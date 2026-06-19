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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 19 de junio, lo que dejó el triunfo de México, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

Los anfitriones sellaron su clasificación con la victoria 1-0 ante Corea del Sur. Este viernes, es el turno de Estados Unidos y cierra la jornada el encuentro entre Brasil y Haiti

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Los jugadores mexicanos celebraron la victoria ante Corea del Sur en Guadalajara (REUTERS/Paul Childs)
Los jugadores mexicanos celebraron la victoria ante Corea del Sur en Guadalajara (REUTERS/Paul Childs)

La segunda fecha del Mundial 2026 se puso en marcha y, con ella, los resultados de cada encuentro comienzan a conformar las tendencias en los distintos grupos. La carrera por meterse entre los 32 mejores equipos del certamen se define partido a partido y ese condimento “extra” permite que los encuentros se vivan con mucha más emoción.

El jueves, México selló su clasificación a 16vos de final tras vencer por la mínima a Corea del Sur. El único tanto lo anotó Luis Romo ni bien comenzó la segunda parte, luego de un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim. Con este resultado, los de Javier Aguirre quedaron punteros del grupo A y les bastará con un empate ante República Checa para quedarse con esa primera posición.

Por otra parte, la selección argentina entrenó ayer en Kansas mientras continúa preparándose para el duelo del próximo lunes frente a Austria.

La selección de Colombia también retomó sus entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán y pensando en lo que será el próximo partido ante la RD Congo. Los jugadores que fueron titulares hicieron gimnasio, mientras que los suplentes, entre los que ingresaron en el complemento y los que no sumaron minutos, realizaron trabajo de campo.

España, por su parte, continúa ultimando detalles de cara al duelo frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente busca definir el once inicial que parará en el terreno de juego. Lamine Yamal y Dani Olmo aparecen como opciones destacadas para meterse en el equipo. Mientras que Pedro Porro y Yeremy Pino son otras de las variantes que está analizando el técnico.

Los partidos del día

Estados Unidos vs. Australia

  • México: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

-

Escocia vs. Marruecos

  • México: 17:00
  • Colombia: 17:00
  • Argentina: 19:00
  • España: 00:00 (viernes)

-

Brasil vs. Haití

  • México: 19:30
  • Colombia: 19:30
  • Argentina: 21:30
  • España: 02:30 (viernes)

-

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:36 hsHoy

Un regreso esperado, el único ausente y las incógnitas: el semáforo del último entrenamiento de la selección argentina

Nicolás Tagliafico se entrenó a la par del grupo por primera vez desde su lesión, mientras que Gonzalo Montiel fue preservado por el cuerpo técnico

El defensor empieza a dejar atrás una lesión y apunta sus cañones al encuentro con Austria

La selección argentina regresó a los entrenamientos en Kansas City con vistas a los dos encuentros contra Austria y Jordania en el Grupo J. El entrenador Lionel Scaloni todavía debe definir si repetirá el equipo que le ganó 3-0 a Argelia o retocará la formación y la práctica sumó novedades a la rutina cotidiana del campeón del mundo.

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10:27 hsHoy

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”: el insólito blooper de una figura de España con la seguridad del hotel en el Mundial

El futbolista regresó al alojamiento de la delegación en Chattanooga tras el día libre, pero el personal le bloqueó el acceso y la escena se volvió viral mientras buscaba apoyo para acreditarse

El delantero intentó explicar en inglés que integra el plantel, pero la guardia insistió con la acreditación y llamó a los miembros de la delegación para que le habiliten el ingreso

La concentración de la selección de España en Chattanooga, Estados Unidos, vivió un episodio insólito que puso a prueba la paciencia y el sentido del humor del delantero Borja Iglesias. El equipo se encontraba en plena pausa del Mundial 2026, tras empatar sin goles contra Cabo Verde en la primera jornada, cuando un error de identificación sacó a la luz una escena inesperada para uno de los protagonistas del plantel.

