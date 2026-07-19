Cuáles serán las calles que estarán cortadas en la Ciudad de Buenos Aires por la final entre Argentina y España

Por el partido, se espera una concurrencia masiva en el Obelisco y otros puntos de la ciudad (RS Fotos)

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires prepararon distintos operativos de seguridad para este domingo, cuando la selección argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026. Aunque el punto clave será el Obelisco, las autoridades esperan concentraciones masivas en diferentes puntos de la Capital Federal, sin contar el resto del país.

El monumento porteño se perfila nuevamente como epicentro histórico de los festejos, ya que la final de la Copa del Mundo provocará una importante movilización ciudadana. Por este motivo, anticipan que, en caso de victoria argentina y la obtención de un nuevo título, la afluencia será mucho mayor a la registrada en los festejos previos.

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Según los registros de Infobae, el 18 de diciembre de 2022 hubo una concentración de más de 5 millones de personas en el Obelisco. Con este antecedente, las autoridades buscarán garantizar que las concentraciones y posibles festejos se desarrollen en paz y sin incidentes, ante la movilización esperada independientemente del resultado.

Por este motivo, el gobierno porteño diseñó un operativo basado en el esquema aplicado durante la semifinal frente a Inglaterra, donde participaron cerca de mil efectivos de la Policía de la Ciudad y la jornada se desarrolló sin incidentes de gravedad.

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Estas serán las calles de la zona del Obelisco que estarán cortadas al tránsito tras la final entre Argentina y España (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal policial que participará del despliegue proviene de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D.

La distribución de los agentes apuntará a organizar la circulación, prevenir hechos de violencia, proteger el patrimonio público y asegurar corredores para ambulancias y servicios de emergencia. Al finalizar el partido, fuentes oficiales confirmaron a este medio que se realizará el cierre de vallados en los siguientes puntos estratégicos del centro porteño:

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Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito

Avenida Corrientes, entre Pelegrini y Suipacha

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), entre Cerrito y Libertad

Como parte de las medidas preventivas, también se instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para proteger el monumento ante la posible concentración de personas. Además, las autoridades harán un seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano y dispondrán cortes preventivos de tránsito según la cantidad de público que se acerque a la zona. El operativo podrá ampliarse o modificarse según evolucione la jornada.

El Obelisco fue cercado, para evitar destrozos y vandalismo en la estructura (RS Fotos)

Cómo funcionará el transporte público por la final entre Argentina y España

Este domingo, desde las 16, se prevén modificaciones significativas en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires debido a la movilización de hinchas que planean reunirse en casas, comercios o en los Fan Fest para ver la final de la Copa del Mundo.

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Las líneas de Subte funcionarán con los horarios y frecuencias habituales de los domingos, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la empresa estatal propietaria del servicio.

Desde Emova, la operadora privada, también señalaron que no hay cambios previstos, aunque advirtieron que la situación será monitoreada de forma permanente y podrían implementarse modificaciones si la seguridad operativa así lo requiere. Los usuarios podrán consultar el estado del servicio en tiempo real a través de la página web oficial, X (anteriormente Twitter) y la aplicación.

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Por el momento, no se prevén cambios en el funcionamiento de subtes y trenes

Los trenes mantendrán su cronograma habitual de domingos, según informaron desde Trenes Argentinos. No se prevén cambios en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur, pese a la magnitud del evento. No obstante, quienes necesiten consultar horarios específicos podrán hacerlo en la aplicación oficial de Trenes Argentinos o en la página web del Gobierno, en la sección de “Tránsito y transporte”.

En el caso de los colectivos, las líneas que suspenderán sus servicios desde las 16 incluyen: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

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Las líneas de colectivo suspenderán su funcionamiento a partir de las 16 horas (NA)

La medida buscaría minimizar riesgos y responde a experiencias previas con daños a unidades tras celebraciones masivas. Por esto, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) advirtió que podrían producirse cambios de frecuencia por la menor circulación de personas. Cada compañía y sus delegados definirán de manera independiente si adelantan la suspensión de servicios antes del inicio del encuentro.

Por último, el director de Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, explicó a TN que las 180 líneas de colectivo agrupadas por la empresa operarán con un cronograma dominical hasta las 16. Tras ese horario, numerosas líneas dejarán de circular, como medida preventiva por la seguridad de trabajadores y pasajeros. Asimismo, advirtió que al finalizar el partido podría verse afectada la circulación por cortes y festejos en la vía pública.

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