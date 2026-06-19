Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 19 de junio

En el tramo final de los negocios en el mercado informal, el dólar blue anotó el jueves una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.485 para la venta, un máximo desde el 28 de enero.

El comercio exterior argentino atraviesa un cambio que va más allá del histórico protagonismo del campo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la matriz exportadora del país sumó nuevos motores de generación de divisas, con la minería y la energía como protagonistas de un proceso que se aceleró en los últimos años y que ya comienza a modificar el comportamiento estacional del mercado cambiario.

El Banco Central absorbió este jueves USD 70 millones a través de su intervención cambiaria, el 12,3% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 6 millones, a USD 47.502 millones, ante un significativo desplome de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.225,30 la onza).

Con el correr de junio se confirma una tendencia alcista para el dólar , ante una demanda más firme y el accionar del Banco Central, que con permanentes compras en su objetivo de recomponer reservas netas valida una depreciación cambiaria por encima de la inflación.

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar público promedió $1.470,01 para la venta y $1.420 para la compra.

La nueva suba del dólar , que ayer cerró a $1.470 para la venta en el mercado oficial, representa un cambio de tendencia respecto a lo que venía ocurriendo en los primeros meses del año. El tipo de cambio acumula con este ajuste un incremento de 2,7% en el mes y supera la inflación proyectada para junio, que podría perforar el 2 por ciento.

Luego de haber cumplido la meta de compra de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año, la entidad que conduce Santiago Bausili bajó de forma considerable en las últimas semanas su participación ante un cambio de comportamiento de los actores del mercado, ahora más tomadores, y demoras en la liquidación de la cosecha por precios. Lo que siembra dudas respecto al compromiso de acumulación que se fijo con el organismo internacional.

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