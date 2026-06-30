Costa Rica

Autoridades costarricenses desarticulan organización dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas

Un operativo con 12 allanamientos simultáneos en Cartago, San José, Heredia y Alajuela permitió la captura de nueve sospechosos, entre ellos dos privados de libertad que, según la investigación, continuaban dirigiendo la estructura criminal desde prisión

Guardar
Google icon
Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de 2.300 pastillas tipo "Tikis", una prensadora de tabletas y diversas sustancias utilizadas para la elaboración y distribución de drogas sintéticas. Crédito: OIJ
Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de 2.300 pastillas tipo "Tikis", una prensadora de tabletas y diversas sustancias utilizadas para la elaboración y distribución de drogas sintéticas. Crédito: OIJ

Un operativo simultáneo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en cuatro provincias de Costa Rica permitió desarticular una presunta organización criminal dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de drogas sintéticas, así como de cocaína y marihuana. La acción policial dejó un saldo de nueve personas detenidas, el decomiso de un importante arsenal y miles de dosis de estupefacientes listas para su comercialización.

La intervención fue desarrollada durante la madrugada de este martes por agentes de la Delegación Regional de Cartago del OIJ, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, mediante la ejecución de 12 allanamientos en distintos puntos de Cartago, Puriscal, Ciudad Colón, Heredia y La Fortuna de San Carlos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, la organización operaba una red dedicada no solo a distribuir drogas ilícitas, sino también a procesar sustancias sintéticas para comercializarlas en diferentes regiones del país.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la estructura criminal mezclaba diferentes sustancias para elaborar las conocidas pastillas “Tikis”, una modalidad que, según advirtió, ha venido ganando terreno en Costa Rica.

Autoridades advirtieron que el crecimiento del mercado de drogas sintéticas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, debido al aumento de su consumo entre la población joven. Crédito: OIJ
Autoridades advirtieron que el crecimiento del mercado de drogas sintéticas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, debido al aumento de su consumo entre la población joven. Crédito: OIJ

“Estamos realizando doce allanamientos. Tenemos ya ocho personas detenidas. Tiene que ver con una estructura criminal asentada en la provincia de Cartago que se dedica a distribuir y mezclar drogas sintéticas para distribuir en diferentes lugares del país, por ejemplo en Limón, Puntarenas y la Zona Norte”, señaló Soto durante las diligencias.

PUBLICIDAD

La investigación se extendió por varios meses —e incluso, según indicó el jerarca, por cerca de dos años— e incluyó vigilancias, seguimientos y otras técnicas especiales de investigación que permitieron identificar la estructura, sus integrantes y la forma en que operaban para distribuir la droga.

Uno de los principales hallazgos del operativo fue el decomiso de una máquina prensadora utilizada para fabricar tabletas sintéticas.

Según explicó Soto, este equipo era empleado para mezclar sustancias como metanfetamina, cocaína, cafeína y otros componentes químicos con el objetivo de producir las pastillas conocidas como “Tikis”, cuyo valor en el mercado ilegal oscila entre los ₡5,000 (USD 10) y los ₡10,000 (usd 20) por unidad, dependiendo del lugar donde se comercialicen.

Además de la maquinaria, los agentes judiciales decomisaron aproximadamente 2,300 pastillas sintéticas, aparente droga cristal, trozos de aparente cocaína y cerca de 50 libras de marihuana.

Nueve personas fueron detenidas en el operativo, entre ellas dos sospechosos que, según la investigación, continuaban dirigiendo la organización criminal desde centros penitenciarios. Crédito: OIJ
Nueve personas fueron detenidas en el operativo, entre ellas dos sospechosos que, según la investigación, continuaban dirigiendo la organización criminal desde centros penitenciarios. Crédito: OIJ

En materia de armamento, la policía judicial también incautó un fusil tipo AR-15, dos pistolas, un revólver y una escopeta, además de dinero en efectivo cuyo monto aún era contabilizado por las autoridades al cierre del operativo.

Las investigaciones también permitieron establecer que al menos dos de los sospechosos continuaban coordinando parte de las operaciones criminales desde centros penitenciarios del país.

Pese a encontrarse privados de libertad por otros procesos judiciales, los investigadores consideran que ambos mantenían comunicación con el resto de la organización para dirigir actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de drogas.

