Según un especialista, las exportaciones de la Argentina podrían alcanzar un récord de casi USD 100.000 millones este año

Elizondo proyectó a cuánto llegarán las exportaciones este año

Luego del superávit comercial récord de mayo, el especialista en comercio internacional, Marcelo Elizondo, en diálogo con Infobae en Vivo, proyectó que las exportaciones cerrarían el año con un récord histórico en dólares corrientes de USD 100.000 millones, ubicándose bastante por encima de los USD 87.077 millones registrados en 2025.

El analista señaló que el desempeño del comercio exterior responde a una combinación de factores, entre los que destacó una cosecha récord, el dinamismo de las exportaciones energéticas —especialmente de combustibles y carburantes— y el sostenido avance de los minerales. Asimismo, explicó que el impacto del acuerdo con la Unión Europea será gradual.

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No obstante, remarcó que las exportaciones muestran un buen desempeño en prácticamente todos los rubros, incluidas las manufacturas de origen industrial. En ese sentido, sostuvo que “Argentina está demostrando una gran capacidad para aprovechar el nuevo escenario internacional”.

Asimismo, consideró que, paradójicamente, aunque las tensiones geopolíticas están afectando al comercio global, el intercambio internacional continúa creciendo y mantiene una performance positiva tanto en exportaciones como en importaciones.

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El especialista en comercio internacional, Marcelo Elizondo

En contraste, advirtió que el retroceso registrado en las importaciones refleja la debilidad del nivel de actividad económica, ya que las importaciones suelen expandirse cuando la economía crece porque una parte importante de ellas está compuesta por insumos, bienes intermedios y bienes de capital necesarios para la producción.

Vale recordar que el mes pasado, según el Indec, las exportaciones de bienes registraron un récord histórico de USD 9.537 millones, con un aumento interanual de 34,4%. Este avance respondió a una suba de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios. En los primeros 5 meses del año, las ventas al exterior ascendieron a USD 40.359 millones, lo que representa un incremento de 24,3% en relación a igual período de 2025.

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Por su parte, las importaciones sumaron USD 6.033 millones, lo que implicó una disminución interanual de 7%. La caída obedeció a una reducción de 13,6% en las cantidades adquiridas, mientras los precios se incrementaron 7,6%.

El intercambio comercial total —la suma de exportaciones e importaciones— alcanzó los USD 15.570 millones, un 14,6% más que en el mismo mes de 2025.

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En mayo, el saldo positivo alcanzó los USD 3.504 millones. En lo que va del año, la cifra acumulada es de USD 11.783 millones. “En esta mejora incidió principalmente un menor déficit de los sectores menos dinámicos, seguido por un mayor saldo energético”, indicaron desde LCG.

En mayo, el saldo positivo alcanzó los USD 3.504 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este marco, un informe de Abeceb también planteó que “el escenario para el resto del año presenta un fuerte sesgo alcista: las exportaciones vienen mostrando subas fuertes y niveles récord, impulsadas por el agro, la energía, y la minería, aunque con movimientos en precios que pueden moderar las contribuciones – en particular, ahora que se ha logrado un alto al fuego en Medio Oriente y a menores precios en petróleo y minerales a partir de los datos de julio". La consultora, al igual que Elizondo, detalla que todo sigue apuntando a que las exportaciones lleguen a los USD 100.000 millones en 2026. Se trata de una estimación también compartida por Morgan Stanley.

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Por otra parte, Abeceb resaltó que las importaciones siguen mostrando debilidad, aunque la mejora en la actividad y especialmente de la actividad industrial y el consumo, más entrado el segundo semestre, permitiría recortar la diferencia.

“El año cerraría con un superávit comercial en torno a USD 20.000 millones o incluso aún mayor, casi el doble de los USD 11.320 millones del año pasado. Esta magnitud de balance comercial hubiera parecido optimista a principio de año, pero cerrando el primer semestre parece incluso moderada”, sostuvo Abeceb.

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Según Abeceb, el año cerraría con un superávit comercial en torno a USD 20.000 millones o incluso aún mayor, casi el doble de los USD 11.320 millones del año pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde otra perspectiva, Julián Neufeld, economista en al Fundación Libertad y Progreso, dijo: “De cara a los próximos meses conviene matizar el entusiasmo con un par de consideraciones. La primera es estacional: el invierno trae aparejado un mayor consumo de energía, de modo que no sería extraño que en los meses fríos volvamos transitoriamente a una posición de importadores netos. La segunda es geopolítica: a la suba de las cantidades se le sumó un alza de precios cercana al 50%, y un eventual acuerdo en Medio Oriente podría descomprimir esa volatilidad y restarle empuje al componente de precios que hoy amplifica las cifras”.

En ese sentido, el barril de crudo, que con la guerra superó los USD 100, cerró este jueves en 79,85 dólares, como resultado de un Memorando de Entendimiento entre EEUU e Irán que contempla una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo y el 25% del Gas Natural Licuado (GNL) comercializado a nivel global.

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Asimismo, LCG proyectó: “Junio debería mostrar una menor liquidación del agro en comparación con mayo, que suele ser el mejor mes del año. No obstante, los niveles seguirían siendo buenos”.

Al mismo tiempo, “la baja del precio internacional del petróleo, en el marco de posibles distensiones en Medio Oriente, reduciría la potencia de las exportaciones de combustibles. El precio del oro, componente importante de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), también descomprimió ante la menor incertidumbre internacional. De cara al segundo semestre, los números deberían ser algo menos auspiciosos que en la primera mitad del año que, sin dudas, deja un piso elevado”, agregó.

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