Sociedad

El mini bosque escondido en pleno Almagro que los vecinos del barrio quieren convertir en una reserva ecológica porteña

El grupo Relieve presentó un proyecto en la Legislatura porteña para transformar el terreno, propiedad del Estado Nacional, en un espacio público. Las fotos de cómo quedaría el baldío

Guardar
El baldío está en desuso desde la década del 90 y pertenece al Estado Nacional.

En pleno barrio de Almagro, en Acuña de Figueroa 981, entre la ciclovía por la que pasan los repartidores de Rappi y trabajadores que buscan ahorrarse el colectivo, sobresalen árboles y plantas de un bosque en miniatura. Se trata de un lote abandonado, pegado a la esquina, que tiene las clásicas medidas porteñas de 8,66 metros de frente por una profundidad de 27 metros.

Esta historia empieza en el 2021 tras la salida de la pandemia. Los vecinos de la zona habían puesto el ojo en un terreno que estaba justo enfrente del actual. “Era privado y no pudimos avanzar - explica Mariela Paz Izurieta, fotógrafa y miembro del colectivo-. Entonces, vimos este otro terreno cargado de helechos y árboles que se veían desde afuera”.

Un frondoso jardín urbano con un gran muro verde vertical, árboles y senderos de ladrillo; una mujer sentada en un banco y un hombre con bastón caminando a la derecha
Así quedará la mini reserva urbana, según el proyecto de los vecinos de Almagro (Estudio Futuro)

El sueño de la mini reserva

El grupo averiguó que la propiedad de ese baldío era del Gobierno Nacional y ahí vieron la chance de convertirlo en un espacio público para todo el barrio. “La idea de nuestro proyecto es que sea un paseo para los vecinos. Que puedan venir, dar una vuelta y disfrutar de la vegetación que se formó acá durante todo el tiempo que estuvo abandonado”, explica.

El colectivo Relieve está formado por vecinos de la zona. “Hay arquitectos, sociólogos, politólogos y fotógrafas - cuenta Mariela-. Presentamos un proyecto de ley en 2024 que perdió estado parlamentario el año pasado. Ahora, insistimos con el apoyo de algunos legisladores. También, nos apoyan desde la Comuna 5 (que integran Almagro y Boedo)”.

Diez personas, hombres y mujeres, posan al aire libre frente a una pared gris con vegetación y carteles sobre espacios verdes. Una mujer sostiene papeles
Parte del grupo Relieve que busca que el terreno de Acuña de Figueroa 981 se convierta en una mini reserva urbana

En busca de un oasis en Almagro

El plan de Relieve incluye que el gobierno porteño gestione el traspaso de dominio del mini bosque y lo destine por ley a la “creación de una micro reserva urbana”. Mariela explica que “el plan es preservar el arbolado existente que es de flora exótica. Es clave para la absorción de agua de lluvia, del ruido y también como espacio de esparcimiento para los vecinos.”

El grupo le envió cartas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad. “Por ahora no tuvimos respuestas. Nuestro objetivo también es poder hablar con la legisladora porteña Pilar Ramírez, referente de la Libertad Avanza en Buenos Aires.

Uno de los argumentos de Relieve es la falta de espacios verdes en el barrio. Almagro y Boedo (Comuna 5) son los barrios con menos cantidad de superficie de espacios verdes por habitante. Según los datos de 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (Idecba), el promedio por habitante es de 0,70 hectáreas por cada mil habitantes. En la Comuna 5 esa cifra se reduce a 0,02 hectáreas.

Vista aérea de propiedades y apartamentos con techos blancos, árboles frondosos y enredaderas cubriendo paredes, con patios en azoteas y una piscina
Una vista desde arriba de la vegetación del terreno (Fernando Shapochnik)

Los vecinos de Almagro pelean contrarreloj por conseguir el espacio. Es que el Gobierno Nacional sacó a subasta el terreno en noviembre del año pasado. La base fue de 472.982 dólares y no hubo oferentes.

La historia del terreno baldío

En Acuña de Figueroa 981 había una casa usada por la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La vivienda formó parte del Estado desde la década del 50. El espacio dejó de usarse y quedó abandonado. Los niños del barrio la usaron muchas veces para hacer puntería en sus ventanas o entrar en busca de fantasmas. Luego, con el paso del tiempo la vegetación fue tomando las paredes y levantando los pisos hasta llegar a la situación actual.

El colectivo Relieve ya juntó unas 1.000 firmas que apoyan el proyecto y armaron un render para mostrar cómo quedaría la mini reserva ecológica en Almagro. “Todos saben quiénes somos y lo que hacemos. En general nos apoyan. Cuando nos ven, nos preguntan cómo viene el tema”, explica Mariela.

