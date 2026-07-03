El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

Un miembro de la Marina observa numerosos paquetes envueltos en plástico y cinta, dispuestos en una sala delimitada por una cinta de "Escena del Crimen". (Ejército de Guatemala)

El ministro de Defensa Henry Saenz presentó los resultados del Ejército de Guatemala desde el 14 de enero de 2024 y sostuvo que la ofensiva contra el narcotráfico, el control del espacio aéreo y la recuperación de capacidades institucionales forman parte de una estrategia de seguridad democrática impulsada por la administración de Bernardo Arévalo.

Saenz afirmó que en estos dos años y medio de gestión se detectó una sola traza aérea en todo el territorio nacional, un registro que el funcionario vinculó con el mantenimiento del control efectivo del espacio aéreo.

El ministro informó además la incautación de más de 34 mil kilogramos de cocaína, la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y de cerca de 9 millones de arbustos de marihuana. Según las autoridades, esas acciones representaron un golpe económico superior a los 9 mil millones de quetzales para las estructuras dedicadas al narcotráfico.

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Saenz añadió que también fueron inhabilitadas 16 pistas de aterrizaje clandestinas presuntamente usadas para actividades ilícitas y que se localizaron y destruyeron siete laboratorios clandestinos vinculados con la producción o el procesamiento de drogas.

Elementos del Ejército de Guatemala erradican plantaciones de hoja de coca: (Fotografía: Ejército de Guatemala)

El Ejército reportó 92 capturas con fines de extradición y más de 6 mil armas decomisadas

El titular de la cartera de Defensa aseguró que el Ejército apoyó a las instituciones encargadas de aplicar la ley en la captura y entrega de 92 personas requeridas con fines de extradición. A esa cifra sumó el decomiso de más de 6 mil armas de fuego de distintos calibres. Dijo que el objetivo ha sido fortalecer la defensa nacional, recuperar capacidades operativas, dignificar al soldado guatemalteco y responder a las demandas de la población.

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Saenz planteó que el eje de esa transformación ha sido la educación. Repitió que ese camino “ha sido y seguirá siendo el mismo” y lo definió como la base para construir un ejército moderno, con soldados, especialistas y oficiales capaces de pensar, decidir, adaptarse y actuar ante amenazas “híbridas, transnacionales y multidimensionales”.

Guatemala albergó a más de mil soldados regionales en el ejercicio Centam Guardian

En el nivel operacional, Saenz afirmó que el Ejército avanzó en la planificación y conducción de operaciones conjuntas y combinadas, con integración de capacidades terrestres, aéreas y navales bajo una misma lógica de mando, control, movilidad, inteligencia y sostenimiento. Como ejemplos, mencionó las operaciones Cinturón de Fuego y Centinela en todo el territorio nacional.

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En el ámbito internacional, destacó que Guatemala albergó a más de mil soldados de países de Centroamérica y el Caribe en el ejercicio Centam Guardian. También señaló la participación de la fuerza naval guatemalteca en Martinica, que describió como un hito en la proyección internacional del país.

Saenz sostuvo que el Ejército abrió espacios de diálogo con la comunidad internacional, universidades, especialistas en derecho, iniciativa privada, sociedad civil, analistas y centros de pensamiento. Según su exposición, esa apertura busca dejar en claro que la seguridad y la defensa no son asuntos exclusivos de los cuarteles, sino temas de nación.

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El ministro dijo que la institución ha fortalecido sus capacidades sin apartarse de sus valores, con mayor presencia y entrenamiento, pero con disciplina, legalidad, proporcionalidad y respeto a la población. Añadió que, bajo la visión de seguridad democrática del Gobierno, la defensa nacional no puede separarse de la ley, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la confianza ciudadana.

En su balance, el ministro incluyó la participación de Guatemala bajo bandera de Naciones Unidas en operaciones de paz y la presencia permanente en organismos internacionales especializados como la Organización Marítima Internacional. Sostuvo que esa inserción fortalece la experiencia militar, eleva estándares de preparación y conecta al país con reglas globales de seguridad marítima, protección de rutas y cooperación técnica.

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Hacia el final de su intervención, volvió sobre el papel de los kaibiles y afirmó que las acciones de esas fuerzas especiales, tanto dentro como fuera del país, muestran que Guatemala dispone de personal de élite con capacidad para operar en escenarios complejos. También señaló que el fortalecimiento del Sistema Penitenciario formó parte de las acciones de apoyo a la seguridad nacional presentadas en el balance.