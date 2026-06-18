Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de junio

El billete al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.475. En junio el BCRA lleva comprados casi USD 1.000 millones en el mercado

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13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación, el precio más alto desde el 8 de junio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.461,27 para la venta y $1.409,97 para la compra.

13:08 hsHoy

Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Los inversores mantienen su entusiasmo, pero al mismo tiempo se estima que una mejora concreta sucedería a fines de 2027 o directamente en 2028. Podría haber una instancia previa, pasando a la categoría de fronterizo

Los inversores aguardan un informe clave de MSCI que puede derivar en una reclasificación del mercado argentino.
Los inversores aguardan un informe clave de MSCI que puede derivar en una reclasificación del mercado argentino.

Hoy se conocerá el “Informe Global de Accesibilidad de los Mercados”, elaborado por la organización Morgan Stanley Capital International (MSCI). Se trata de una evaluación anual técnica y cualitativa que analiza las barreras operativas para inversores institucionales extranjeros, funcionando como auditoría previa a la clasificación anual.

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13:07 hsHoy

El BCRA compró USD 34 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 34 millones en el mercado, el 5,6% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 147 millones, a USD 47.508 millones, con la influencia de la caída de 1,8% en la cotización del oro, en los USD 4.276 la onza.

13:07 hsHoy

El dólar subió por segundo día: por qué podría quedar por encima de la inflación en junio

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.441,50 y anota en junio un alza de 33,50 pesos o 2,4%. Con esta tendencia podría superar el índice de precios mensual por primera vez desde octubre de 2025

El dólar mantiene una baja de 0,9% en 2026.
El dólar mantiene una baja de 0,9% en 2026.

Con un monto operado de USD 606,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cinco pesos, a $1.441,50, para alcanzar a su punto más alto desde el 8 de junio.

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13:06 hsHoy

El dólar blue, a $1.475

El dólar blue ganó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.475 para la venta, tras haberse negociado por la mañana a $1.480, el precio más alto desde el 28 de enero. Esta cotización avanza en junio 45 pesos o un 3,1 por ciento.

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