciones para los buques Neopanamax al anunciar dos nuevas reducciones del calado máximo autorizado que se aplicarán durante julio y agosto, una señal de que la administración canalera prevé una disminución sostenida de las reservas de agua producto del fenómeno de El Niño.

La decisión de la ACP coincide con la entrada en vigor del primer recorte preventivo del año. Desde este 3 de julio, el calado máximo permitido para las embarcaciones Neopanamax pasó de 50 pies (15.24 metros) a 49.5 pies (15.09 metros).

A ese ajuste se sumarán otros dos: el 24 de julio bajará a 49 pies (14.94 metros) y el 15 de agosto quedará en 48.5 pies (14.78 metros).

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En total, las tres reducciones representan una disminución acumulada de 1.5 pies (45.7 centímetros) respecto al calado normal autorizado para las esclusas Neopanamax, una decisión que busca preservar el agua almacenada en los lagos que alimentan la vía interoceánica y abastecen de agua potable a más de la mitad de la población panameña.

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Los Neopanamax pueden transportar cerca de 14,000 contenedores y representan una parte importante del comercio marítimo mundial que utiliza la ruta panameña. Europa Press

La ACP explicó que las medidas forman parte de su estrategia de gestión hídrica para garantizar una operación “segura, confiable y sostenible” del Canal bajo las condiciones actuales y considerando el impacto que tendrá El Niño durante los próximos meses.

La entidad aseguró que continuará monitoreando permanentemente los niveles de los lagos y las proyecciones hidrológicas antes de decidir si serán necesarios nuevos ajustes.

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¿Qué significa reducir el calado?

El calado es la distancia que existe entre la línea de flotación de un buque y la parte más baja de su casco. En términos sencillos, determina qué tan profundo se sumerge una embarcación en el agua y, por tanto, cuánto peso puede transportar de forma segura.

Cuando el Canal reduce el calado permitido, los barcos deben cruzar con menos carga para evitar que el casco toque el fondo de las esclusas o de los canales de navegación. Esto obliga a algunas navieras a disminuir el número de contenedores, transportar menos combustible o redistribuir parte de la carga hacia otros buques o puertos, aumentando los costos logísticos.

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Los buques Neopanamax son las embarcaciones más grandes que pueden utilizar las esclusas ampliadas inauguradas en 2016. Incluyen grandes portacontenedores, tanqueros, graneleros y buques especializados en el transporte de gas natural licuado y gas licuado de petróleo, fundamentales para el comercio marítimo internacional.

La aparición de árboles que quedaron sumergidos tras la creación del lago Gatún evidencia la disminución del nivel del embalse, una de las principales reservas de agua del Canal de Panamá. (AP Foto/Arnulfo Franco)

La ACP estima que las restricciones que inician este 3 de julio tendrán un impacto limitado y que menos del 1.7 % de los buques Neopanamax que transitan por la vía se verán directamente afectados. Asimismo, el número de cruces diarios se mantendrá sin cambios.

Las decisiones del Canal responden a las proyecciones sobre el comportamiento del lago Gatún, principal reserva de agua utilizada para el funcionamiento de las esclusas.

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De acuerdo con los datos oficiales publicados este 3 de julio, el lago registró un nivel de 84.9 pies, apenas 0.1 pie por debajo de la cota de referencia de 85 pies. Sin embargo, las proyecciones de la ACP muestran un descenso gradual durante julio y agosto hasta alcanzar aproximadamente 83.8 pies a comienzos de septiembre.

Esto representaría una disminución cercana a 1.2 pies respecto al nivel actual, una tendencia que, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles críticos observados durante la crisis hídrica de 2023 y 2024, evidencia una reducción sostenida de las reservas de agua.

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La administración canalera busca preservar el agua necesaria para la operación de las esclusas y el abastecimiento de agua potable de más de la mitad de la población panameña. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Precisamente esa experiencia marcó un punto de inflexión para la administración canalera. Durante aquella sequía, el Canal tuvo que reducir por primera vez en su historia la cantidad de tránsitos diarios, limitar el calado permitido para numerosas embarcaciones y enfrentar largas filas de espera que afectaron las cadenas logísticas mundiales.

Tras las abundantes lluvias registradas durante 2025 y una temporada seca de 2026 más húmeda de lo habitual, las reservas se recuperaron considerablemente. Sin embargo, la posibilidad de un episodio fuerte de El Niño llevó a la ACP a optar nuevamente por medidas preventivas antes de que la situación se deteriore.

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El agua también preocupa al sistema eléctrico

La preocupación por la disponibilidad de agua ya trasciende al Canal de Panamá. Esta misma semana, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) anunció la suspensión temporal de las exportaciones de energía hacia Centroamérica con el objetivo de preservar el agua almacenada en los embalses utilizados para la generación hidroeléctrica.

La medida responde al mismo escenario climático que enfrenta la ACP. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha advertido de un episodio fuerte de El Niño durante los próximos meses, mientras modelos climáticos internacionales proyectan que el fenómeno podría extenderse incluso hasta 2027.

Las medidas del Canal coinciden con las acciones adoptadas por el sector eléctrico para conservar el agua almacenada en los embalses ante el posible fortalecimiento de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese panorama, tanto el Canal como el sector eléctrico han comenzado a aplicar medidas de prevención para proteger dos recursos estratégicos para el país: la navegación interoceánica y la generación de energía.

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Por ahora, la ACP mantiene sin cambios la programación de los tránsitos diarios y continuará utilizando otras medidas de ahorro, como las tinas de reutilización de agua de las esclusas Neopanamax, los esclusajes simultáneos cuando las condiciones lo permiten y la suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el almacenamiento del recurso.

Las próximas semanas serán determinantes. Si las lluvias disminuyen como anticipan las proyecciones climáticas y el nivel de los lagos continúa descendiendo, el Canal evaluará si las tres reducciones de calado anunciadas serán suficientes o si será necesario adoptar nuevas restricciones para garantizar la operación de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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