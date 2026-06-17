Tras la presentación de las refacciones en el Monumento, más de 8 mil alumnos realizaron el juramento a la bandera

La fuente de la proa del Monumento Nacional a la Bandera volvió a funcionar tras 20 años de inactividad después de la restauración integral

El Gobierno de Santa Fe reinauguró este miércoles el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario tras las obras de remodelación que se llevaron a cabo durante los últimos meses. El acto estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, y marcó la reapertura de uno de los edificios más representativos del país con sus áreas recuperadas.

La obra demandó una inversión total de más de 4.000 millones de pesos por parte de la provincia, que debió asumir primero una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la empresa contratista, y destinar luego otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Los trabajos habían quedado interrumpidos en reiteradas ocasiones durante la gestión nacional, indicaron desde la gobernación provincial.

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Uno de los datos que mejor ilustra ese abandono: la fuente de agua de la proa del monumento volvió a funcionar después de 20 años de inactividad.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó a Rosario 3 que se reemplazaron las bombas de impulsión, se renovó el sistema de iluminación subterráneo y se recuperaron los bronces de 1957 que rodean esa sección del complejo, descriptos como “ojos de buey de barco”. En el pasaje Juramento, la fuente también recuperó agua limpia y las estatuas de Lola Mora quedaron restauradas.

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La intervención partió de una etapa de diagnóstico integral que incluyó inventarios, informes técnicos, registros fotográficos y relevamientos de patologías en muros y estructuras. A partir de ese relevamiento se definieron las acciones para cada sector del conjunto monumental.

La intervención en el Monumento Nacional a la Bandera partió de un diagnóstico integral con inventarios, informes técnicos, registros fotográficos y relevamientos en muros y estructuras

El Propileo —la estructura de acceso al monumento— fue uno de los espacios más intervenidos. Allí se realizaron trabajos de limpieza profunda del mármol travertino, tomado de juntas, impermeabilización de revestimientos y recuperación integral del cielorraso. Las luminarias de bronce, las esculturas de las Américas y las ánforas ornamentales también fueron parte de esa etapa. Enrico señaló que el mármol había perdido su apariencia por la acumulación de humedad y moho en su superficie porosa, y que la limpieza especializada permitió recuperar el brillo original del material.

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Debajo del Propileo, la Sala de las Banderas recibió una renovación que abarcó todas las vitrinas y marcos de bronce, el reemplazo de vidrios, un nuevo sistema de iluminación y, por primera vez en la historia del edificio, la instalación de un sistema de climatización frío-calor para mejorar las condiciones de conservación de las piezas exhibidas. Las banderas originales se mantuvieron. El inspector de obras Juan Manuel González detalló los cambios durante la recorrida previa al acto oficial.

De acuerdo con Rosario Noticias, en el pasaje lateral sobre calle Santa Fe, los trabajos resolvieron problemas históricos de filtraciones mediante una excavación integral del talud, la incorporación de barreras hidrófugas y la recuperación posterior de los espacios verdes afectados. En la base de la proa, los altorrelieves y esculturas de piedra —entre ellas las alegóricas al río Paraná, el Océano y los Puntos Cardinales— fueron sometidos a limpieza especializada, remoción de elementos extraños y aplicación de tratamientos protectores contra la humedad.

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El Propileo y la Sala de las Banderas fueron restaurados con limpieza del mármol, impermeabilización, renovación de vitrinas y un sistema de climatización instalado por primera vez

La torre y el ascensor también fueron parte de la intervención. El sistema de ascenso fue modernizado mediante la automatización de sus mecanismos, las rejas del mirador se reemplazaron por estructuras de acero inoxidable y las puertas de bronce y los vidrios de acceso a los balcones panorámicos fueron restaurados. El mástil principal recibió reparación de sus componentes mecánicos, recuperación de elementos de bronce, reemplazo de la baliza superior y pintura completa de la estructura. La iluminación exterior, según informó Enrico, se inaugurará el sábado.

Minutos después del acto de inauguración, el complejo ya renovado recibió a más de 8.000 alumnos de 4° grado de distintas provincias del país para la Promesa de Lealtad a la Bandera, la ceremonia cívica que se realiza cada año en el lugar donde Manuel Belgrano creó y enarboló por primera vez la enseña nacional a orillas del Paraná. Fue la primera edición de la promesa en el monumento restaurado.

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Ante las delegaciones escolares, Pullaro subrayó el sentido de la jornada. “Bienvenidos a Rosario, bienvenidos a la Provincia Invencible de Santa Fe, bienvenidos al Monumento Nacional a la Bandera. Es un honor que todos los años chicos y chicas de todo el país vengan aquí, a esta ciudad donde Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional. Hoy vienen a jurarle lealtad, pero, fundamentalmente, vienen a decirle a toda la República Argentina que vamos a estar unidos por esta Patria”, expresó el gobernador.

Javkin, por su parte, destacó el privilegio histórico que les correspondió a los estudiantes presentes. “Ustedes son la primera promesa del nuevo Monumento a la Bandera”, afirmó el intendente, quien también agradeció a directivos y docentes por el esfuerzo de trasladarse hasta Rosario desde distintos puntos del país. “Llévense este momento para toda la vida. Háganlo con pasión, con emoción y con el compromiso más lindo que uno puede asumir, que es el compromiso con la bandera de la Patria”, cerró Javkin.

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La semana de actos continuará con nuevas delegaciones escolares hasta el 20 de junio, fecha en que se conmemora el Día de la Bandera.