Vista de follaje denso y verde, con enredaderas cubriendo troncos y una pared, y arbustos frondosos con ramas entrelazadas en primer plano y fondo
Helechos y enredaderas en el interior del terreno (Mariela Paz Izurieta)

Los vecinos piden por el terreno

El grupo hizo otras actividades para visibilizar el estado del terreno. “Pusimos unas fotos de la vegetación que ahí dentro del baldío. El objetivo es que los peatones que pasen vean lo que podrían estar disfrutando si se concreta este espacio público”, cuenta Mariela.

En las imágenes de dron que acompañan esta nota, se puede ver el pulmón verde que generaría el mini bosque en esas cuadras de Almagro. Se ven los edificios con sus terrazas de cemento y la irrupción de las copas verdes de los árboles del terreno de Acuña de Figueroa 981. “En el predio hay ficus y un paraíso muy alto - revela Mariela-. Además, muchos helechos que cuelgan y otra vegetación.”

Apenas un vecino se asoma al mini bosque se pueden escuchar o ver volar de árbol a árbol a los pajaritos. Las copas del paraíso y el ficus se convirtieron en nido para aves porteñas que escapan del cemento de Buenos Aires en un barrio escaso de plazas.

Entrada a la MicroReserva Urbana con cartel verde, abundante vegetación, una persona caminando y bicicletas estacionadas. Edificios cubiertos de plantas a los lados
Así quedará la entrada del espacio en Almagro (Estudio Futuro)

En 2023, Relieve armó un andamio de unos cuatro metros de altura para que los vecinos puedan subir y observar la vegetación del baldío. “Fue otra manera de visibilizar la vegetación”, explica Izurieta. “Muchos nos apoyan porque no quieren más torres en la zona. Eso genera un colapso de los servicios y molestias en los momentos de la construcción”, cuenta Mariela.

Según los renders que armó Relieve, el terreno mantendrá la mayoría de la vegetación que ya existe allí y habrá una pasarela para recorrer toda la zona. “Una especie de caminito circular. Un pequeño oasis en medio del cemento y los bocinazos - argumenta Mariela-. También tendrá bancos para que los vecinos puedan quedarse un rato y tomar un mate.”

Vista aérea de un paisaje urbano con edificios de ladrillo y blancos, rascacielos al fondo, y abundante vegetación verde cubriendo azoteas y muros. Tres personas están en una terraza
Los árboles del terreno intentan sobrevivir rodeados de edificios (Fernando Schapochnik)

Respecto al cuidado, deberá tener un mantenimiento similar a las plazas porteñas. Según el proyecto, la mini reserva tendrá una entrada cargada de vegetación y hasta maceteros en la vereda.

Los miembros de Relieve se mueven y buscan llegar a todos los espacios políticos que conforman la Legislatura porteña. Saben que ya no quedan demasiados terrenos en desuso para convertirlos en espacios públicos verdes. Ya sueñan con el momento de la inauguración con una gran fiesta vecinal en la vereda de Acuña de Figueroa con el mini bosque de helechos y árboles de fondo.

Temas Relacionados

Mini Reserva UrbanaAlmagroCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Habló por primera vez el acusado por el brutal femicidio de Magalí Vera: “Fue la mujer de mi vida”

Se realizó la última audiencia del juicio por el homicidio de Magalí Vera y el acusado, su pareja, declaró por primera vez desde el penal de Batán. El fallo será anunciado el lunes 13

Habló por primera vez el acusado por el brutal femicidio de Magalí Vera: “Fue la mujer de mi vida”

Solicitaron llevar a juicio al hombre acusado de violar a la esposa y a la hija de su ex jefe en Córdoba

La investigación determinó que el imputado, de 37 años, aprovechó su conocimiento previo del domicilio para ingresar de madrugada, someter a las víctimas y huir en una camioneta familiar, lo que derivó en un operativo policial que permitió rescatar a la joven tras una persecución

Solicitaron llevar a juicio al hombre acusado de violar a la esposa y a la hija de su ex jefe en Córdoba

Revelaron cómo planearon el crimen del chofer de aplicación en Santa Fe: una falsa cita y un ataque a martillazos

Omar Rendón fue encontrado muero en Roldán. Antes de asfixiarlo, le exigieron todas sus contraseñas. Durante los días posteriores al asesinato, pactaban falsos viajes con sus clientes y les pedían una seña por el viaje

Revelaron cómo planearon el crimen del chofer de aplicación en Santa Fe: una falsa cita y un ataque a martillazos

Salta aplicará multas o hasta 30 días de arresto a los padres de niños que cometan bullying

La reforma busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta

Salta aplicará multas o hasta 30 días de arresto a los padres de niños que cometan bullying

Prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto de aplicación

La Justicia decidió este martes que la mujer seguirá detenida. Está acusada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas

Prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto de aplicación
DEPORTES
5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

Empujones y golpes: así fue la gresca en el inicio del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Libertadores

Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

TELESHOW
La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

INFOBAE AMÉRICA

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’