Encontraron un contenedor para transportar granadas en un barrio de Jujuy

El contenedor de granada de fusil antitanque se acopla al cañón de un fusil y se propulsa mediante un cartucho especial (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy)

La División Explosivos de la Dirección General de Bomberos de la provincia de Jujuy debió activar un protocolo de seguridad este jueves luego de detectar la presencia de un contenedor de granada de fusil antitanque en la vía pública.

El objeto estaba en las inmediaciones de la Avenida Costanera de la capital jujeña a la altura de la pasarela que une los barrios Chijra y Campo Verde, según informó el medio local Somos Jujuy.

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Mediante una publicación en redes sociales, la Policía de Jujuy explicó que, tras recibir el aviso telefónico, dispusieron el “inmediato desplazamiento de efectivos especializados, quienes, bajo estrictos protocolos de seguridad y empleando los medios técnicos correspondientes, procedieron al aislamiento preventivo del sector y a la inspección controlada del objeto”.

Luego de la inspección técnica del elemento, las autoridades provinciales precisaron que el contenedor “se encontraba vacío, sin carga explosiva ni componentes activos en su interior”, por lo que no representaba riesgo alguno para la comunidad. A su vez, explicaron que “el elemento hallado correspondía a un contenedor de granada de fusil antitanque FM MK-3 calibre 40 mm“.

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Lo encontraron en un barrio de la provincia (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy)

Como parte del operativo, el personal realizó un rastrillaje en los alrededores del lugar. La inspección abarcó “una exhaustiva inspección en las inmediaciones, abarcando un radio aproximado de 50 metros, con el objetivo de descartar la presencia de otros elementos de similares características, obteniéndose resultados negativos”.

La intervención concluyó sin registrarse incidentes ni personas afectadas. La Dirección General de Bomberos aprovechó el episodio para reiterar a la ciudadanía las indicaciones de seguridad en el caso de que suceda una situación similar: “Ante el hallazgo de objetos sospechosos o de origen desconocido, se debe evitar su manipulación y dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 100 División Explosivos dependiente de la Dirección General de Bomberos”, señaló el organismo.

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Tras el hallazgo realizaron una exhaustiva inspección en las inmediaciones del lugar (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy)

A fines del mes pasado, el Escuadrón Antibombas de la policía porteña debió activar un protocolo de seguridad ante el descubrimiento de una granada de mano activa.

El artefacto fue hallado por operarios que realizaban trabajos de refacción en un departamento ubicado en Riobamba al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. Mientras removían materiales del interior de la vivienda, se toparon con el elemento.

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El descubrimiento motivó el despliegue inmediato del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el aislamiento del sector.

El Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad se desplegó en un edificio de Recoleta

Los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto durante la mañana del 27 de mayo y avisaron de inmediato al 911. En pocos minutos, los equipos especializados llegaron al lugar y verificaron la existencia de la granada. Fuentes policiales confirmaron que el Escuadrón Antibombas activó el protocolo de emergencia correspondiente y realizó las primeras pericias para descartar riesgos adicionales en el edificio.

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Tras la consulta con la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad retiraron la granada del lugar para luego detonarla de manera controlada. Las autoridades investigaban cómo llegó el artefacto al departamento y si existió algún tipo de manipulación previa.

La granada de mano hallada en el tacho de basura presentaba un avanzado estado de deterioro

Semanas antes de dicho episodio, efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron el aviso de la presencia de una granada de mano modelo FM1 dentro de un contenedor de basura en la intersección de avenida Pavón y San José, en el barrio porteño de Constitución.

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De acuerdo a la información brindada a este medio, el hallazgo ocurrió cuando un hombre en situación de calle que revisaba el tacho encontró el explosivo. La secuencia fue observada por otra persona, que dio aviso inmediato al 911. Tras la llegada de los efectivos, intervino personal especializado en explosivos, que dispuso el traslado del artefacto a un sector controlado.

Como medida preventiva, agentes inspeccionaron otros contenedores de la zona para descartar la presencia de más explosivos. El rastrillaje no arrojó novedades. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini.

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