Tragedia en Del Viso: tres jóvenes murieron en un incendio y una de las víctimas estaba embarazada

Bomberos trabajan intensamente para sofocar un incendio en una vivienda de Del Viso, donde se reportaron tres víctimas fatales

Tres jóvenes identificados como Milagros Maidana, Tomás Maidana y Milagros Arenales murieron tras quedar atrapados durante un incendio en una vivienda de Del Viso, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Una de las jóvenes cursaba un embarazo de cinco meses al momento del siniestro. Fuentes de la investigación informaron que el incendio se habría iniciado por una falla en una estufa ubicada en el living de la casa, lo que provocó una rápida propagación del fuego y dejó sin escape a las víctimas, que se encontraban en la planta alta.

La tragedia se registró por la noche del domingo, en una vivienda situada en el barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Según indicaron las autoridades, un llamado al 911 permitió que la policía acudiera en minutos al lugar, donde hallaron al padre de los Maidana. El hombre, de 43 años, declaró a los agentes que intentó salvar a sus hijos y a su nuera, quienes no lograron escapar a pesar de los esfuerzos realizados.

El incendio derivó en que otros tres miembros de la familia debieran recibir asistencia médica: el padre de los jóvenes fue trasladado por el SAME de Pilar por quemaduras en rostro y brazos, mientras que su pareja sufrió una crisis nerviosa y la sobrina, menor de 14 años, padeció un principio de asfixia. Todos permanecen bajo observación tras ser derivados a un centro de salud, informaron voceros del caso.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados por Pilar a Diario, las pericias apuntaron que el fuego se originó en una estufa del living. Las llamas se propagaron tras una explosión en el mismo ambiente, lo que dificultó la salida de los jóvenes que estaban en la planta alta. Los bomberos lograron extinguir el incendio y, al revisar el interior de la casa, encontraron los cuerpos de las tres víctimas, que fueron luego trasladados para la correspondiente autopsia.

Testigos presenciales informaron detalles sobre los últimos movimientos de las víctimas: la joven embarazada fue hallada dentro de un placard, donde intentó resguardarse del fuego. Su pareja, Tomás Maidana, habría intentado extraer una reja para huir por una ventana, mientras que el padre de los jóvenes usó un hacha para romper el techo en un intento desesperado por rescatarlos.

Incendio y muerte en Nuñez

Incendio en Nuñez

A comienzos de mes, se registró un incendio en un edificio de nueve pisos en el barrio porteño de Núñez, que dejó como saldo un muerto. Al inmueble, ubicado en Quesada 2376, arribaron ocho móviles del SAME, cuyo operativo estuvo coordinado por el director Alberto Crescenti, quien trabajó en el lugar junto a un grupo de médicos y socorristas. Por su parte, Bomberos de la Ciudad, controló el fuego que se originó en un departamento del segundo piso.

La persona fallecida estaba en el dormitorio de la unidad del segundo nivel, donde se originó el siniestro, informaron fuentes del SAME y Policía de la Ciudad. La zona estuvo cortada al tránsito.

El frente del edificio en donde se iniciaron las llamas

Bomberos de la Ciudad informó que encontró el cuerpo calcinado de un hombre tras extinguir el fuego. Las autoridades confirmaron que la víctima yacía sobre la cama, según informaron los equipos de emergencia.

El incendio se originó en un dormitorio de 2x4 metros, con 2,80 metros de alto, según informaron desde Bomberos. Como parte del operativo, los efectivos evacuaron los pisos superiores mientras controlaban la situación.