Tragedia en Ushuaia: así fue el operativo para rescatar los cuerpos del guía y la turista uruguaya que murieron en un glaciar

Las fuerzas de rescate recuperaron los cuerpos en el glaciar Vinciguerra gracias a un operativo conjunto de Gendarmería, especialistas y Defensa Civil en Ushuaia

La noche del lunes alertaron que Emiliano Feidas, guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años, no habían regresado tras una excursión de trekking. Durante la madrugada del martes, un intenso operativo de rescate movilizó a las fuerzas de seguridad y a especialistas en alta montaña en las inmediaciones del glaciar Vinciguerra, a unos siete kilómetros de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

De acuerdo con las primeras informaciones, Feidas como Marino Pereira salieron juntos y cuando era el momento en el que debían estar de nuevo en la ciudad, no se los pudo ubicar. La madre del guía fue quien advirtió a las autoridades que no habían vuelto.

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La respuesta fue inmediata. Según supo Infobae, el Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, junto al Grupo Especial de Alta Montaña, Defensa Civil y la Comisión de Auxilio Ushuaia, coordinó un despliegue en plena noche, desplegando personal y equipamiento especializado en la zona del glaciar.

El operativo de rescate en Tierra del Fuego enfrentó condiciones climáticas adversas y terrenos peligrosos, como turba, pendientes y zonas de hielo y nieve

El terreno impuso sus propias reglas: sectores de turba, pendientes abruptas, rocas cubiertas de humedad, zonas de hielo y nieve según la época. La dificultad del circuito, de entre 13 y 14 kilómetros de extensión, es reconocida incluso por la secretaría de turismo local, que advierte sobre la exigencia física y los riesgos del sendero.

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A pesar del esfuerzo de los equipos de rescate, el hallazgo de los cuerpos se produjo recién en la mañana, cuando un grupo de guías que transitaba el sector localizó a las víctimas y constató que ambas carecían de signos vitales. La noticia impactó a la comunidad y activó una segunda etapa del operativo: la localización, extracción y descenso de los cuerpos desde el sector del glaciar.

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del acceso obligaron a utilizar recursos técnicos específicos para la zona, como camillas adaptadas para terrenos de montaña. De esta forma, los rescatistas lograron movilizar los cuerpos hasta un punto apto para la evacuación aérea, le contaron a este medio sobre el operativo.

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El hallazgo de las víctimas generó un fuerte impacto en la comunidad y derivó en un intenso despliegue para la recuperación y descenso de los cuerpos

El operativo, documentado en imágenes y videos del despliegue, muestra el uso de equipo especializado a tono con la geografía y las circunstancias. Los cuerpos de Feidas y Marino Pereira fueron trasladados hasta un sector seguro, donde aguardaron el arribo de un helicóptero que finalmente los llevó a la ciudad de Ushuaia.

El Glaciar Vinciguerra es considerado uno de los destinos predilectos para quienes buscan experiencias de trekking en la región patagónica. El sendero que conduce a la laguna de deshielo y a las cuevas del glaciar —accesibles solo con guías— atraviesa arroyos, zonas de barro y pendientes pronunciadas, características que hacen que el recorrido requiera preparación y acompañamiento profesional.

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En palabras de la Secretaría de Turismo local: “El sendero atraviesa un turbal y arroyos, sendas agrestes, pendientes pronunciadas y muchas veces zonas barrosas, para llegar a la imponente laguna de deshielo por encima del límite de bosque. Avanzando un poco más se encuentran las cuevas del glaciar a las que se pueden acceder únicamente en compañía de guías especializados”.

La evacuación de los cuerpos incluyó el uso de camillas especiales y el traslado aéreo mediante helicóptero hasta la ciudad de Ushuaia

La operación de búsqueda y rescate se extendió durante largas horas, con equipos trabajando en la zona hasta las 5:00 de la mañana y retomando las tareas apenas una hora después. El despliegue coordinado entre fuerzas de seguridad, guías de montaña y socorristas permitió, pese a las dificultades, completar el procedimiento de recuperación y traslado de las víctimas desde uno de los parajes más exigentes de la geografía fueguina.

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Freidas, de unos 40 años, tenía una pasión por el montañismo y el splitboarding, una actividad similar al snowboarding. Además, era guía de escalada y trekking. Su otra pasión pasaba por la música: era baterista en una banda de rock local, llamada Boyska.

Marino Pereira tenía 25 años, era oriunda de Maldonado y viajó a Argentina para pasar sus vacaciones. Días antes de su muerte, recorrió Buenos Aires.

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La joven trabajaba desde noviembre de 2022 como moza en el restaurante Blend, ubicado dentro del hotel Enjoy Punta del Este.