América Latina

Hondureña se autodeporta junto a su hija estadounidense tras enfrentar proceso migratorio en EE. UU.

Margarita Melgar decidió abandonar Estados Unidos junto a su hija de 10 años luego de que autoridades migratorias le plantearan permanecer detenida de forma indefinida o salir voluntariamente del país, mientras su defensa mantiene pendiente un recurso para reabrir su caso

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Margarita Melgar regresó a Honduras junto a su hija estadounidense tras optar por la autodeportación. La hondureña residió durante 12 años en Boston antes de abandonar Estados Unidos. (Foto: Sarah Betancourt / GBH News)
Margarita Melgar regresó a Honduras junto a su hija estadounidense tras optar por la autodeportación. La hondureña residió durante 12 años en Boston antes de abandonar Estados Unidos. (Foto: Sarah Betancourt / GBH News)

Una madre hondureña puso fin a más de una década de residencia en Estados Unidos al optar por la autodeportación, una decisión que, según su defensa, tomó después de que autoridades migratorias le indicaran que debía elegir entre permanecer detenida por tiempo indefinido mientras avanzaba su proceso o abandonar voluntariamente el país.

Se trata de Margarita Melgar, quien el pasado domingo abordó un vuelo con destino a Honduras junto a su hija menor, Katherin Melgar, de 10 años, ciudadana estadounidense que, de acuerdo con sus familiares, nunca antes había visitado el país centroamericano.

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La salida de Melgar marca el desenlace de un proceso migratorio que se prolongó durante varios años y deja a dos de sus hijas en territorio estadounidense. Damary Melgar, de 20 años, permanecerá en Massachusetts para continuar sus estudios universitarios y trabajar, mientras que Tania Melgar, de 17 años, permanecerá bajo el cuidado de otros familiares.

La despedida de la familia ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, donde, según un reportaje publicado por GBH News, madre e hijas compartieron sus últimos momentos juntas antes de que Margarita y Katherin cruzaran el área de seguridad para abordar el vuelo hacia Honduras.

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Según relató la propia Margarita Melgar, apenas dos días antes de su viaje agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificaron que debía tomar una decisión inmediata: permanecer detenida mientras continuaba su proceso migratorio o aceptar la salida voluntaria del país.

La menor Katherin Melgar, de 10 años, visitó Honduras por primera vez. La despedida de la familia ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston. (Foto: Sarah Betancourt / GBH News)
La menor Katherin Melgar, de 10 años, visitó Honduras por primera vez. La despedida de la familia ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston. (Foto: Sarah Betancourt / GBH News)

“Estoy muy preocupada. Mi hija menor no ha podido comer desde el almuerzo de ayer y mi hija mayor está deprimida”, expresó la hondureña antes de abordar el avión, de acuerdo con el testimonio recogido por GBH News.

<b>Defensa asegura que el caso aún no estaba cerrado</b>

La abogada de Melgar, Sara Nael, sostuvo que la situación migratoria de su clienta todavía no había concluido, ya que permanece pendiente una solicitud presentada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para reabrir el caso.

Según explicó la representante legal, dicho organismo aún no ha emitido una resolución definitiva, por lo que considera inusual que su clienta recibiera un plazo tan corto para abandonar el país mientras uno de los recursos legales continuaba en trámite.

Nael manifestó además que nunca había observado una situación similar durante su trayectoria profesional, señalando que normalmente este tipo de solicitudes reciben una respuesta antes de ejecutarse una salida del territorio estadounidense.

La defensa sostiene que existen nuevos argumentos jurídicos para revisar el expediente migratorio de Melgar, luego de que el proceso inicial, según afirma, se viera afectado por errores cometidos por un abogado que la representó años atrás.

La defensa asegura que aún está pendiente una solicitud para reabrir el caso migratorio. El DHS afirmó que la salida del país fue una decisión voluntaria de la hondureña. (Foto: referencia)
La defensa asegura que aún está pendiente una solicitud para reabrir el caso migratorio. El DHS afirmó que la salida del país fue una decisión voluntaria de la hondureña. (Foto: referencia)

<b>DHS afirma que la decisión fue voluntaria</b>

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que Margarita Melgar “optó por deportarse voluntariamente”, reiterando que las autoridades migratorias no separan familias, ya que corresponde a los padres decidir si sus hijos menores los acompañan o permanecen bajo el cuidado de otra persona designada.

La institución recordó que durante los últimos meses el Gobierno estadounidense ha promovido la autodeportacióncomo una alternativa para inmigrantes que permanecen en el país sin un estatus migratorio regular.

De acuerdo con el DHS, quienes aceptan esta modalidad pueden acceder al pago del boleto aéreo de regreso y, en algunos casos, recibir un incentivo económico para facilitar su retorno, aunque las autoridades no precisaron si esos beneficios fueron otorgados a la familia Melgar.

<b>Huyó de Honduras tras denunciar violencia</b>

Según la versión presentada por su defensa, Margarita Melgar abandonó Honduras en 2014 junto a sus dos hijas mayores para solicitar asilo político en Estados Unidos, argumentando que había sido víctima de violencia de género ejercida por un familiar.

Sin embargo, años después su petición de asilo fue rechazada por las autoridades migratorias estadounidenses.

La defensa asegura que aún está pendiente una solicitud para reabrir el caso migratorio. El DHS afirmó que la salida del país fue una decisión voluntaria de la hondureña. (FOTO: La Prensa)
La defensa asegura que aún está pendiente una solicitud para reabrir el caso migratorio. El DHS afirmó que la salida del país fue una decisión voluntaria de la hondureña. (FOTO: La Prensa)

Sus representantes legales sostienen que esa decisión estuvo influenciada por deficiencias en la estrategia jurídica desarrollada por su anterior abogado y que actualmente existen elementos suficientes para solicitar la reapertura del expediente.

Durante todo ese tiempo, Melgar continuó cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias, asistiendo periódicamente a las citas de control mientras esperaba una resolución definitiva sobre su permanencia legal en el país.

Antes de abandonar Boston, la hondureña también renunció a los dos empleos que desempeñaba para preparar su regreso junto a su hija menor.

<b>Familia lamenta el desenlace</b>

La separación de la familia ha generado preocupación entre sus allegados, especialmente por el impacto emocional que la decisión ha tenido sobre las dos hijas que permanecerán en Estados Unidos.

“Siempre cumplimos con cada cita y seguimos todas las indicaciones. Por eso fue muy difícil entender que, pese a todo, termináramos en esta situación”, manifestó Damary Melgar en declaraciones concedidas a GBH News.

La congresista estadounidense Ayanna Pressley calificó la situación como una decisión “devastadora” para la familia y expresó su preocupación por el impacto humano del caso.

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