Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación, el precio más alto desde el 8 de junio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.461,27 para la venta y $1.409,97 para la compra.
Hoy se conocerá el “Informe Global de Accesibilidad de los Mercados”, elaborado por la organización Morgan Stanley Capital International (MSCI). Se trata de una evaluación anual técnica y cualitativa que analiza las barreras operativas para inversores institucionales extranjeros, funcionando como auditoría previa a la clasificación anual.
El BCRA compró USD 34 millones en el mercado
El Banco Central compró USD 34 millones en el mercado, el 5,6% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 147 millones, a USD 47.508 millones, con la influencia de la caída de 1,8% en la cotización del oro, en los USD 4.276 la onza.
Con un monto operado de USD 606,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cinco pesos, a $1.441,50, para alcanzar a su punto más alto desde el 8 de junio.
El dólar blue, a $1.475
El dólar blue ganó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.475 para la venta, tras haberse negociado por la mañana a $1.480, el precio más alto desde el 28 de enero. Esta cotización avanza en junio 45 pesos o un 3,1 por ciento.