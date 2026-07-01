Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro y canciller catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (REUTERS/Archivo)

Qatar reiteró este martes que mantiene su compromiso como mediador entre Estados Unidos e Irán y aseguró que continuará respaldando todos los canales de diálogo abiertos tras el memorando de entendimiento alcanzado por ambos países para reducir las tensiones.

El mensaje fue transmitido por el primer ministro y canciller qatarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, durante una reunión celebrada en Doha con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar informó que el encuentro estuvo centrado en la evolución de las conversaciones entre Washington y Teherán, aunque no dio detalles sobre los temas específicos abordados. En el comunicado oficial, el gobierno qatarí señaló que el primer ministro “reafirmó los esfuerzos de mediación del Estado de Qatar y su apoyo a todas las vías de negociación derivadas del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán”.

La declaración constituye una nueva señal del papel que Doha busca desempeñar como principal facilitador de los contactos entre ambos países, en un momento particularmente delicado tras los enfrentamientos militares registrados durante los últimos días y las diferencias públicas sobre el estado de las negociaciones.

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El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, participa en una reunión ministerial preparatoria de una cumbre extraordinaria árabe-islámica, en Doha (REUTERS/Archivo)

La cancillería qatarí precisó que las delegaciones técnicas de Irán y Estados Unidos permanecen reunidas, aunque aclaró que esos contactos se desarrollan de forma indirecta y con la participación de mediadores. “Las delegaciones técnicas iraní y estadounidense continúan en sesión”, indicó el ministerio, que añadió que esos encuentros “se están llevando a cabo en diferentes contextos y con la participación de mediadores para garantizar su continuidad, ya sea en Doha o en otros lugares”.

Al mismo tiempo, el gobierno de Qatar desmintió que actualmente existan reuniones directas entre representantes de alto nivel de Washington y Teherán. Según la cancillería, “no hay actualmente reuniones de alto nivel entre las partes iraní y estadounidense”.

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La posición oficial qatarí llega después de versiones contradictorias sobre la posibilidad de un encuentro cara a cara entre ambos gobiernos. El presidente Donald Trump afirmó que Irán había solicitado una reunión y que esta tendría lugar en Doha. Sin embargo, el régimen iraní rechazó esa versión y sostuvieron que únicamente enviarían una delegación de expertos para tratar aspectos técnicos relacionados con la implementación del acuerdo alcanzado el 17 de junio.

Qatar confirmó posteriormente que tanto representantes estadounidenses como iraníes viajaron a Doha, pero aclaró que las conversaciones previstas no serían directas. En representación de Washington llegaron Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantienen reuniones con los mediadores cataríes. Por su parte, Irán desplazó un equipo técnico que dialoga con los facilitadores del proceso.

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Jared Kushner y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff participan en una conferencia de prensa (REUTERS/Archivo)

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, señaló que los expertos iraníes abordarían con los mediadores diversos asuntos pendientes, entre ellos la situación de los activos congelados en el extranjero. También advirtió que su país responderá a cualquier incumplimiento del protocolo de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las gestiones diplomáticas se desarrollan después de varios días de fuerte tensión militar. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques durante el fin de semana, una escalada que puso en riesgo el acuerdo anunciado el 17 de junio. Washington acusó a Teherán de atacar embarcaciones en la región y lanzó bombardeos sobre territorio iraní, mientras que la República Islámica respondió con ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo.

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Otro de los factores que mantiene la atención internacional es la situación del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Tras permanecer cerrado durante parte del conflicto, el paso fue reabierto la semana pasada, reduciendo parcialmente la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global de petróleo.