Cuánto cuesta el kit mundialista para alentar a la Selección Argentina y qué incluye

El cotillón mundialista para la Selección Argentina incluye banderas, cornetas, vinchas, collares, silbatos, pulseras y un stick para pintar el rostro o los labios

Alentar a la Selección en el próximo partido requiere una inversión que supera los $30.000 para quienes buscan un kit completo de cotillón mundialista. La propuesta incluye artículos para compartir entre varias personas y contempla banderas, cornetas, vinchas, collares y otros accesorios. Además, existen alternativas individuales con precios más bajos para quienes prefieren una compra básica antes del encuentro.

El kit más completo cuesta $33.000 y está pensado para un grupo. Según detalló, Belén Escobar en Infobae Al Amanecer, el paquete incluye cinco pulseras, 36 silbatos, dos cornetas mini, diez collares, cinco vinchas, manos aplaudidoras, cinco banderas de mano y un stick para pintar el rostro o los labios con los colores de la bandera.

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La periodista también presentó una opción básica para una sola persona. Ese kit cuesta $6.500 e incorpora una bandera, una corneta y una réplica plástica de la Copa del Mundo.

En tanto, según detalló la periodista, el gorro mundialista figura entre los accesorios con mayor valor. Ese producto tiene un valor de $9.200 y forma parte de las opciones disponibles para acompañar a la Selección durante la competencia.

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La periodista también informó que las pinturas labiales o faciales tienen un precio de $6.500. Sobre ese artículo señaló que varias personas pueden utilizarlo para pintarse el rostro antes del partido.

El cotillón mundialista para la Selección Argentina incluye banderas, cornetas, vinchas, collares, silbatos, pulseras y un stick para pintar el rostro o los labios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escobar vinculó estos productos con el ambiente que genera la competencia. “Seguramente va a haber muchos chicos viendo el partido en el colegio, así que sería una buena oportunidad”, afirmó al referirse al uso de las pinturas faciales.

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El relevamiento muestra que el costo para alentar a la Selección varía según el tipo de compra. Mientras un kit grupal alcanza los $33.000, mientras que las alternativas individuales parten desde los $6.500 y permiten acceder a los artículos más representativos del cotillón mundialista para el próximo partido.

Cuándo juega la Selección Argentina

Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que Argentina, dirigida por el astro rosarino, intentará asegurar su pase a la siguiente fase. Tras la victoria 3-1 de Austria sobre Jordania en la primera jornada, ambas selecciones comparten la cima del Grupo J con tres puntos.

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La Selección Argentina jugará contra Austria el lunes 22 de junio, en busca de asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)

El próximo encuentro entre Argentina y Austria está programado para el lunes 22 de junio, después del debut con goleada de la Albiceleste frente a Argelia en el Mundial 2026. En tanto, el 27 de junio, la Scaloneta jugará a las 23:00 horas contra Jordania.

El AT&T Stadium, con una capacidad para 80.000 espectadores, será el escenario de los dos últimos partidos de la ronda de grupos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Por su parte, el primer duelo de la Albiceleste fuera de Kansas corresponderá a la segunda fecha de la fase de grupos, donde enfrentará a Austria.

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Así, quienes deseen ver a la Selección con todo el kit mundialista pueden acceder a distintos artículos y precios para alentar al equipo albiceleste el próximo 22 de junio a las 14.00 hora Argentina.

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