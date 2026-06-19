Sociedad

Río Negro: ganó $22 millones y todavía no los pasó a cobrar

A una semana de que venza el plazo para reclamar el premio, el ganador aún no apareció. El dueño de la agencia se mostró escéptico sobre la posibilidad de que se presente: “Lo veo muy difícil”

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Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un insólito episodio ocurrió en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, donde un vecino ganó un premio millonario del Quini 6. Sin embargo, todavía no se presentó a reclamarlo y le quedan pocos días antes de que venza el plazo para cobrarlo.

Según informaron medios locales, el caso se registró en la Agencia 25, ubicada sobre la calle Ituzaingó al 500. El local ganó notoriedad porque, en menos de un mes, entregó dos premios millonarios: uno de 16 millones de pesos y otro de 22 millones.

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Mientras que el primer ganador ya inició los trámites para cobrar su premio, el apostador que obtuvo el pozo más importante aún no apareció. El tiempo juega en su contra: tiene plazo hasta el próximo jueves 25 de junio para gestionar el cobro o perder el dinero.

“Andamos de racha”, celebró Javier Garritano, dueño de la agencia, al referirse a la coincidencia de ambos premios. En declaraciones a LM Cipolletti, se mostró escéptico respecto de que el ganador se presente: “Si no vino hasta ahora, dudo de que lo haga en esta semanita que queda. Lo veo muy difícil”.

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Sobre los sorteos, explicó: “El domingo vendimos un premio en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. Y hará 20 días otro del sorteo especial que armó el poceado santafesino por el mundial de fútbol. Son 15 mil dólares libres de impuestos en verdad”.

De acuerdo con Garritano, son frecuentes los casos de ganadores que nunca reclaman sus premios: “Es que muchos que no son habitué del juego pasa, dicen ‘mirá, una agencia, voy a jugar al Quini’ y luego no controlan la boleta o directamente la tiran”.

Sobre el ganador que se llevó el premio de 16 millones de pesos, aseguró que se trata de un jugador frecuente de la zona. Y celebró: “Para nosotros es una alegría doble. Dos premios seguidos del Quini 6 no es fácil”.

Quini 6 Cipolleti
La agencia en donde salieron los ganadores del Quini 6.

La legislación vigente establece que los premios de juegos de azar están sujetos a un régimen de retención. El cálculo se realiza en dos pasos principales, que combinan un porcentaje sobre el premio total y otro sobre la base imponible resultante. Esta metodología afecta a todos los ganadores de sorteos organizados por loterías oficiales en la Argentina, incluyendo el Quini 6.

De acuerdo al esquema aplicado, el primer paso consiste en tomar el 90% del monto total del premio como base imponible. Sobre esa base, la autoridad fiscal impone una retención del 31%. Este procedimiento genera una deducción automática antes de que el ganador acceda a los fondos.

El impacto de este régimen tributario se refleja en el porcentaje final del premio que se destina a impuestos. Si se toma el 31% del 90% del monto total, el resultado es el 27,9% del premio bruto. De esta forma, la porción retenida representa poco más de una cuarta parte del total sorteado en el Quini 6.

Este método de cálculo no varía en función del monto, siempre que se mantengan las reglas impositivas vigentes. La retención impositiva recae sobre el 90% del premio, sin considerar deducciones adicionales ni escalas progresivas. El porcentaje final que recibe el apostador es el resultado directo de esta operación aritmética.

El ganador del Quini 6 solo accede al monto neto tras la deducción, ya que la normativa exige que la retención se efectúe antes de la entrega. Este procedimiento busca asegurar la recaudación impositiva en origen y evitar maniobras de evasión posteriores al cobro.

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