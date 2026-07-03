La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, incluyendo miembros de la DEIC, escoltan a un detenido mientras una mujer con bata blanca sonríe a cámara en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juzgado de Petén emitió el 1 de julio de 2026 órdenes de aprehensión contra dos hombres por el asesinato de la doctora Maryini Carrasco López, la médica nicaragüense que murió a balazos el 16 de junio en Poptún, Guatemala, después de más de una década de atender pacientes en el país.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a los sospechosos, identificados como Carlos, de 34 años, y Osvin, de 19, durante allanamientos en el municipio de Poptún, donde ocurrió el crimen, según publicó el periódico 100% Noticias.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal ejecutaron los operativos con apoyo de la Comisaría 62 y en coordinación con el Ministerio Público.

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Los cargos contra ambos detenidos son los presuntos delitos de asesinato y lesiones.

Cómo fue el ataque

Carrasco López, de 43 años y oriunda de San Juan de Limay, Estelí, circulaba en motocicleta por la finca Ixobel cuando la atacaron a disparos. En el mismo hecho resultó herida de gravedad la doctora guatemalteca Rosa Alejandra Cohuoj, de 34 años, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

La médica había emigrado a Guatemala más de una década antes y residía en el municipio de Dolores, Petén. Antes de radicarse allí, trabajó en el hospital de San Juan de Limay, en el Sistema Penitenciario Nacional, en PROFAMILA en Estelí y en el hospital de Somoto.

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Versiones extraoficiales señalaban que Carrasco López habría recibido amenazas previas e incluso habría sobrevivido a un atentado anterior en Guatemala, aunque las autoridades no lo confirmaron de forma oficial.

En una carretera rural de Petén, Guatemala, se observan una motocicleta caída, un casco blanco y una bata médica, símbolos de una doctora asesinada, mientras una figura masculina camina hacia la niebla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones continúan para determinar el móvil. La hipótesis de un asalto es la principal línea, pero el Ministerio Público no descarta otras.

La despedida y el impacto del caso

La comunidad de Dolores la despidió con caravanas de vehículos y motocicletas antes de que su cuerpo fuera repatriado. El 19 de junio fue sepultada en su tierra natal, en la comunidad Tranqueras de San Juan de Limay.

El caso conmocionó a pacientes, colegas y vecinos en ambos países y reavivó la preocupación por la seguridad de los migrantes nicaragüenses asentados en Guatemala.

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Otros casos de nicaragüenses asesinados en Guatemala

El asesinato de la doctora Carrasco no es un hecho aislado. Los migrantes nicaragüenses en Guatemala enfrentan de forma recurrente situaciones de vulnerabilidad.

En noviembre de 2025, Adelaida Hernández Salgado, de 57 años, y su hijo Yaris Amílcar Lagos Hernández, de 34, originarios de Ocotal, Nueva Segovia, murieron atropellados en la Zona 12 de la capital guatemalteca. Ambos llevaban dos décadas viviendo en el país. La falta de recursos impidió repatriar sus cuerpos a Nicaragua, según informó 100 Noticias.

En enero de ese mismo año, el cuerpo de Jareska Rodríguez Palacios, de 28 años, fue hallado semidesnudo en una calle de Chiquimulilla, en el departamento de Santa Rosa. Las circunstancias apuntaban a un crimen de violencia machista, aunque la versión oficial habló de un atropello, de acuerdo con el medio nicaragüense Confidencial.

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El patrón se repite más allá de las fronteras: el Observatorio Voces registró 91 nicaragüenses asesinadas en el exterior durante 2024, el año con más femicidios de connacionales desde 2010. Guatemala figura entre los países con mayor incidencia, junto con Costa Rica y Estados Unidos.

El departamento de Petén, donde ocurrió el crimen, registró 171 homicidios en 2025, lo que lo ubicó como la tercera jurisdicción más violenta del país, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de violencia en Petén

El departamento de Petén, donde ocurrió el crimen, registró 171 homicidios en 2025, lo que lo ubicó como la tercera jurisdicción más violenta del país, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

A nivel nacional, Guatemala cerró ese año con 3.020 muertes por arma de fuego, un aumento de 3,8% frente a 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El 86% de los homicidios se concentró en solo 10 departamentos, con Petén entre ellos.

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