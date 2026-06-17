Política

Presentaron en Rosario las refacciones al Monumento a la Bandera

Las obras le costaron más de 4.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe, luego de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos. Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin encabezaron un acto con alumnos que le prometieron lealtad a la insignia patria

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Presentaron las obras de refacción del Monumento a la Bandera de Rosario
Javkin y Pullaro participaron de la inauguración de las obras en el Monumento a la Bandera

El Monumento Nacional a la Bandera de Rosario recuperó este miércoles su estado original tras más de una década de obras paralizadas, con una inversión que superó los 4.000 millones de pesos y que debió ser asumida íntegramente por la provincia de Santa Fe después de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos. La restauración integral del complejo, uno de los sitios de mayor valor histórico y simbólico de la Argentina, fue presentada el 17 de junio, tres días antes del Día de la Bandera, en un acto que reunió a más de 4.500 alumnos de cuarto grado llegados desde distintos puntos del país para protagonizar la primera Promesa de Lealtad a la insignia patria.

El edificio que conmemora el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la enseña nacional, desafiando las órdenes del poder central, fue abandonado durante más de diez años. Cuatro administraciones nacionales se sucedieron sin que los trabajos llegaran a término. Los pagos a la empresa contratista dependían, según lo describió el propio intendente de Rosario, de si el presidente o la presidenta de turno asistía al acto del 20 de junio: entonces se abonaban algunos certificados y la obra avanzaba apenas unos centímetros. Cuando no había visita oficial, la parálisis se imponía.

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Fue el gobernador de Santa FeMaximiliano Pullaro, quien tomó la decisión de cortar ese ciclo. La provincia asumió una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la contratista y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Con esos recursos, y sin financiamiento federal, se ejecutó la restauración que el intendente Pablo Javkin definió con una frase que sintetiza el trasfondo político del asunto: “Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro, pero el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, no se terminó, y no se iba a terminar”.

El acto inaugural se realizó en el Patio Cívico del complejo y estuvo encabezado por Pullaro y Javkin. El gobernador fue directo al describir la lógica que hizo posible el desembolso: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.

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“La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad”, expresó Pullaro.

Presentaron las obras de refacción del Monumento a la Bandera de Rosario
4.500 alumnos de cuarto grado le prometieron Lealtad a la Bandera

Javkin, por su parte, trazó una línea directa entre el episodio histórico de Belgrano y la disputa política que rodeó a la restauración: “En nuestros 300 años, no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea".

Al cierre del discurso, el intendente resumió el significado del día: “Hoy, le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”.

Los trabajos comenzaron con una etapa de diagnóstico integral que incluyó inventarios, informes técnicos, registros fotográficos, relevamientos de patologías y estudios sobre muros y estructuras. A partir de ese análisis se definieron las intervenciones necesarias para revertir el deterioro acumulado por el tiempo y la falta de mantenimiento sistemático.

Uno de los sectores más visibles de la intervención fue el Propileo, donde se ejecutaron tareas de limpieza profunda, tomado de juntas, impermeabilización de los revestimientos de travertino y recuperación integral del cielorraso. También fueron restauradas las luminarias de bronce, las esculturas de las Américas y las ánforas ornamentales. El sistema eléctrico y de iluminación fue renovado por completo, con reemplazo de luminarias, reflectores y columnas interiores.

Presentaron las obras de refacción del Monumento a la Bandera de Rosario
"Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro", criticó Javkin al gobierno nacional

El pasaje lateral sobre calle Santa Fe, que arrastraba problemas históricos de filtraciones, recibió una solución de fondo: se realizó una excavación integral del talud, se incorporaron barreras hidrófugas y se recuperaron los espacios verdes y superficies afectadas. En la base de la proa, los altorrelieves y esculturas de piedra fueron sometidos a limpieza especializada, remoción de elementos extraños y aplicación de tratamientos protectores contra la humedad. Las esculturas alegóricas del Río Paraná, el Océano y los Puntos Cardinales también formaron parte de esa intervención.

El mástil principal fue restaurado en su totalidad, con reparación de componentes mecánicos, recuperación de elementos de bronce, reemplazo de la baliza superior y pintura completa de la estructura. En los espacios interiores, la sala de exposiciones ubicada bajo la torre fue renovada, mientras que la Sala de las Banderas recibió una transformación más profunda: se intervinieron todas las vitrinas y marcos de bronce, se reemplazaron los vidrios, se instaló un nuevo sistema de iluminación y se pintó el recinto de forma integral. Por primera vez, el espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor para preservar las piezas exhibidas.

La torre y el ascensor también fueron parte del proyecto. El ascensor fue modernizado mediante la automatización de su sistema, las rejas del mirador fueron reemplazadas por estructuras de acero inoxidable y se restauraron las puertas de bronce y los vidrios de acceso a los balcones panorámicos.

Al término del acto, los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico para el corte de cinta oficial. Allí, más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país protagonizaron la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento ya restaurado. Con esa ceremonia quedaron abiertas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado 20 de junio con el acto central y los festejos populares.

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