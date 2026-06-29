EN VIVO | Venezuela enfrenta horas decisivas para encontrar sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos

El número de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles ascendió a 1.450 personas, según el último informe oficial difundido el domingo. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde las autoridades declararon el área de desastre y establecieron control militar.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que los sismos dejaron más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira. Además, las autoridades movilizaron más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, para asistir a la población. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan cuatro días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia, al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Corriendo contra el reloj: asi trabajan los Marines estadounidenses entre los escombros de La Guaira
Un campamento improvisado en el estacionamiento de una farmacia y dos baños para cientos de personas, así sobrevive uno de los muchos grupos de damnificados que sigue sin protección en el estado La Guaira, cinco días después de los terremotos que afectaron Venezuela.
El doble terremoto de Venezuela en cifras
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles dejaron al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, según informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra de lesionados resultó inferior a los 3.238 reportados el sábado, sin que las autoridades ofrecieran explicaciones sobre la variación. Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar afectadas por la emergencia.
Las tareas de búsqueda y rescate continúan con el apoyo de 2.624 rescatistas internacionales, 137 perros, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos quirúrgicos, de acuerdo con el Gobierno. Delcy Rodríguez informó que equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron al país y se espera la incorporación de nuevas delegaciones. A la respuesta también se sumaron 7.876 voluntarios registrados en Caracas. Mientras tanto, Venezuela acumula más de 430 réplicas desde el miércoles, y Funvisis reportó este domingo más de una veintena de sismos, incluido uno de magnitud 4,3 en el oeste del país.
En paralelo, Estados Unidos reforzó su despliegue con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, además del próximo arribo de unos 130 marines al puerto de La Guaira. Paraguay anunció el envío de 32 militares especializados en búsqueda y rescate, Perú despachó más de 14 toneladas de ayuda humanitaria y Argentina completó los preparativos para enviar un segundo equipo. Según una evaluación satelital del PNUD basada en el sistema RAPIDA, los daños preliminares en viviendas, comercios y otros activos ascienden a 6.700 millones de dólares. Las autoridades venezolanas contabilizan 189 edificios con daños totales, 585 con daños parciales, además de afectaciones en 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole.
Estados Unidos calificó este domingo como “masiva” su respuesta frente a la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela y aseguró que todas las operaciones de asistencia tienen como objetivo “salvar vidas”. El encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, afirmó además que existe una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas y que las Fuerzas Armadas de ambos países desarrollan tareas conjuntas en las zonas más afectadas, mientras el balance oficial elevó a 1.450 la cifra de muertos.
Venezuela enfrenta horas decisivas para encontrar sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos
Venezuela entró este domingo por la noche en horas decisivas para encontrar sobrevivientes de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles y que, hasta el momento, dejaron casi 1.500 muertos, 3.150 heridos, 12.721 damnificados, 774 edificios colapsados y decenas de miles de desaparecidos.
Según especialistas citados por Reuters, después de las primeras 72 horas tras un sismo disminuyen drásticamente las probabilidades de hallar personas con vida. El estado costero La Guaira, ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Caracas, concentra los mayores daños, con decenas de edificios reducidos a escombros.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las tareas de rescate continuarán luego de informar que durante la jornada encontraron sobrevivientes. “Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy (domingo) hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza”, expresó.
Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos aumentó en 20 personas durante el domingo hasta llegar a 1.450. “Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por alguna razón, a sus viviendas”, afirmó el funcionario.
La desesperación por encontrar víctimas entre los edificios colapsados derivó este domingo en un fuerte reclamo de vecinos contra un grupo de militares desplegados en Tanaguarena, en el estado venezolano de La Guaira. Los habitantes, acompañados por voluntarios que participan en las tareas de rescate, exigieron que los uniformados dejaran de custodiar la zona y colaboraran directamente en la remoción de escombros. La presión terminó dando resultado: los soldados tomaron picos y palas y comenzaron a trabajar junto a los civiles.