En total fueron detenidos nueve sospechosos: siete hombres y dos mujeres identificados con los apellidos Brenes, Mena, Astúa, Berrocal, Marchena, Atyli, Quirós, Campos y Alvarado.

Todos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que ahora deberá determinar las medidas cautelares y avanzar con el proceso penal correspondiente.

El OIJ también incautó un fusil tipo AR-15, dos pistolas, un revólver, una escopeta y cerca de 50 libras de marihuana durante las diligencias judiciales. Crédito: OIJ
El OIJ también incautó un fusil tipo AR-15, dos pistolas, un revólver, una escopeta y cerca de 50 libras de marihuana durante las diligencias judiciales. Crédito: OIJ

Durante la conferencia brindada tras el operativo, Soto advirtió que el crecimiento del mercado de drogas sintéticas representa uno de los principales desafíos para las autoridades costarricenses.

El jerarca explicó que, aunque la marihuana y la cocaína continúan siendo las sustancias más decomisadas en el país, las drogas sintéticas muestran un crecimiento sostenido, especialmente entre consumidores jóvenes.

“Es un fenómeno que ha venido creciendo en el país y va a seguir creciendo. Estamos viendo cada vez más decomisos de pastillas en los allanamientos y eso significa que, por un tema de oferta y demanda, eventualmente los precios bajarán y el consumo podría hacerse más habitual”, afirmó.

El director interino del OIJ añadió que actualmente estas drogas suelen ser consumidas por personas con mayor capacidad económica debido a su precio, aunque advirtió que esa realidad podría cambiar conforme aumente la oferta ilegal.

Soto destacó que el éxito del operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el OIJ, el Ministerio Público y los jueces encargados de autorizar las diligencias judiciales.

“El trabajo en equipo es fundamental. Este es un esfuerzo del Poder Judicial que involucra a jueces, fiscales y al OIJ en una articulación permanente. Este caso duró aproximadamente dos años y hoy estamos viendo los resultados materializarse”, concluyó.

Con este operativo, el OIJ aseguró que continúa fortaleciendo las investigaciones contra organizaciones dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico, especialmente aquellas vinculadas con la producción y distribución de drogas sintéticas, un mercado ilícito que las autoridades consideran una amenaza creciente para la seguridad y la salud pública del país.

Temas Relacionados

Costa RicaOIJdrogas sintéticasallanamientosCartagoSan JoséHerediaAlajuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

La captura de Wilfred Aráuz Rodríguez ocurrió un día después de la retención del obispo emérito Juan Abelardo Mata, quien fue obligado a regresar a su vivienda tras ser interceptado por la Policía.

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Durante una llamada de felicitación tras el proceso electoral peruano, ambas líderes destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, el liderazgo femenino en la región y manifestaron su interés en impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

La titular del órgano anticorrupción señaló que las indagatorias siguen abiertas tras la audiencia de coerción, en una causa ya declarada compleja por el tribunal y vinculada a un presunto desvío de recursos públicos

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

La coordinación se realiza por la vía diplomática, mientras los grupos de emergencia permanecen listos para partir en cuanto Caracas defina el lugar y la hora de despliegue, según explicó el mandatario

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

La obra será desarrollada mediante una Asociación Público-Privada y busca aumentar la capacidad del principal acceso entre la capital y Panamá Oeste, una conexión que opera al límite de su capacidad

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

TECNO

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Qué alerta de sismos puedes activar si tu celular es Android o iPhone

Ver el Mundial 2026 gratis puede salir muy caro: el riesgo oculto detrás de las transmisiones piratas

Instagram prueba funciones para que los usuarios elijan qué contenido ver con mayor frecuencia

Cómo funciona el nuevo sistema alemán que convierte luz solar en combustible de hidrógeno

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Enchufe TV: cómo un canal de comedia de Ecuador transformó una pelea diplomática con México en un éxito global

“En La Odisea se encuentra la esencia de todas las historias”: así Christopher Nolan definió su proyecto más ambicioso

“Vivir intensamente es una elección personal”, sostuvo Oliver Tree días antes de su muerte en Río de Janeiro

MUNDO

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante

AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

Tras superar los USD 18 millones en ventas anteriores, mil bocetos secretos de Karl Lagerfeld llegan a subasta

Más de 400.000 libaneses regresaron a sus hogares en el sur del país tras la pausa parcial del conflicto con Israel