Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 19 de junio, lo que dejó el triunfo de México, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

Los jugadores mexicanos celebraron la victoria ante Corea del Sur en Guadalajara (REUTERS/Paul Childs)

La segunda fecha del Mundial 2026 se puso en marcha y, con ella, los resultados de cada encuentro comienzan a conformar las tendencias en los distintos grupos. La carrera por meterse entre los 32 mejores equipos del certamen se define partido a partido y ese condimento “extra” permite que los encuentros se vivan con mucha más emoción.

El jueves, México selló su clasificación a 16vos de final tras vencer por la mínima a Corea del Sur. El único tanto lo anotó Luis Romo ni bien comenzó la segunda parte, luego de un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim. Con este resultado, los de Javier Aguirre quedaron punteros del grupo A y les bastará con un empate ante República Checa para quedarse con esa primera posición.

Por otra parte, la selección argentina entrenó ayer en Kansas mientras continúa preparándose para el duelo del próximo lunes frente a Austria.

La selección de Colombia también retomó sus entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán y pensando en lo que será el próximo partido ante la RD Congo. Los jugadores que fueron titulares hicieron gimnasio, mientras que los suplentes, entre los que ingresaron en el complemento y los que no sumaron minutos, realizaron trabajo de campo.

España, por su parte, continúa ultimando detalles de cara al duelo frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente busca definir el once inicial que parará en el terreno de juego. Lamine Yamal y Dani Olmo aparecen como opciones destacadas para meterse en el equipo. Mientras que Pedro Porro y Yeremy Pino son otras de las variantes que está analizando el técnico.

Los partidos del día

Estados Unidos vs. Australia

México: 14:00

Colombia: 14:00

Argentina: 16:00

España: 21:00

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Escocia vs. Marruecos

México: 17:00

Colombia: 17:00

Argentina: 19:00

España: 00:00 (viernes)

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Brasil vs. Haití

México: 19:30

Colombia: 19:30

Argentina: 21:30

España: 02:30 (viernes)

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