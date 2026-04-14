Sociedad

Tragedia en Del Viso: tres jóvenes murieron en un incendio y una de las víctimas estaba embarazada

La investigación preliminar reveló que el siniestro comenzó por una falla en una estufa, lo que complicó la evacuación de los afectados y generó la intervención de bomberos y servicios médicos en el barrio De Vicenzo

Guardar
Bomberos combaten un gran incendio en una casa de una planta con techo de tejas durante la noche; el fuego y el humo emanan del tejado
Bomberos trabajan intensamente para sofocar un incendio en una vivienda de Del Viso, donde se reportaron tres víctimas fatales

Tres jóvenes identificados como Milagros Maidana, Tomás Maidana y Milagros Arenales murieron tras quedar atrapados durante un incendio en una vivienda de Del Viso, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Una de las jóvenes cursaba un embarazo de cinco meses al momento del siniestro. Fuentes de la investigación informaron que el incendio se habría iniciado por una falla en una estufa ubicada en el living de la casa, lo que provocó una rápida propagación del fuego y dejó sin escape a las víctimas, que se encontraban en la planta alta.

La tragedia se registró por la noche del domingo, en una vivienda situada en el barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Según indicaron las autoridades, un llamado al 911 permitió que la policía acudiera en minutos al lugar, donde hallaron al padre de los Maidana. El hombre, de 43 años, declaró a los agentes que intentó salvar a sus hijos y a su nuera, quienes no lograron escapar a pesar de los esfuerzos realizados.

El incendio derivó en que otros tres miembros de la familia debieran recibir asistencia médica: el padre de los jóvenes fue trasladado por el SAME de Pilar por quemaduras en rostro y brazos, mientras que su pareja sufrió una crisis nerviosa y la sobrina, menor de 14 años, padeció un principio de asfixia. Todos permanecen bajo observación tras ser derivados a un centro de salud, informaron voceros del caso.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados por Pilar a Diario, las pericias apuntaron que el fuego se originó en una estufa del living. Las llamas se propagaron tras una explosión en el mismo ambiente, lo que dificultó la salida de los jóvenes que estaban en la planta alta. Los bomberos lograron extinguir el incendio y, al revisar el interior de la casa, encontraron los cuerpos de las tres víctimas, que fueron luego trasladados para la correspondiente autopsia.

Testigos presenciales informaron detalles sobre los últimos movimientos de las víctimas: la joven embarazada fue hallada dentro de un placard, donde intentó resguardarse del fuego. Su pareja, Tomás Maidana, habría intentado extraer una reja para huir por una ventana, mientras que el padre de los jóvenes usó un hacha para romper el techo en un intento desesperado por rescatarlos.

Incendio y muerte en Nuñez

Incendio en Nuñez

A comienzos de mes, se registró un incendio en un edificio de nueve pisos en el barrio porteño de Núñez, que dejó como saldo un muerto. Al inmueble, ubicado en Quesada 2376, arribaron ocho móviles del SAME, cuyo operativo estuvo coordinado por el director Alberto Crescenti, quien trabajó en el lugar junto a un grupo de médicos y socorristas. Por su parte, Bomberos de la Ciudad, controló el fuego que se originó en un departamento del segundo piso.

La persona fallecida estaba en el dormitorio de la unidad del segundo nivel, donde se originó el siniestro, informaron fuentes del SAME y Policía de la Ciudad. La zona estuvo cortada al tránsito.

Incendio en edificio de Belgrano
El frente del edificio en donde se iniciaron las llamas

Bomberos de la Ciudad informó que encontró el cuerpo calcinado de un hombre tras extinguir el fuego. Las autoridades confirmaron que la víctima yacía sobre la cama, según informaron los equipos de emergencia.

El incendio se originó en un dormitorio de 2x4 metros, con 2,80 metros de alto, según informaron desde Bomberos. Como parte del operativo, los efectivos evacuaron los pisos superiores mientras controlaban la situación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasProvincia de Buenos AiresDel VisoIncendioMuerte

Últimas Noticias

Tiempo en el AMBA: qué dice el pronóstico sobre las lluvias para esta semana

Todo el norte del país volverá a verse afectado por fuertes precipitaciones, algunas podrían llegar a ser localmente fuertes. De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, las advertencias se extenderán hasta el míercoles por la madrugada

Tiempo en el AMBA: qué dice el pronóstico sobre las lluvias para esta semana

Con estrategias redefinidas y 127 testigos, comienza el nuevo juicio por Maradona: ¿su muerte se pudo evitar?

El debate oral por el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino arranca este martes en San Isidro tras una seguidilla de postergaciones

Con estrategias redefinidas y 127 testigos, comienza el nuevo juicio por Maradona: ¿su muerte se pudo evitar?

Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Todos son trabajadores de la salud y están acusados por homicidio simple con dolo eventual. Enfrentan una pena de 8 a 25 años de prisión

Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

La ANMAT prohibió la venta de un perfume por posible riesgo sanitario

El organismo detectó partículas extrañas y fabricación irregular en el producto. Ordenó a la empresa responsable el recupero inmediato de todas las unidades

La ANMAT prohibió la venta de un perfume por posible riesgo sanitario

El Gobierno amplió el Programa de Acompañamiento Social para hogares vulnerables

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano tendrá una vigencia de 48 meses y ajusta sus lineamientos para profundizar la inclusión y mejorar las condiciones de vida

El Gobierno amplió el Programa de Acompañamiento Social para hogares vulnerables
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG definirán los primeros dos semifinalistas de la Champions League: todo lo que hay que saber

El legado de Mourinho en el Real Madrid: ambición, exigencia y clásicos inolvidables

Culturismo natural, rutinas saludables y nueva cultura del entrenamiento: el efecto Joe Baena en el fitness

De las pistas a las pasarelas: el universo de Lewis Hamilton más allá de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricky Sarkany y el legado eterno de su hija Sofía: la escena del último adiós que emocionó a Mario Pergolini

Ricky Sarkany y el legado eterno de su hija Sofía: la escena del último adiós que emocionó a Mario Pergolini

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

El consumo de fentanilo fue tema central en reunión de la DEA: en Uruguay se asocia principalmente a “desvíos”

Las exportaciones de China se desaceleran en marzo por la creciente incertidumbre internacional

EN VIVO: El grupo terrorista Hezbollah busca boicotear las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Líbano

Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah