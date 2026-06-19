Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 19 de junio

El billete minorista se paga a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.485. El BCRA compró USD 70 millones en el mercado

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13:52 hsHoy

Bajó el ritmo de compra de reservas por parte del Banco Central: qué había anticipado Caputo para lo que queda del año

En la segunda semana de junio, el promedio diario de adquisiciones se ubicó por debajo de los USD 87 millones. El limite anual que fijo el ministro de Economía y los problemas con la acumulación

En la segunda semana de junio, el promedio de compra del Banco Central fue de USD 87 millones.
En la segunda semana de junio, el promedio de compra del Banco Central fue de USD 87 millones.

Luego de haber cumplido la meta de compra de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año, la entidad que conduce Santiago Bausili bajó de forma considerable en las últimas semanas su participación ante un cambio de comportamiento de los actores del mercado, ahora más tomadores, y demoras en la liquidación de la cosecha por precios. Lo que siembra dudas respecto al compromiso de acumulación que se fijo con el organismo internacional.

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13:36 hsHoy

El dólar sigue subiendo, supera a la inflación del mes y se frena el proceso de apreciación cambiaria

La divisa ya sube casi 3%, mientras que la inflación se proyecta en menos de 2% en para junio. Se proyecta que en el segundo semestre se mantendría la misma tendencia

De mantenerse la tendencia alcista, el dólar podría superar a la inflación en junio. (REUTERS/Willy Kurniawan)
De mantenerse la tendencia alcista, el dólar podría superar a la inflación en junio. (REUTERS/Willy Kurniawan)

La nueva suba del dólar, que ayer cerró a $1.470 para la venta en el mercado oficial, representa un cambio de tendencia respecto a lo que venía ocurriendo en los primeros meses del año. El tipo de cambio acumula con este ajuste un incremento de 2,7% en el mes y supera la inflación proyectada para junio, que podría perforar el 2 por ciento.

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13:02 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar público promedió $1.470,01 para la venta y $1.420 para la compra.

13:02 hsHoy

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día seguido y alcanzó su precio más alto desde febrero

La divisa subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró USD 70 millones en el mercado. El S&P Merval ganó 1,3% y el riesgo país cedió a 429 puntos, ante el buen contexto internacional

En junio el dólar apunta a subir más que la inflación.
En junio el dólar apunta a subir más que la inflación.

Con el correr de junio se confirma una tendencia alcista para el dólar, ante una demanda más firme y el accionar del Banco Central, que con permanentes compras en su objetivo de recomponer reservas netas valida una depreciación cambiaria por encima de la inflación.

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13:02 hsHoy

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado

El Banco Central absorbió este jueves USD 70 millones a través de su intervención cambiaria, el 12,3% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 6 millones, a USD 47.502 millones, ante un significativo desplome de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.225,30 la onza).

13:02 hsHoy

La minería y la energía duplicaron su capacidad para generar dólares en sólo dos años, según un informe privado

Según un documento de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre ambos sectores liquidaron USD 5.568 millones en los primeros cuatro meses del año, un valor sin precedentes en las estadísticas oficiales

El sector minero aportó USD 2.927 millones en el primer cuatrimestre de 2026, una suba interanual del 88%. (Andina)
El sector minero aportó USD 2.927 millones en el primer cuatrimestre de 2026, una suba interanual del 88%. (Andina)

El comercio exterior argentino atraviesa un cambio que va más allá del histórico protagonismo del campo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la matriz exportadora del país sumó nuevos motores de generación de divisas, con la minería y la energía como protagonistas de un proceso que se aceleró en los últimos años y que ya comienza a modificar el comportamiento estacional del mercado cambiario.

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13:01 hsHoy

El dólar blue, a 1.485 pesos

En el tramo final de los negocios en el mercado informal, el dólar blue anotó el jueves una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.485 para la venta, un máximo desde el 28 de enero.

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