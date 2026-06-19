La historia detrás de la estatua de Lionel Messi más alta del mundo inaugurada en la “capital de los monumentos”

Fue realizada por el artista Aldo Beroisa

Una escultura de 26 metros que pesa 70 toneladas se levanta sobre la Ruta Nacional 22, en plena Patagonia argentina. Adentro, acero petrolero. Afuera, tres capas de hormigón. Arriba, una Copa del Mundo en alto y tres estrellas doradas sobre el pecho. Esta semana, antes del partido en el que Argentina venció a Argelia por 3 a 0, Cutral Co inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del planeta.

El monumento al capitán de la Selección Argentina está emplazado en la esquina de la Ruta Nacional 22 y Manuel Savio, a la altura del kilómetro 1.332. Con sus 26 metros de altura, la obra supera cualquier otra escultura dedicada al jugador rosarino en el mundo y se convierte en el nuevo emblema de una ciudad que ya se denomina Capital Provincial de los Monumentos.

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La figura representa a Messi con la camiseta de la Selección, levantando la Copa del Mundo que conquistó en Qatar 2022. Las tres estrellas doradas sobre el pecho completan una imagen que los argentinos tienen grabada a fuego desde diciembre de ese año.

Una multitud de aficionados se reúne para celebrar frente a la monumental Estatua de Messi Cultural Co. en un día soleado, con muchos vistiendo los colores de Argentina y ondeando banderas en honor al futbolista.

El autor es Aldo Beroisa, escultor neuquino con raíces en la propia Cutral Co. Trabajó durante un año junto a un equipo de vecinos y trabajadores locales que, según él mismo llegaron a trabajar hasta la madrugada del día de la inauguración para terminar los últimos detalles.

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Aldo no estudió bellas artes, es un autodidacta. En diálogo con infobae, el artista cuenta cómo fueron sus inicios. “Empecé desde muy chico a hacer juguetes tallando madera - cuenta Beroisa-. Hacía autos de fórmula 1 y aviones para jugar con los pibes del barrio.”

Beroisa fue empleado ferroviario, al igual que su padre. Se quedó sin trabajo en la década del 90, cuando el presidente Carlos Menem decidió cerrar los ramales de trenes que no daban ganancia y despedir personal.

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Entonces, Aldo empezó a hacer algunas esculturas. “Hice de todo para poder vivir. Desde maniquíes hasta dinosaurios con harina y agua”, recuerda Beroisa.

Un plano cercano de los detalles en el rostro de la estatua de Lionel Messi

De una maqueta a 70 toneladas de hormigón y acero

El proyecto no nació con estas dimensiones. El secretario de Deportes de Cutral Co le encargó a Beroisa una figura de 1,72 metros, la estatura real de Messi. El escultor la rechazó de inmediato. “Tamaña figura que tiene este hombre, me parece que es chico lo que vamos a hacer”, dijo Aldo. Entonces, el artista redobló la apuesta. Fue por más.

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Beroisa llevó una propuesta más ambiciosa a las autoridades municipales, presentó una maqueta y obtuvo la aprobación. Los trabajos arrancaron en 2024 y no pararon hasta terminar lo que hoy se yergue sobre la ruta 22 en Cutral Co, en plena estepa patagónica.

La estructura interna es acero petrolero, un material que el escultor eligió deliberadamente por su vínculo con la identidad productiva de la región. El exterior se construyó con tres capas de hormigón superpuestas. Lleva un mortero de grano fino, mortero de grano medio y un acabado final. El resultado es una obra que acumula un peso descomunal de unas 70 toneladas.

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La cabeza sola pesa cuatro toneladas. El brazo, 3.800 kilos. El busto suma 12 toneladas y el torso, 15. Todo lo que va por debajo de la cintura representa otras 25 toneladas.

Cientos de personas en la inauguración de la estatua de Lionel Messi

“Generamos algo de la nada”

Durante la ceremonia de inauguración, Beroisa tomó la palabra y resumió el proyecto con una frase: “Generamos algo de la nada”. El acto incluyó la proyección de un video con las mejores jugadas de Messi y un repaso por el camino hacia Qatar 2022. Cerró con una lluvia de papeles celestes y blancos.

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El ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, dijo que la figura de Messi encarna valores como la excelencia, la humildad y la perseverancia. El intendente Ramón Rioseco fue más directo sobre el objetivo: “En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero sí trabajadores que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar Cutral Co”.

Cutral Co, Capital Provincial de los Monumentos

La ciudad neuquina lleva ese título con orgullo y lo sostiene con obras de gran escala que forman parte del paisaje urbano. El monumento a Messi se suma al homenaje a los caídos en Malvinas como una de las piezas más visibles del patrimonio local.

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La ubicación sobre la Ruta Nacional 22 no es casual. Ese corredor vial es uno de los principales accesos a la ciudad y uno de los ejes del tránsito patagónico. El municipio apuesta a que la estatua funcione como ancla turística y consolide a Cutral Co como destino para fanáticos del fútbol que recorren la provincia de Neuquén. La obra ya generó repercusión en redes sociales y que el monumento se convirtió en atractivo turístico desde el primer día.

El momento en el que se encastra la cabeza en el monumento de Lionel Messi

El Jesús que salvó a Aldo Beroisa

Aldo sufrió un accidente cuando tenía 19 años. El colectivo en el que viajaba se detuvo frente a una iglesia. El joven bajó apurado. Una camioneta de YPF lo embistió y lo arrastró 25 metros. Cuando recobró el sentido, vio gente rezando junto a su cuerpo ensangrentado, la pierna torcida, la zapatilla fuera de lugar. “Ayúdenme, estoy vivo”, alcanzó a decir. Al ser dado vuelta, creyó ver la túnica blanca de Cristo.

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Esa visión lo acompañó toda su vida. Muchos años después, creó un Jesús gigante con la túnica blanca que había visto tras ser arrastrado por la camioneta de YPF.

La ruta 22 que atraviesa la Patagonia se convirtió en la galería de arte de Aldo. Ya construyó un dinosaurio Argentinosaurus Huinculense de hormigón. El Cristo blanco y monumental con los brazos extendidos de 15 metros de alto. Siete kilómetros más lejos, una reproducción de La última cena de 25 metros de largo se esconde tras un frente vidriado, con santos de más de cinco metros. Enfrente, un avión a escala recuerda la tragedia del Avro Bravo 748 de 1976, cuando 34 trabajadores de YPF y tres tripulantes murieron en un accidente aéreo.

El monumento a Messi se suma al homenaje a los caídos en Malvinas como una de las piezas más visibles del patrimonio local

Todas esas esculturas, y otras 45 obras dispersas por el sur argentino, llevan la firma de Aldo Beroisa.

Sus esculturas son parte de la memoria colectiva de la Patagonia. Van desde el homenaje a los caídos en Malvinas a la figura del obispo Jaime De Nevares sentado en una silla de seis metros.

Luego de la estatua de Messi, el próximo proyecto de Aldo es una obra en homenaje a los protestas que se iniciaron en Cutral Co a fines de la década del 90 y fue el origen del movimiento piquetero, protagonista del estallido social del 2001. “Fue muy importante para la región. En esta zona, había unos 5.000 empleados de YPF que perdieron su trabajo.”