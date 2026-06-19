Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 19 de junio, lo que dejó el triunfo de México, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

La segunda fecha del Mundial 2026 se puso en marcha y, con ella, los resultados de cada encuentro comienzan a conformar las tendencias en los distintos grupos. La carrera por meterse entre los 32 mejores equipos del certamen se define partido a partido y ese condimento “extra” permite que los encuentros se vivan con mucha más emoción.
El jueves, México selló su clasificación a 16vos de final tras vencer por la mínima a Corea del Sur. El único tanto lo anotó Luis Romo ni bien comenzó la segunda parte, luego de un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim. Con este resultado, los de Javier Aguirre quedaron punteros del grupo A y les bastará con un empate ante República Checa para quedarse con esa primera posición.
Por otra parte, la selección argentina entrenó ayer en Kansas mientras continúa preparándose para el duelo del próximo lunes frente a Austria.
La selección de Colombia también retomó sus entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán y pensando en lo que será el próximo partido ante la RD Congo. Los jugadores que fueron titulares hicieron gimnasio, mientras que los suplentes, entre los que ingresaron en el complemento y los que no sumaron minutos, realizaron trabajo de campo.
España, por su parte, continúa ultimando detalles de cara al duelo frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente busca definir el once inicial que parará en el terreno de juego. Lamine Yamal y Dani Olmo aparecen como opciones destacadas para meterse en el equipo. Mientras que Pedro Porro y Yeremy Pino son otras de las variantes que está analizando el técnico.
Los partidos del día
Estados Unidos vs. Australia
- México: 14:00
- Colombia: 14:00
- Argentina: 16:00
- España: 21:00
-
Escocia vs. Marruecos
- México: 17:00
- Colombia: 17:00
- Argentina: 19:00
- España: 00:00 (viernes)
-
Brasil vs. Haití
- México: 19:30
- Colombia: 19:30
- Argentina: 21:30
- España: 02:30 (viernes)
-
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
La selección argentina regresó a los entrenamientos en Kansas City con vistas a los dos encuentros contra Austria y Jordania en el Grupo J. El entrenador Lionel Scaloni todavía debe definir si repetirá el equipo que le ganó 3-0 a Argelia o retocará la formación y la práctica sumó novedades a la rutina cotidiana del campeón del mundo.
La concentración de la selección de España en Chattanooga, Estados Unidos, vivió un episodio insólito que puso a prueba la paciencia y el sentido del humor del delantero Borja Iglesias. El equipo se encontraba en plena pausa del Mundial 2026, tras empatar sin goles contra Cabo Verde en la primera jornada, cuando un error de identificación sacó a la luz una escena inesperada para uno de los protagonistas del plantel.
Víctor Muñoz ha vuelto a lesionarse en la concentración de la selección española. Aunque ya entrenaba con el resto del equipo tras seguir un plan de recuperación, una nueva molestia muscular retrasará su regreso a los terrenos de juego. Según ha podido saber Infobae, la RFEF confirma que todavía no hay una fecha para su vuelta y que su participación dependerá de cómo evolucione. El nuevo jugador del Liverpool tendrá que seguir esperando y la preocupación por el estado de los extremos de la Selección crece.
Julen Lopetegui fue en busca de Jesse Marsch tras la goleada de Canadá sobre Qatar por 6-0, molesto porque el conjunto local mantuvo la presión hasta el tiempo de descuento pese a jugar desde el minuto 53 contra nueve futbolistas y después de la lesión en la tibia que sufrió Koné.
Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 2:30 del sábado 20 (España).
Cabizbajo y pensativo. Así se retiraba Lamine Yamal al término de los 90 minutos el pasado lunes del estadio de Atlanta. España, una de las grandes favoritas del torneo, empataba sin goles ante una de las debutantes del Mundial 2026. Un Vozinha vestido de héroe levantó un muro que la Selección fue incapaz de derribar. Ni Ferrán, ni Oyarzabal ni el extremo de 18 años lograron doblegar a la defensa caboverdiana.
Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en un partido cerrado y complicado; Javier Aguirre reconoció que el funcionamiento no fue brillante, pero destacó la madurez y el carácter del equipo para mantenerse como líder del Grupo A con seis puntos.
México venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A, se aseguró el primer lugar con puntaje ideal en dos presentaciones y es el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.