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09:52 hsHoy

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

El nuevo jugador del Liverpool tendrá que seguir esperando y la preocupación por el estado de los extremos de la Selección crece

Víctor Muñoz celebra el tercer gol de España frente a Serbia en el estadio de La Cerámica, Villarreal. Foto: EFE/Andreu Esteban
Víctor Muñoz celebra el tercer gol de España frente a Serbia en el estadio de La Cerámica, Villarreal. Foto: EFE/Andreu Esteban

Víctor Muñoz ha vuelto a lesionarse en la concentración de la selección española. Aunque ya entrenaba con el resto del equipo tras seguir un plan de recuperación, una nueva molestia muscular retrasará su regreso a los terrenos de juego. Según ha podido saber Infobae, la RFEF confirma que todavía no hay una fecha para su vuelta y que su participación dependerá de cómo evolucione. El nuevo jugador del Liverpool tendrá que seguir esperando y la preocupación por el estado de los extremos de la Selección crece.

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09:52 hsHoy

El fuerte cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar en el Mundial 2026: el gesto provocador tras el 6-0

Julen Lopetegui encaró a Jesse Marsch. Hubo forcejeos seguidos de una gresca entre los jugadores. Escandaloso final en Vancouver

El cruce entre Jesse Marsch y Julen Lopetegui tras la goleada de Canadá 6-0 ante Qatar en su segundo partido del Mundial 2026

Julen Lopetegui fue en busca de Jesse Marsch tras la goleada de Canadá sobre Qatar por 6-0, molesto porque el conjunto local mantuvo la presión hasta el tiempo de descuento pese a jugar desde el minuto 53 contra nueve futbolistas y después de la lesión en la tibia que sufrió Koné.

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09:51 hsHoy

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Verdeamarela buscará su primera victoria en la Copa del Mundo ante el combinado de Concacaf

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 2:30 del sábado 20 (España).

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09:51 hsHoy

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough (Estados Unidos). El inicio está programado para las 6:00 p. m.

La imagen muestra una composición de las banderas de Escocia y Marruecos, separadas por el texto "V.S.", lo que indica un posible enfrentamiento o comparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra una composición de las banderas de Escocia y Marruecos, separadas por el texto "V.S.", lo que indica un posible enfrentamiento o comparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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09:51 hsHoy

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente

Tras el decepcionante debut frente a Cabo Verde, la selección española busca encarrilar el rumbo en su segundo partido

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. EFE/Lavandeira Jr
El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. EFE/Lavandeira Jr

Cabizbajo y pensativo. Así se retiraba Lamine Yamal al término de los 90 minutos el pasado lunes del estadio de Atlanta. España, una de las grandes favoritas del torneo, empataba sin goles ante una de las debutantes del Mundial 2026. Un Vozinha vestido de héroe levantó un muro que la Selección fue incapaz de derribar. Ni Ferrán, ni Oyarzabal ni el extremo de 18 años lograron doblegar a la defensa caboverdiana.

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09:50 hsHoy

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

El anfitrión regresa a la cancha como el favorito para llevarse el liderato del Grupo C y aumentar su cuota goleadora

La selección de barras y estrellas se perfila para ser protagonista en este Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La selección de barras y estrellas se perfila para ser protagonista en este Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

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09:50 hsHoy

“Fue un partido para olvidar”: Javier Aguirre analiza triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026

La Selección Mexicana obtuvo su segunda victoria, que le da el pase a la siguiente ronda

El seleccionador de México Javier Aguirre dirige este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
El seleccionador de México Javier Aguirre dirige este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en un partido cerrado y complicado; Javier Aguirre reconoció que el funcionamiento no fue brillante, pero destacó la madurez y el carácter del equipo para mantenerse como líder del Grupo A con seis puntos.

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09:50 hsHoy

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

El Tri se impuso con el único gol de Luis Romo a los 50 minutos de juego y espera por un tercero en la instancia de eliminación directa

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

México venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A, se aseguró el primer lugar con puntaje ideal en dos presentaciones y es el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

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