EN VIVO | Venezuela enfrenta horas decisivas para encontrar sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos

El número de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles ascendió a 1.450 personas, según el último informe oficial difundido el domingo. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde las autoridades declararon el área de desastre y establecieron control militar.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que los sismos dejaron más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira. Además, las autoridades movilizaron más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, para asistir a la población. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan cuatro días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia, al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.